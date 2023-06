[株式会社JTBパブリッシング]

JTB グループで旅行・ライフスタイル情報を提供する株式会社 JTB パブリッシング(東京都江東区、代表取締役 社長執行役員:盛崎宏行)は、『るるぶラブライブ!サンシャイン!!』の発売に合わせ、2023年6月30日(金)と7月1日(土)の2日間、2022年に閉店した沼津・マルサン書店仲見世店で『LoveLive!Days』(発行:KADOKAWA)との合同販売イベントを開催します。







<本件に関するプレスリリースPDF>

https://prtimes.jp/a/?f=d24732-336-2b34338149ba14c202ada62ee05a12be.pdf



2023年6月30日(金)Aqours結成記念日に『るるぶラブライブ!サンシャイン!!』発売!!





静岡県沼津市を舞台に「スクールアイドル」として成長する女子高校生たちの軌跡を描くアニメ「ラブライブ!サンシャイン!!」は、2019年の劇場版でメインストーリーが完結した後も絶大な人気を誇り、現在もラジオやYouTube など様々なメディアを通じて9人のスクールアイドルAqoursが地元・沼津の魅力を発信し続けています。7月には初のスピンオフアニメ 「幻日のヨハネ -SUNSHINE in the MIRROR-」の放送開始となり、その勢いはさらに増しています。



2023年の今年、沼津市は市制100周年、『るるぶ』は誕生50周年、Aqoursは結成8周年を迎えます。メモリアルイヤーを記念して旅行情報誌『るるぶ』が「ラブライブ!サンシャイン!!」の舞台沼津市を徹底ガイドする『るるぶラブライブ!サンシャイン!!』をAqoursの結成記念日である6月30日(金)に発売いたします。



ファンと沼津市民に愛された「マルサン書店仲見世店」が2日間限定で奇跡の復活!!

『るるぶラブライブ!サンシャイン!!』と『LoveLive!Days』が夢のコラボ!!





『るるぶラブライブ!サンシャイン!!』発売とAqours結成8周年、そして沼津市制100周年を記念して、アニメにも登場し、聖地としてファンと沼津市民に愛されながらも、2022年5月に閉店した「マルサン書店仲見世店」が2日間限定で奇跡の復活。『るるぶラブライブ!サンシャイン!!』と「ラブライブ!サンシャイン!!」の歴史を作り上げてきた月刊誌『LoveLive!Days』の合同販売イベントを開催します。



「幻日のヨハネ -SUNSHINE in the MIRROR-」特別パネル展示も





販売会の開催を記念して、同店内にて「幻日のヨハネ -SUNSHINE in the MIRROR-」のパネル展示も予定しています。沼津市制100周年とAqours結成8周年、そして「幻日のヨハネ -SUNSHINE in the MIRROR-」のスタートを沼津でお祝いしましょう!



イベント概要





祝 沼津市制100周年!沼津・マルサン書店仲見世店が奇跡の復活!

『るるぶラブライブ!サンシャイン!!』×『LoveLive!Days』 合同販売イベント



・開催日時

2023年6月30日(金)10:00~15:00 ※Aqours結成記念日

7月1日 (土)10:00~16:00 ※沼津市制記念日(100周年)

※会場及び会場付近での徹夜待機・早朝のご来場は、会場近隣の方のご迷惑となりますのでご遠慮ください。



・開催場所

マルサン書店仲見世店

静岡県沼津市大手町5-3-13(沼津仲見世商店街内)



・販売図書

『るるぶラブライブ!サンシャイン!!』(JTBパブリッシング)定価1760円(税込)6月30日発売

『LoveLive!Days 2023年8月号』(KADOKAWA)定価1100円(税込)6月30日発売

『ラブライブ!サンシャイン!! Find Our 沼津~Aqoursのいる風景~』(KADOKAWA)定価3300円(税込)

『幻日のヨハネ -Unpolarized Reflexion-1.』(KADOKAWA)定価1650円(税込)

※ご購入は現金のみとなります。ご注意ください。



・購入特典

『るるぶラブライブ!サンシャイン!!』×『LoveLive!Days』コラボ沼津市制100周年お祝いポストカード

※『るるぶラブライブ!サンシャイン!!』とKADOKAWA図書1冊以上(計2冊以上)ご購入で1枚お渡し



・特別展示

「幻日のヨハネ -SUNSHINE in the MIRROR-」パネル展示

※展示は図書をご購入いただかなくてもご覧いただけます。



・沼津まちあるきスタンプ&缶バッジがマルサン書店に限定復活



マルサン書店仲見世店について





1902(明治 35)年、沼津市上土町で創業した静岡県東部を代表する老舗書店。仲見世店は旗艦店として 1998 年に当時近隣にあった本店(通横町)と宝塚店(大手町)を統合して開店した。「ラブライブ!サンシャイン!!」 では読書好きのキャラクター国木田花丸が通う書店として登場。「ラブライブ!サンシャイン!!」関連図書を多数揃え、 聖地としてファンに愛された。2022 年 5 月 31 日、惜しまれながら閉店。



