[株式会社 グローバルエージェンツ]

株式会社グローバルエージェンツ(本社:東京都渋谷区、代表取締役:山崎剛)は、全国に6ブランド11棟1,200室のブティックホテル、ライフスタイルホテルを展開するLIVELY HOTELS(https://livelyhotels.com/)を運営しています。このたび、ライフスタイルホテル「THE LIVELY 大阪本町」にて、2023年12月31日(日)にカウントダウンイベント「NEO COUNTDOWN~大人の縁日と地下の祝祭~」を開催いたします。







ホテルを“自分をアップデートする場所”に





LIVELY HOTELSでは、従来型ホテルのただ寝る場所という機能的価値ではなく、滞在を通してゲスト自身に何らかのアップデートが得られる、「体験価値」の提供をブランドコンセプトとして掲げております。中でも、フラグシップブランドである「THE LIVELY」では、ホテルを「世界中から人と情報と機会が集まる場」と再定義し、訪れるたびに新たな発見に出合える刺激に溢れたゲストエクスペリエンスを提供することを目指しており、宿泊ゲストだけではなく、地域の皆様やホテルに興味を寄せてくださっている方にも気軽にお越しいただける機会を設けております。





大人が楽しめる縁日や書道のライブパフォーマンス、地下階ではDJイベントも





今年の大晦日は、2023年を締めくくるカウントダウンイベントを、宿泊者以外の方にも気軽にご参加いただけるよう入場無料で開催します。(※飲食代、ゲームプレイ代は別途)



イベント会場は1階のエントランスロビーエリアと地下階「THE UNDERGROUND」の2か所となり、どちらも日本の祭りを彷彿させながらもそれぞれのNEOな(新しい)世界観をお楽しみいただける空間となります。



1階では、大人でも楽しめる縁日“大人の縁日”が登場。一般的な縁日と言えば、子ども向けのヨーヨーや、おもちゃの景品が懸かった射的といった子ども向けのものになりますが、大人の縁日では、ヨーヨーではなくおつまみを釣り上げたり、サイコロを振って出た指定の武器を使った射的など、大人でも全力で楽しめる縁日遊びをご用意。中には宿泊券など豪華景品が懸かったゲームも。他にも、ホテルオリジナルでNEOにアレンジした年越しそばとチョコバナナの屋台、通常の半額でカクテルが楽しめるガチャドリンクが登場し、フードやドリンクも存分にお楽しみいただけます。



また、館内のデジタルサイネージなどでは、大阪を拠点に活動するCGクリエイターミンホ氏による祭りや干支をイメージしたデザインのデジタルアート演出、22時半からは、大阪を拠点に活動する書道家真央氏によるライブパフォーマンスも実施、典型的な墨で書く書道とは異なったカラフルな書道を披露します。



地下階「THE UNDERGROUND」では、22時より、フィリピン出身のDJ NEDTEKによる音楽イベントをお届け。HIPHOPやR&Bをメインにダンスミュージックやハウス、レゲエなど、ジャンルレスな音楽で空間を演出し、新年を迎えるまでのわくわくとした時間と年越しの瞬間を盛大にお祝いします。提灯やミラーボールが光る赤を基調とした異空間で存分に音楽をご堪能ください。



イベントは21時からの開催となりますので、大晦日の夕食後のお出かけ先や年越しを過ごすロケーションとしてお気軽にお立ち寄り下さい。2024年を迎える瞬間はイベント参加者やアーティストの皆様で集いシャンパンで乾杯、25時までお楽しみいただけます。2023年最後の日は、ご家族やご友人・大切な人と、THE LIVELY 大阪本町がお届けする非日常空間で新年を一緒に迎えませんか?



