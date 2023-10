[and factory株式会社]

and factory株式会社(本社:東京都目黒区、代表取締役社長:青木倫治、以下and factory)は、エンジニアのプラットフォームを提供するファインディ株式会社が運営する 「Findy Team+」利用企業を対象に、開発生産性が優れたエンジニア組織を表彰する「Findy Team+ Award 2023」 の「組織別部門 Small Div.」において、生産性が高いエンジニア組織30社に選出されたことをお知らせいたします。







「Findy Team+ Award 2023」 について





「Findy Team+」は、エンジニア組織のパフォーマンス向上を支援するサービスです。 GitHub や Jira などを解析し、エンジニア組織のパフォーマンスを可視化することで、エンジニアの開発生産性向上や開発者体験向上をサポートしています。「Findy Team+ Award 2023」では、「Findy Team+」利用企業を対象にエンジニア組織の生産性指標を算出し、200以上の企業と2500を超えるチームより「組織規模別にエンジニア組織の生産性指標が高い企業」「特定の生産性指標が優れたチーム」および「開発生産性向上に関して、優れた取り組みを行った企業」を表彰しております。

Findy Team+ Award 2023 表彰ページ:https://award.findy-team.io/2023/

Findy Team+ 公式サイト:https://findy-team.io/

Findy Team+ Lab:https://blog.findy-team.io/



and factory エンジニア受賞コメント





and factoryでは、開発チームとビジネスサイドが密に連携しながら業務を進めています。

特に、エンジニアがビジネス領域の知識を深めており、より効果的なソリューションを提供できるようになりました。エンジニア個々のモチベーションが高いことに加え「Findy Team+」で生産性を把握できたことで高いパフォーマンスを発揮することができました。



【会社概要】

代表者 代表取締役社長 青木倫治

所在地 〒153-0042

東京都目黒区青葉台3-6-28

住友不動産青葉台タワー9F

設立 2014年9月16日

資本金 801百万円(2023年 8月末現在)

従業員数 125名(2023年 8月末現在)

証券コード 7035





