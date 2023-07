[CHET Group]



「クリエイティビティ×テクノロジー」の力でIP開発を行う株式会社CHET Group(本社:東京都品川区、代表取締役CEO:小池祐輔)は、mysta株式会社(本社:東京都 港区、代表取締役CEO: 高橋秋仁)が制作する地上波アニメ「DAYDREAMER or NiGHTTHiNKER」に出演する声優を発掘する「DAYDREAMER or NiGHTTHiNKER声優オーディション」を開催し、合格者が決定しました。また、本作品はOBS大分放送から放送されることも決定いたしました。



■アニメタイトル:DAYDREAMER or NiGHTTHiNKER

■ストーリー:主人公が毎回夢の中で様々なキャラクターと出会い、お話をする物語。

■放送媒体:OBS大分放送、U-NEXT

■放送スケジュール:2023年7月放送予定

■OBS大分放送



【会社概要】

会社名:株式会社大分放送(通称:OBS)

所在地:〒870-8620 大分県大分市今津留3-1-1

代表者:代表取締役社長 猪俣 知三

設立:昭和28年10月1日

URL:https://obs-oita.co.jp/

事業内容:テレビ・ラジオなど放送事業、広告宣伝業務、放送に関する各種事業、関係出版図書、その他

主人公役(ミント):西山宏太朗

Twitter:https://twitter.com/Koutarotaro



-出演作品-



『アイドリッシュセブン』 棗巳波 役

『A3!』 皆木綴 役

『あんさんぶるスターズ!』 深海奏汰 役



他多数出演



「DAYDREAMER or NiGHTTHiNKER声優オーディション」とは、声優として次世代を担うアーティストを募集したオーディションです。

オーディション合格者には、地上波アニメ『DAYDREAMER or NiGHTTHiNKER』で人気声優と共演し、声優デビュー。そのほか、声優雑誌「声優グランプリ(Web)」でのインタビュー掲載やボイストレーニングなど、声優として活動いただくための豪華特典を用意しました。



▼オーディションの詳細

https://ddntseiyu.chet.com/

※オーディションは終了しました。

夕華えな



改めて、今回はたくさんの応援を本当に本当にありがとうございました!

これがゴールではなく、夢へのスタートだと思ってこれからも活動して参りますので、是非!今から古参として応援していただけたら嬉しいです!



▽Twitter

https://twitter.com/yukaena_ep









雪



DDNT声優ADにて最終審査特典をいただきました、雪です❄️

SHOWROOMについて何一つ分からないままで始まったオーディション、全て皆様の沢山の応援のおかげです📣

素敵な作品になるよう尽力いたしますので是非ご覧くださいね



▽Twitter

https://twitter.com/_Uki_002

■CHET Groupについて

会社名:株式会社CHET Group

代表者:代表取締役CEO 小池 祐輔

所在地:東京都品川区上大崎3-14-35山手ビル2F

設立:2020年5月

URL:https://chet.com/

事業内容:株式等の保有を通じた企業グループの統括・運営、プラットフォーム構築・運営、IP管理・投資、企業投資、デジタルエージェント・クリエイティブ・プロダクション業務、海外展開支援



<本資料に関するお問合せ先>

株式会社CHET Group 広報担当

MAIL:pr@chet.co.jp





