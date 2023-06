[株式会社サイバーセキュリティクラウド]

従量課金タイプ提供開始に伴い、WebACL入れ放題キャンペーンを実施



グローバルセキュリティメーカーの株式会社サイバーセキュリティクラウド(本社:東京都品川区、代表取締役社長 兼CEO:小池 敏弘、以下「当社」)が開発・提供するAWS WAF自動運用サービス『WafCharm for AWS Marketplace』 の従量課金タイプの販売を開始したことをお知らせします。







当社は、AWS WAFの運用課題を解決しながらより高度なWebアプリケーションセキュリティ対策の実現をサポートするために、2022年11月から『WafCharm』 をAWS Marketplaceで販売しています。

おかげさまで多くのご好評を頂いておりますが、より幅広いニーズに応えるために、『WafCharm for AWS Marketplace』の従量課金タイプの提供を開始します。





従量課金タイプでは、使用した時間単位に対して利用料が計算されるので、システム構築時などの短期間での利用や、Webリクエスト数に応じた費用最適化など、AWS WAFの利用効率をさらに向上させることが可能です。また、利用料金はAWSの利用料金と合算されるため、支払い処理をスムーズに行えます。従量課金タイプは前払いではなく、毎月実際に使用した分のみの後払いとなるため、費用管理などの煩雑な事務処理業務の負担も軽減することができます。

今後も安心で使いやすいサービスを追求し、多くの企業の方々のニーズにお応えできるように努めて参ります。





さらに、『WafCharm for AWS Marketplace』の従量課金タイプの提供開始に伴い、WebACL入れ放題キャンペーンを実施します。

キャンペーン期間内に、新規で『WafCharm for AWS Marketplace』の従量課金タイプをご導入いただくと、1年間のWebACL利用料金が数量無制限で無料となります。







■「WebACL入れ放題キャンペーン」概要

新規で『WafCharm for AWS Marketplace』の従量課金タイプをご導入いただくと、1年間のWebACL利用料金が数量無制限で無料となります。





・キャンペーン期間 :2023年6月1日(木)~2023年8月31日(木)

・対象プラン :『WafCharm for AWS Marketplace』従量課金タイプ 新規導入

・WebACL料金の無料期間 :お申し込みから1年間

・WebACL数量 :無制限

・お問い合わせ :https://www.wafcharm.com/jp/contact/

※すでにWafCharmをご利用頂いていて、『WafCharm for AWS Marketplace』従量課金タイプへ乗り換えの場合は対象外となります。





■『WafCharm for AWS Marketplace』について

『WafCharm(ワフチャーム)』は、パブリッククラウドで提供されているWAFを「ビッグデータ」の活用で自動運用することが可能な導入ユーザー数:国内No.1※1のサービスです。 『WafCharm for AWS Marketplace』は、AWS Marketplaceで販売しており、AWS WAFとセットで利用することで専任のセキュリティエンジニアを必要とすることなくAWS WAFの運用を円滑に行うことができます。

累計導入サイト数・導入社数で国内No.1※2の実績を持つクラウド型WAF『攻撃遮断くん』で培った累計:2.3兆件以上のビッグデータを活用し、お客様ごとに最適なルールを適用します。従来セキュリティ担当者が手動で実施していた複雑なルール設定や更新業務はすべて『WafCharm』に任せることができるので、運用工数削減に貢献します。サイバー脅威インテリジェンスチーム“Cyhorus(サイホルス)”により最新の脅威にもいち早く対応し、国内有数のシグネチャカスタマイズのノウハウを基にしたテクニカルサポートも合わせて提供しています。

『WafCharm for AWS Marketplace』サービスサイト:https://www.wafcharm.com/jp/aws-mp





※1 日本マーケティングリサーチ機構調べ 調査概要:2020年7月期_実績調査

※2 日本マーケティングリサーチ機構調べ 調査概要:2021年10月期_実績調査







■株式会社サイバーセキュリティクラウドについて

住所 : 東京都品川区上大崎3-1-1 JR東急目黒ビル13階

代表者 : 代表取締役社長 兼 CEO 小池敏弘

設立 : 2010年8月

URL : https://www.cscloud.co.jp/

サイバーセキュリティクラウドは「世界中の人々が安心安全に使えるサイバー空間を創造する」という経営理念を掲げ、世界有数のサイバー脅威インテリジェンスとAI技術を活用した、Webアプリケーションのセキュリティサービス、及び脆弱性情報収集・管理ツールといったハッカー対策サービスを提供しています。これからも私たちはWAFを中心としたサイバーセキュリティにおけるグローバルリーディングカンパニーの1つとして、情報革命の推進に貢献してまいります。



