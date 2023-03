[株式会社エフエム愛知]



◇この春からお昼の人気生ワイドプログラム「DAYDREAM MAGIC」に新しい顔が加わります!







新パーソナリティ・高橋萌

愛知県名古屋市出身。アイドルユニット・OS☆Uの元メンバー。

現在はバレーボールVリーグ、地元チームのアリーナMC他を務める。

アイドル時代は活動をしながら社会福祉士、介護福祉士等の資格を取得。

FM AICHIでは「大須アメ横 presents オスラバ(金曜日19:30~19:55)」、

「GLOBAL R-VISION(土曜日 19:00~19:30)」に出演中。

















『DAYDREAM MAGIC』

◆放送時間:月曜日~木曜日 11:30~14:30

◆出演者:吉川朋江(月曜日・火曜日)、高橋萌(水曜日・木曜日)

毎週月曜日から木曜日の午前11時半から生放送。

ランチタイム中のあなたにも運転中のあなたにも心地良い音楽と、

家や職場でシェアしたくなる鮮度の高いエリア情報をお届けします。





――――――――――――――<4月からの主な新番組>――――――――――――――

【JFN制作番組】





『鈴木愛理のEasy To Smile』

◆放送時間:土曜日8:30~8:55

◆出演者:鈴木愛理 ( https://www.airisuzuki-officialweb.com/ )

テレビ、ラジオでの愛らしいトークとキュートな笑顔を届けて活躍中の

アーティスト鈴木愛理。アイドルグループ「℃-ute」を卒業して、

女性ファッション雑誌など活躍の場を広げ、ソロヴォーカリストとしても

飛躍。こんな時代だからこそ、鈴木愛理がこの番組を通してリスナーの

毎日がスマイルいっぱいになる音楽とトークをお届けします!







『みゅ~じっくろっく』

◆放送時間:月曜日26:00~26:30



◆出演者:山崎あみ(メインパーソナリティ)

SMA芸人(AMEMIYA、アキラ100%、コウメ太夫 他)

お笑い芸人とアーティスト、パーソナリティがリスナーからのメールや日々の

出来事に、ただひたすらボケて突っ込んで、脱線してくだらない日常トークを

繰り広げ、でも時には心がキュンとなる瞬間を生み出し、そこに音楽が

トッピングされ、なぜか心がホッコりする。そんな音楽バラエティ番組です。





【自社制作番組】

----------------------------------------------[WEEKDAY]---------------------------------------------

『LUCY IN THE ROOM らじるーむ』





◆放送時間:月曜日20:30~21:00

◆出演者:LUCY IN THE ROOM

シティロックバンド“LUCY IN THE ROOM”が拘る音楽の感性を

発信する番組。ジャズやソウル、ファンクなど様々な音楽性を

取り入れている彼らならではの音楽性を伝えます。



『橋川聖のらじおですねん。』

◆放送時間:木曜日26:00~26:30

◆出演者:橋川聖 (ハシカワ キヨシ)

シンガーソングライター・音楽プロデューサー橋川聖による音楽系情報番組。毎週異なる

「次“来る”」次世代の新人アーティストをスタジオゲストに迎え、プライベートトークをメインに

生歌と生演奏もお送りします。



----------------------------------------------[WEEKEND]--------------------------------------------



『ミラクルファンファーレ!の「MIRACLE TIME」』

◆放送時間:土曜日26:00~26:30

◆出演者:ミラクルファンファーレ!(https://mirafan-info.themedia.jp/)

ハイテンションをモットーに“ポップ”にアイドル道を突き進む5人組

アイドルグループ「ミラクルファンファーレ!」がお送りするハイテン

ションプログラム。土曜日の深夜、リスナーを巻き込んでにぎやかに

ガールズトークを展開します。









『MUSIC PLANET presents RADIO★PLANET Aichi』

◆放送時間:日曜日21:30~22:00

◆出演者:重田優平

MUSIC PLANETとは、一人ひとりの輝きを発掘し、飛び立つ力を

支援する、新発想のボーカリスト・スタートアップ・オーディション!

この番組では毎週MUSIC PLANET に参加している未来のスターたちを

迎え、楽曲への想いやアーティストとしての未来像などインタビュー

していきます。





『レディオ・スターダスト』

◆放送時間:日曜日24:00~24:30



◆出演者:星屑輝矢(ほしくず てるや 微熱DANJI)、

北川綾巴(きたがわ りょうは)

気志團の綾小路翔がプロデュースする「微熱DANJI」のメンバー、

星屑輝矢がお送りする音楽エンタテインメントプログラム。

強烈な個性をサポートするのは、元アイドルで現在はタレント/

プロデューサーとして活動する北川綾巴。音楽・エンタメ情報を

にぎやかにお届けします。





―――――――――――<4月からの主なタイトル変更番組>―――――――――――







『須田亜香里・大倉士門 × ASUNAL TREASURE』

◆放送時間:金曜日 20:30~21:00

◆出演者:須田亜香里、大倉士門





『森田敦子のLove your life』

◆放送時間:日曜日 9:30~10:00

◆出演者:森田敦子





――――――――――<4月からの主なオンエア時間変更番組>―――――――――







『あーちゃんちゃあぽんの!West Side Story』

◆放送時間:日曜日 20:00~20:30 *4/2~

◆出演者:Perfume西脇綾香 / 西脇彩華





『手羽先センセーションのテバラジ!』

◆放送時間:火曜日 21:30~21:55 *4/4~

◆出演者:手羽先センセーション











以上



