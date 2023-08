[丸井織物株式会社]

「@JAM EXPO 2023 supported by UP-T コラボグッズショップ」



丸井織物株式会社(本社:石川県鹿島郡、代表取締役社長:宮本 好雄) の運営するオリジナルTシャツ作成サービス「UP-T」は、2023年8月26, 27日に開催される国内最大級のアイドルフェスティバル『@JAM EXPO 2023 supported by UP-T』とのコラボ企画として出演グループによるオリジナルデザイングッズを2023年7月28日から販売いたします。















大型アイドルフェスティバル @JAM EXPO 2023 と UP-Tのコラボ企画として 「@JAM EXPO 2023 supported by UP-T コラボグッズショップ」が 期間限定でオープン!

@JAM EXPO 2023に出演する豪華出演者らが心を込めて描き下ろした特別なイラストが、フェス限定のオリジナルグッズとして登場!

ライブでグッズを身につけて熱いフェスの一体感を味わおう!

※一部販売のないグループがございます。販売グループは随時追加予定です。



特設サイト:https://up-t.jp/atjam2023goods

販売期間:



■開催期間

2023年7月28日~10月25日





■参加アイドル

I'mew(あいみゅう)/ シュレーディンガーの犬/アイドルカレッジ

カイジューバイミー/スパンコールグッドタイムズ/ KissBee

神薙ラビッツ/シンデレラ宣言!/ JumpingKiss/キングサリ/ ukka

SANDAL TELEPHONE/かすみ草とステラ/開歌-かいか-

CROWN POP/アンスリューム/ I MY ME MINE/ Chu-Z

いぎなり東北産/ TaskhaveFun/ウイバナ/ PANDAMIC

月に足跡を残した6人の少女達は一体何を見たのか... /テラス×テラス

九州女子翼/りんご娘/ Gran☆Ciel/ notall/ FES☆TIVE/ Ringwanderung

chuLa/ SW!CH/ INUWASI/手羽先センセーション/セカイシティ

Peel the Apple/にっぽんワチャチャ/ JamsCollection/ STAiNY/ NoelliL

メイビーME/雨模様のソラリス/ベンジャス!/ Bunny La Crew

I to U $CREAMing!! /アップアップガールズ/ MyDearDarlin’

tipToe. / Pimm's/ PinkySpice/なんキニ!/東京CuteCute/真っ白なキャンバス

Appare! / PiXMiX/ THE ORCHESTRA TOKYO/まねきケチャ/ BOY MEETS HARU

chairmans/ LinQ/アップアップガールズ/ナナランド/さよならステイチューン

1つ足りない賽は投げられた/キミイロプロジェクト/ Caress Van End

HelloYouth/ MAGICAL SPEC/ WT☆Egret/ KRD8/ラフ×ラフ/きゅ~くる

われらがプワプワプーワプワ/夜光性アミューズ/すてねこキャッツ/疾走クレヨン

マジカル・パンチライン/ソラネルカンパニー/ Kolokol/ Merci Merci

ARCANA PROJECT/ルージュブック/ Brave Mental Orchestra/ Jewel☆Mare&Rouge

POEM/ BELLRING少女ハート/ CYNHN/虹色の飛行少女/ Ange☆Reve

ROSARIO+CROSS/ミームトーキョー/ JAPANARIZM/でんぱ組.inc

PrincessGarden-姫庭-/外神田文芸高校from電音部/エラバレシ/ルルネージュ





※一部販売のないグループがございます。販売グループは随時追加予定です。



■UP-Tとは?











“みんなが違うから世界は楽しい”をコンセプトに、Tシャツをはじめパーカー、スマホケース、ネイル、のぼり旗など1500種類以上のアイテムを取りそろえたオリジナルグッズ作成のオンデマンドサービス。

創業80年を超える老舗メーカーによる高品質&短納期(最短3日でお届け)を実現し、在庫を持たずにマーケットで販売することも可能な画期的サービスです。



「UP-T(アップティー)」

URL :https://up-t.jp/



取り扱いアイテム: Tシャツ、スマホケース、文房具、のぼり旗他(毎月2アイテムずつ追加!)

価格 :Tシャツ1枚1,100円(税込み)から ※プリント代込み、100枚以上まとめて割適用



■会社概要

会社名 : 丸井織物株式会社

所在地 : 石川県鹿島郡中能登町久乃木井部15

代表者 : 代表取締役社長 宮本 好雄

設立 : 1956年

事業内容: 各種織物の製造・販売、ウェブサービスを利用した販売・企画制作

URL : https://www.maruig.co.jp

Email : press@maruig.co.jp













企業プレスリリース詳細へ (2023/08/05-16:16)