サンエックス株式会社(本社:東京都千代田区)は、このたび2023年9月30日(土)にJR東日本東京駅・スクエア ゼロにて行われた「北陸新幹線 福井・敦賀開業 カウントダウンキャンペーン」のオープニングセレモニーに、千代田区観光協会観光大使のリラックマが登場したことをお知らせします。



■千代田区観光協会観光大使として、リラックマがセレモニーに登場!





2022年に千代田区と相互発展に向けた連携協定を結んだ福井県が9月30日(土)~10月9日(月・祝)まで東京駅を中心に「北陸新幹線 福井・敦賀開業 カウントダウンキャンペーン」を開催します。今回リラックマは千代田区観光協会観光大使としてセレモニーに参加しました。



2024年3月16日に北陸新幹線福井・敦賀開業を迎えるのを記念し、始発駅となるJR東日本東京駅周辺施設等においてキャンペーンが実施され、県産食材・伝統工芸品の販売やカウントダウンボードの設置などが行われています。



イベント概要(オープニングセレモニー概要)





日時:2023年9月30日(土)11:00~11:30

場所:スクエア ゼロ(JR東日本東京駅 地下1階)

出席者:杉本達治 福井県知事 / 百瀬孝 JR東日本旅館鉄道株式会社 東京駅長 / 樋口高顕 千代田区長 / 長島元 株式会社タカラトミー ブランド室長 / ラプトくん(福井県恐竜マスコット) / シンカリオン(E7かがやき) / リラックマ(千代田区観光協会観光大使) / てっちゃん(タカラトミー)

内容: 杉本達治 福井県知事挨拶/百瀬孝 JR東日本東京駅長挨拶 / 樋口高顕 千代田区長挨拶 / 長島元 株式会社タカラトミー挨拶 / テープカット / フォトセッション





■リラックマとは

着ぐるみのクマ。

コリラックマやキイロイトリと一緒にOLのカオルさんの家でお世話になり続けている。

中に入っているのが誰かは不明。

リラックマの一番の関心事は、毎日のごはんとおやつ。好きな食べ物はホットケーキ、オムライス、プリン、だんご。

チャイロイコグマははちみつの森に住むお友達。





▷もっと詳しく見るhttps://www.san-x.co.jp/rilakkuma/profile/







2021年に千代田区に本社があるサンエックス株式会社と千代田区観光協会の、「若い層やファミリー層に千代田の魅力をもっと伝えたい」という思いが一致し、リラックマは千代田区観光協会観光大使に就任しました。



●リラックマの最新情報は各種SNSにて発信中

グッズやイベント情報を随時更新中!



■サンエックスについて

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100%オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。

見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。



(C)2023 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.