<イベント概要>

イベント名:「NEO COUNTDOWN~大人の縁日と地下の祝祭~」

開催日時:2023年12月31日(日) 21時~25時

開催場所:THE LIVELY 大阪本町内1階 エントランスロビー・地下階「THE UNDERGROUND」

参加費:無料(※飲食代・ゲームプレイ代は別途)

※予約なしで当日会場にお越しいただけます。





アーティスト紹介







真央

1998 年 大阪生まれ

4 歳から書道を始め、20 歳で師範免許取得。

ニューヨークでもの活動経験もあり、多くの人に書道を広めてきた。紙に墨で書く概念を超えて様々なカリグラフィアートを制作。

国境を越えて圧倒する作品を続々と誕生させる注目の書道アーティスト。

現在、大阪を拠点に書道アーティストとして活動中。

Instagram: https://www.instagram.com/_myhww/













ミンホ

2002年生まれ、大阪出身のCGクリエイター/VJ。

クリエイティブチーム「OVECT」所属。

2019年、クラブやライブの映像演出を行う「VJ」の活動開始。2年後、CGを主軸とした映像制作を始める。インパクトのあるショートムービーが得意で、自身がモデリングしたCGモデルによるキャッチーさが持ち味。最近の制作では、大阪・アメ村に所在するダンサー御用達のアパレルブランド「OTO GIRLS」の店内LED映像をフルCGで担当。他、クラブイベントのSNS告知映像など、音楽に関わるカルチャーで活躍している。

Instagram: https://www.instagram.com/miho_daft1788/







DJ紹介







DJ NEDTEK

フィリピンのマニラで生まれ、幼少期からマニラで流行していたHip-Hop, R&B,Soulの音楽に影響を受け育ち、10代の若い頃に日本に移住。 14歳の時にHip-Hop, SoulのDJを始め、大阪ローカルに絶大な人気を誇る「Bar One」を始め「THE Gold Umeda」「Muse」などのアンダーグラウンドパーティーに参加しながらDJのキャリアをプロのレベルに引き上げてきました。 トレンド曲を観客に紹介する能力を持ちながら、新旧のバランスの良いDJプレイをすることが得意。

Instagram:https://www.instagram.com/djnedtek/











THE LIVELY について





LIVELY HOTELSにおけるフラグシップブランドで、東京、大阪、福岡にて展開中

ホテルを「泊まる場所」から「世界中から人と情報と機会が集まる場所」へ。近年のホテルの提供価値は急速に変化し、ホテルに来る目的は大きく多様化しました。ホテルはもはや「泊まる場所」にとどまらず、暮らす場所にもなり、仕事をする場所にもなり、食事やお酒を楽しむ場所にもなり、ファッションの発信場所にもなり、新しい文化が生まれる場所にもなり得る多様な存在になりました。 弊社は、ライフスタイルホテル市場のフロントランナーとして、さらに市場を牽引していくべく、ホテルを「世界中から人が集まり、情報が集まり、機会が集まる場」と再定義し、THE LIVELY をより自由で新たな発見に溢れるホテルにしていくことを目指します。





THE LIVELY 大阪本町 施設概要





施設名 THE LIVELY 大阪本町(ザ・ライブリー大阪本町)

所在地 〒541-0054 大阪府大阪市中央区南本町 1-5-11

アクセス 中央線・堺筋線「堺筋本町駅」駅より徒歩 1 分 5 番出口

中央線・御堂筋線・四つ橋線「本町」駅より徒歩 10 分

Web:https://www.livelyhotels.com/ja/thelivelyosaka/

Instagram: https://www.instagram.com/the_lively_osaka_honmachi/





新型コロナウイルスに関する感染対策について





詳細はこちら:https://www.livelyhotels.com/ja/about/hygiene/





株式会社グローバルエージェンツについて





会社名 株式会社グローバルエージェンツ http://global-agents.co.jp

代表取締役 山崎 剛

本社所在地 〒150-0041 東京都渋谷区神南1-20-13





グローバルエージェンツが手がけるライフスタイル事業





LIVE:ソーシャルアパートメント52棟約3,200室を運営 https://www.social-apartment.com/

STAY:ライフスタイルホテル11棟約1,200室を運営。 LIVELY HOTELS https://livelyhotels.com/

WORK:ホテル一体型ワークプレイス「.andwork」を運営 https://www.xandwork.com/

DINE:ソーシャルアパートメント・ホテル併設の飲食施設として12店舗を運営

WASH:ソーシャルランドリー「Sooo LIQUID」を運営

LEARN:弊社サービスの入居者や利用者に対して様々な成長や発見の機会を提供



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/18-13:16)