『るるぶラブライブ!サンシャイン!!』について







旅行情報誌『るるぶ』が総力を挙げて「ラブライブ!サンシャイン!!」の聖地沼津をガイドする『るるぶラブライブ!サンシャ イン!!』は、アニメに登場するスポットだけでなく、Aqours の活躍とファン、そして地元・沼津の方々の熱い“地元愛”に よって沼津市全域に広がっている“聖地”を余すところなく紹介する聖地巡礼ガイドの決定版です。



主な掲載内容





【巻頭特集】

★『わいわいわい』と行く!沼津の聖地巡り

声優の小林愛香さん、斉藤朱夏さん、降幡愛さんが、聖地・沼津で女子旅! Aqours ゆかりのスポットはもちろん、話題のグルメや最新スイーツもチェックして、沼津の魅力を再発見しちゃいまし た!



★インタビュー企画 作詞家・畑亜貴さんに聞く!Aqoursのふるさと・沼津が曲にもたらしたもの

ラブライブ!シリーズの作詞を数多く手掛けてきた、カリスマ作詞家・畑亜貴さん。Aqoursの歌詞に宿る沼津への想いをじっくりと語っていただきました。



★モデルプラン

効率的かつ濃厚な、聖地巡礼のおすすめモデルプランをるるぶ編集部が熟考!「車・バイク」「公共交通機関」「自転車」の移動手段別に、ベストなコースをご紹介します。



★エリア別沼津ガイド

ファンならぜったいに訪れたい!聖地巡礼スポットを詳細エリア別にご紹介。

アニメ・映画に出てきたモデル地はもちろん、周辺の人気スポットまで徹底的に調査しました!



★ジャンル別沼津ガイド

・ファン必訪!沼津グルメ

海鮮はもちろん、地元民に人気のお店やカフェ&スイーツ、テイクアウトグルメ、おみやげなど沼津らしさがぎゅっとつまったラインナップ!

作中でキャラクターが食べていたグルメも紹介しちゃいます。



・Aqoursのりもの図鑑

Aqoursのイラストでラッピングされたバスや、電車、船、タクシーを一堂に集めました!



・沼津で手に入れたい!コラボグッズ

ご当地パン「のっぽ」やお茶どころ・静岡らしい「ぬまっちゃ」など、様々な商品とのコラボをしている「ラブライブ!サンシャイン!!」。沼津を訪れたらぜひ買いたいコラボグッズを一挙公開!



【充実のコラム】

★ファンなら一度は泊まりたい聖地宿

作中度々登場し、ファンなら一度は泊まってみたい!と思う沼津の「聖地宿」、安田屋旅館、淡島ホテル、沼津リバーサイドホテルを徹底解剖します。



★全力!!応援 アスルクラロ沼津

「ラブライブ!サンシャイン!!」とオフィシャルパートナー契約を結ぶサッカーチーム「アスルクラロ沼津」。

「ラブライブ!サンシャイン!!」と共に沼津を盛り上げる地元サッカーチームをご紹介。



★まだある!エリア別聖地ガイド

「ラブライブ!サンシャイン!!」には沼津以外にも様々な風景が登場します。

「ラブライブ!」の決戦会場となった東京、Saint Snowとの絆を深めた函館、そして劇場版の舞台となったイタリアの見どころを、ぎゅっとまとめてご案内!



★「幻日のヨハネ」大解剖!

「ラブライブ!サンシャイン!!」スピンオフアニメとして2023年7月放送予定の「幻日のヨハネ」について、小林愛香さん、斉藤朱夏さん、降幡愛さんへのスペシャルインタビューを掲載!最新の聖地巡礼情報も、詳しくご紹介します。



【特別付録】

ファン垂涎!描きおろしイラストを使用したステッカー&ポスター





書誌概要





【書名】『るるぶラブライブ!サンシャイン!!』

【定価】1760 円(10%税込)

【仕様】AB 判、オールカラー、96 ページ

【発売日】2023 年 6 月 30 日(金)

【発行】JTB パブリッシング

【販売】全国の書店



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/13-19:16)