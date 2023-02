[株式会社 トゥモローランド]

"FLOWER SHOP & PRESENTATION Produced by Rirei RYO" 2.25 (Sat) at maison TOMORROWLAND Isetan Shinjuku



2023 Spring&Summerコレクションに合わせ、シーズンイメージを取り入れたお花の演出とオリジナルのトートバッグブーケやバスケットを限定販売いたします。







メゾン トゥモローランド 伊勢丹新宿店にて2月25(土)、

「FLOWER SHOP & PRESENTATION Produced by Rirei Ryo」と題し、

フラワーアーティストのリョウ・リレイ氏プロデュースによるフラワーショップイベントを開催いたします。



今回のイベントではオリジナルのトートバッグブーケやバスケットを限定販売いたします。

また2023 Spring&Summerコレクションの販売スタートに合わせ、シーズンイメージを取り入れたお花の演出にもご注目ください。



イベント中はリョウ・リレイ氏がお花選びのお手伝いをさせていただきます。





ToteBag Bouquet : 11,000 (tax in)

Flower Basket : 5,500 (tax in)



一足早い春の訪れをお楽しみ下さい。

ご来店を心よりお待ちしております。







リョウ・リレイ氏

JIELI代表。兵庫県・神戸市を拠点に、ウェディングや広告、百貨店、行政とのプロジェクトなど活躍は多岐にわたる。アパレルでもキャリアを重ねた自身の経験や独自のセンスから生み出すフラワーデザインで女性から絶大な支持を持つ。





ご注意事項



※トートバッグブーケとバスケットは数量限定のため、売り切れ次第終了とさせていただきます。





お問い合わせ先



メゾン トゥモローランド 伊勢丹新宿店

東京都新宿区新宿3丁目14-1 キャリアスタイル本館3F 伊勢丹新宿店

Tel:03-3341-0741



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/23-17:16)