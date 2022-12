[MIRARTHホールディングス株式会社]

~ JR仙石線「小鶴新田」駅徒歩1分の大規模レジデンス ~





MIRARTHホールディングス株式会社(本社:東京都千代田区/代表取締役:島田和一)のグループ会社である株式会社タカラレーベン(本社:東京都千代田区/代表取締役:島田和一)は、12月4日より宮城県仙台市において「レーベン小鶴新田 THE ONE」の販売を開始いたしました。



【URL:https://www.leben-style.jp/search/lbn-kozurushinden/】







物件の特長



仙台駅へ1WAYアクセス、総戸数236邸・全邸南向きの駅前グランドレジデンス

当物件は、JR仙石線「小鶴新田」駅まで徒歩1分、駅のロータリーと直結する場所に位置し、JR「仙台」駅へも直通9分のダイレクトアクセスで通勤・通学も快適です。宮城野区最大規模のレジデンス※1となり、敷地内には平置駐車場を100%完備※2。商業施設「ヨークタウン新田東」や総合運動場「元気フィールド仙台」を中心とした多様な施設・スポットが徒歩圏内にあり、暮らしの機能がコンパクトに集結しております。





コンセプト



駅徒歩1分の価値。わずか1.17%しか出現しない得難さ。





本プロジェクトが誕生する仙台市で2014年以降に分譲されたマンションのうち、駅徒歩1分以内は4棟のみ。宮城野区では本プロジェクトのみとなり、希少性の高さが伺える結果となります。※3







ロケーション



利便性もやすらぎも、あきらめない暮らし方。

JR仙石線「小鶴新田」駅まで徒歩1分、駅のロータリーと直結する場所に誕生するレジデンス。現地から徒歩5分には、食品スーパー、ホームセンター、ドラッグストア、グルメ店などが入る便利な商業施設「ヨークタウン新田東」がございます。また、野球場、体育館、プールなどが揃う総合運動場「元気フィールド仙台」も徒歩圏。このエリアだけでショッピングやレジャーなどの様々なモノ・コトが完結できます。







デザイン



街の風景を変える。地上12階・総戸数236邸の大規模レジデンス。

高さ約35m、総戸数236邸の大規模レジデンスとして誕生する「レーベン小鶴新田 THE ONE」。重厚な壁を思わせる存在感と、バルコニー面を縦・横・斜めとリズミカルに区切るアシンメトリーなデザインが、駅前の風景、そして街の風景をドラマチックに変えていきます。





快適なカーライフをサポートする100%敷地内の平置き駐車場。

大規模レジデンスならではのゆとりある敷地を活用し、敷地内に全邸分の平置き駐車場をご用意。月額使用料500円で、通勤、日々のお買い物、旅行やレジャーなどにおける快適なお車の利用をサポートします。※2











クオリティ



暮らしをさらに豊かにする、特別な共用施設。











タカラレーベンのオリジナルウォーターシステム〈ルイックプロジェクト〉



水。生命を維持するために欠かせない要素であり、様々な活動を営むために必要となるものでもあります。毎日の生活の中でもあらゆるシーンで使われ、暮らしの基盤と呼べるほど大切な存在です。

タカラレーベンは、この「水」を変えることで暮らしを大きく変えることができる、と考えました。

そして生まれたのが、タカラレーベンのオリジナルウォーターシステム〈ルイックプロジェクト〉です。住まいの中で使われる「水」にこだわることで、快適に過ごせる理想的な暮らしを追求してきました。







プラン



全邸南向き、2LDK+S~4LDKのあらゆるライフスタイルに対応する豊富な間取り。











タカラレーベンの新型コロナウイルス感染防止策について



タカラレーベンでは、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、お客様、スタッフ、関係先等の皆様の安全・安心を第一に考え、政府指導に基づいた対応を実施しております。

【URL:https://www.leben-style.jp/lp-corona/lbn-kozurushinden.html】



※1. 1975年以降の宮城野区分譲マンションの中で最大戸数/(株)不動産経済研究所調べ

※2. 車種等には制限があります。

※3. 新築分譲マンション駅徒歩分数別供給物件数(仙台市内2014年以降)/(株)不動産経済研究所調べ

※4. 2010年7月~2013年6月に新規分譲され、2021年7月~2022年6月に中古流通した分譲マンションを対象に新築分譲価格からの価格維持率(リセールバリュー)を算出。専有面積30平方メートル 未満の住戸および事務所・店舗用ユニットは集計から除外/東京カンテイ調べ(2022年7月)





物件概要



名称 : レーベン小鶴新田 THE ONE

所在地 : 宮城県仙台市宮城野区新田東三丁目7番(地番)

構造・規模 : 鉄筋コンクリート造・地上12階建

総戸数 : 236戸(他、管理事務室、コワーキングスペース、キッズルーム、カラオケルーム、フィットネスルーム、ゲストルーム各1戸)

間取り : 2LDK+S~4LDK

住居専有面積 : 60.44m²~87.42m²

駐車場 : 237台(平置 内、来客用1台)

駐輪場 : 250台(2段ラック式、2段スライドラック式)

バイク置き場 : 7台 (大型バイク:1台、ミニバイク:6台)

URL : https://www.leben-style.jp/search/lbn-kozurushinden/





会社概要



商号 : 株式会社タカラレーベン

代表者 : 代表取締役 島田 和一/代表取締役 秋澤 昭一

所在地 : 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-2鉄鋼ビルディング16F

設立 : 1989年8月

事業内容 : 新築分譲マンションの企画・開発並びに販売、不動産流動化事業、賃貸事業、流通事業

資本金 : 400百万円

URL : https://www.leben.co.jp/



