https://zett.jp/thule/



ゼット株式会社(本社/大阪市天王寺区、代表取締役社長/渡辺裕之)が取り扱う『THULE(スーリー)』ブランドは、11月23日(木)~12月3日(月)の期間限定で、【ウインザーラケットショップ渋谷店】にてポップアップストアをオープンします。







【THULE ポップアップストア】

期間:11月23日(木)~12月3日(日)

会場:ウインザーラケットショップ渋谷店

住所:〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町15-14 フジビル40 1F・B1F

電話番号:03-3464-9251

https://www.windsorracket.co.jp/blog/store/s3/





ポップアップストアでは、「テニススタイルをオフィスに持ち込む」をテーマに“容量、機能”にこだわったスウェーデンブランドらしいスタイリッシュなバックパック・ダッフルバッグ等を展開。 ビジネスシーンや休日で使えるアクティブな毎日を送るお客様に最適な製品を展開します。



20,000円以上(税込)お買い上げの方に折りたたみ傘(非売品)をプレゼントします。

※無くなり次第終了



THULEについて







1942年に設立されたTHULEは「Bring your life」をモットーに、アクティブな人々が、安全、簡単、スタイリッシュに大切な物を運ぶ為のプレミアムな製品を幅広く展開しています。

THULEはベースキャリア、ルーフボックス、サイクルキャリア、ウォータースポーツ、ウィンタースポーツキャリア、パソコン、カメラバッグ、アウトドアバックパックから、スポーツ用ベビーカー、自転車チャイルドシート、サイクルトレーラー等お子様関連の製品までをデザイン、製造し、その製品は世界140か国以上で販売されています。THULEはThule Group最大のブランドです。



THULEブランド公式サイト

https://zett.jp/thule/



SHOP IN SHOP

西武池袋本店本館8階(南B11)

東京都豊島区南池袋1-28-1

Tel:03-5949-5947

https://www.sogo-seibu.jp/ikebukuro/floor_guide/



公式インスタグラム @zett_thule

https://www.instagram.com/zett_thule/









消費者・読者からのお問い合わせ先

ゼット株式会社お客様相談センター

フリータ゛イヤル︓0120-276-010

E-MAIL︓custinfo@zett.co.jp

WEB︓https://zett.jp/thule/



お貸出し・取材に関するお問い合わせ先

spinlab inc. PR担当︓市川

TEL:03-6721-0671

E-MAIL: info@spinlab.co.jp

WEB : https://spinlab.co.jp/







