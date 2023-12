[NetEase Interactive Entertainment Pte. Ltd]

Spotlight by Quantic Dream が贈る-美しく幻想的な深海の世界-



哀しい過去を持つ孤独なダイバー「スタン」が潜水艦を操縦し、時には自らも泳いで探索

幻想的な深海の世界で、物語を紐解くアイテムや海の生物たちとの出会い

さまざまなアクシデントを乗り越え奮闘していく物語―――







NetEase Gamesは、Parallel Studio(パラレルスタジオ)社が開発し、Quantic Dream(クアンティック・ドリーム)社の新パブリッシングレーベル “Spotlight by Quantic Dream”が手掛ける詩的なストーリーテリングが特徴の深海探索アドベンチャーゲーム『Under The Waves(アンダー・ザ・ウェーブス)』の日本語パッケージ版をPlayStation(R)4及びPlayStation(R)5で2023年12月14日(木)に発売したことをお知らせいたします。



・タイトルページ

https://blog.quanticdream.com/ja/under-the-waves-jap/

・トレーラー

https://www.youtube.com/watch?v=LPlHLHKHixQ



■Surfrider Foundation



『Under The Waves』は海へ向けたラブレターであり、海洋保全活動を支援しています。

そのため、Parallel StudioとSpotlight by Quanticは海の環境保護を目的とした国際協会「Surfrider Foundation Europe」と提携しております。

『Under The Waves』の美しい深海の世界と、詩的なストーリーを通して、「Surfrider Foundation Europe」の環境メッセージが皆さんの心に響く体験を提供いたします。



■国際環境NGO サーフライダーファウンデーションジャパン 代表 中川 淳氏 コメント

碧い地球は「水の惑星」

大自然の奇跡、深海の神秘を感じ取ってください。





美しい自然を大切に。



■Under The Waves 日本語パッケージ版

2023年8月にデジタル版が全世界でリリースされた本作がPlayStation(R)4及びPlayStation(R)5 対応の日本語パッケージとなって登場



【初回生産特典】

パッケージ版には、初回生産限定のオリジナル特典が同梱。

ゲームの設定画やコンセプトアート、初期のキャラクターデザインなどゲームをより深く楽しめる

アートブックと、ゲーム内の登場キャラクターたちのステッカーが封入されています!



♦ オリジナルアートブック

設定画やコンセプトアートが収録された豪華アートブック。

舞台の裏側を垣間見て、より深く『Under the Waves』の世界に没入しよう。



♦ オリジナルステッカー

かわいくデフォルメされたキャラクターたちが描かれたステッカー。

お気に入りのキャラクターを自由に貼り付けて、自分だけのコレクションを作ろう。



■ゲームを楽しむ3つのポイント

- 美しく幻想的な、深海の世界へ



まるで映画のようなグラフィックで描かれる美しく幻想的な深海の世界に没入。

圧倒的な臨場感と共に、リアルとファンタジーが混在する独自の世界観を楽しもう。



- 愛と哀しみを詩的に描いた物語



心に傷を抱えながらも深海でのミッションに奮闘するスタン。揺れ動く感情、そして最後の選択に迫る重要な選択にどう立ち向かうのか。旅の結末に巻き起こる感動の波が、あなたを包み込む。



- 深海オープンワールド探索



特殊なウェットスーツと潜水艦で、広大な深海を探索。

物語を紐解くアイテムや海の生物を発見し、深海の魅力が満ちたオープンワールドを体験しよう。

製品概要

名称

Under The Waves(アンダー・ザ・ウェーブス)





発売日

2023年12月14日(木)





対応機種

PlayStation(R)4/PlayStation(R)5



ジャンル

深海探索アドベンチャー





価格

3,980円(税込:4,378円)





公式サイト

https://blog.quanticdream.com/ja/under-the-waves-jap-23/



音声言語

英語、フランス語、ドイツ語、中国語(簡体)





字幕言語

英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語(スペイン)、アラビア語、

チェコ語、オランダ語、ギリシャ語、ハンガリー語、日本語、韓国語、

ポーランド語、ポルトガル語、ブラジルポルトガル語、ロシア語、トルコ語、

スペイン語(ラテンアメリカ)、タイ語、中国語(簡体)、中国語(繁体)



コピーライト

Under The Waves (C) 2023 Parallel Studio. Published by Quantic Dream. Developed by Parallel Studio. Under The Waves, Parallel Studio and Parallel Studio logo are trademarks of Parallel Studio. Quantic Dream and Quantic Dream logos are trademarks and/or registered trademarks of Quantic Dream S.A.S. Unreal(R)Engine, Copyright 1998-2023, Epic Games, Inc. All rights reserved. Powered by Wwise (C) 2006 - 2023 Audiokinetic Inc. All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owner. Appearance in this game does not imply sponsorship or endorsement.



※本概要は日本語パッケージ版のみの情報となります。









■Quantic Dreamについて



Quantic Dreamは、1997年にDavid Cageによって設立されたパリとモントリオールを拠点とするビデオゲームスタジオです。

2019 年からは、ビデオゲームの開発及び、独自のビジョンを持つクリエイターをサポートする

パブリッシャーへと進化を続けています。





また、新パブリッシングレーベルであるSpotlight by Quantic Dreamスタジオ は独立系クリエイターのために専門知識、制作手法、資金、国際的なマーケットやプレーヤーへのアクセス等の

サポートを行っています。





そして2022 年、クリエィティブなビジョン及び、インタラクティブストーリーな作品を全世界の

ユーザーが体験するためにNetEase のゲーム部門である NetEase Games に加わりました。





詳細については、http://www.quanticdream.comをご覧ください。





Quantic Dream and the Quantic Dream logos are trademarks of Quantic Dream SA.

Under The Waves (C) 2023. Under The Waves(TM), Parallel Studio(TM) and Parallel Studio logo are trademarks of Parallel Studio. Published by Quantic Dream SAS.



■NetEase Gamesについて

NetEase, Inc. (NASDAQ: NTES, HKEX: 9999) のゲーム事業部門である NetEase Games は、様々なジャンルやプラットフォームでビデオゲーム IP を提供する世界有数のパブリッシャーおよびデベロッパーです。NetEase Gamesのパブリッシングおよび開発タイトルには、「ハリーポッター:魔法の覚醒」「荒野行動」「第五人格」「NARAKA: BLADEPOINT」などのタイトルがあります。また、ワーナーブラザーズやMojang AB(マイクロソフトの子会社)など、大手エンターテインメントブランドとの提携も行っています。





NetEase Gamesは、世界中のゲームファンの皆様に革新的なゲーム体験をお届けする為に国際的なスタジオへのサポートを強化し、日本のグラスホッパー・マニファクチュア、名越スタジオ、GPTRACK50、ピンクル 、米国のJar of Sparks、 Jackalyptic Games、カナダのBad Brain、フランスのQuantic Dreamなどのトップ開発チームとコラボレーションしています。





詳細については、https://www.neteasegames.com/jp/をご覧ください。





