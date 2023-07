[松竹ブロードキャスティング株式会社]

CS衛星劇場では、「2023 SEO IN GUK CONCERT〈Blending〉」を、7月29日(土)にテレビ初放送。さらに、ソ・イングク出演ドラマ&バラエティも放送!



CS放送「衛星劇場」では、ソ・イングクが2023年1月12日に中野サンプラザで開催したコンサート「2023 SEO IN GUK CONCERT〈Blending〉」を、7月29日(土)にテレビ初放送します。

約半年ぶりに日本で開催した単独コンサート。先行配信された映像には未収録の楽曲とコメントを特別に追加してお送りします。

さらに、ソ・イングクが出演したドラマ「ある日、私の家の玄関に滅亡が入ってきた」、リアル・サバイバル・バラエティ「ジャングルの法則 インドシナ編」も放送しますので、あわせてお楽しみください!







2023 SEO IN GUK CONCERT〈Blending〉

★CS衛星劇場にて、 7月29日(土)午後7:30~9:45 テレビ初放送!



2023年1月12日/中野サンプラザ

[出演]ソ・イングク



韓国のオーディション番組「スーパースターK」で、約70万人の応募者の中から優勝し、歌手デビューを果たしたソ・イングク。俳優としても、ドラマ「応答せよ1997」や「主君の太陽」など数々の話題作に出演。主演を務めた「空から降る一億の星 <韓国版> 」では確かな演技力で韓国のみならず日本の視聴者を釘付けに。

その、ソ・イングクが約半年ぶりに日本で開催した単独コンサートの模様をお届け。

今回の放送では、先行配信された映像には未収録の楽曲とコメントを特別に追加してお送りします。











ある日、私の家の玄関に滅亡が入ってきた

★CS衛星劇場にて、7月21日(金)スタート!

毎週(月)~(金)午前5:00~



ジャングルの法則 インドシナ編

★CS衛星劇場にて、7月4日(火)スタート!

毎週(火)・(水)・(木) 深夜3:30~



