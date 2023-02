[株式会社 トゥモローランド]

Gallery TOMORROWLAND at ISETAN SHINJUKU STORE MEN’S BUILDING 1F PROMOTION



〈William Halstead〉社の生地を用いた〈Lee〉や〈Loro Piana〉の「ZELANDER」を使用したブレザーなど、この機会ならではとなる珠玉のラインナップとなっております。







3月1日(水)から3月7日(火)までの期間、伊勢丹新宿店メンズ館1Fプロモーションにてトゥモローランドのニューコンセプトストア「Gallery TOMORROWLAND」が期間限定オープン。国内外から選りすぐられたアイテムやブランドを展開。





EXCLUSIVE Lee







BLOUSON : 110,000 (tax in)



世界3大ジーンズとして知られる〈Lee〉にトゥモローランドならではの超絶別注を敢行した意欲作が誕生。表地には1875年創業の〈William Halstead & Co (Dudey Hill) Ltd,(ウィリアムハルステッド) 〉の生地を採用し、裏地にはシルクを使用。

こちらはイギリス・イングランド・ウエスト・ヨークシャー州ブラッドフォードで創業した、スーツ、アウター、ボトム用ファブリックメーカーで、高品質の生地を得意として生産する最高級のミル。無骨な実用品としての出自を持つアイテムを、大人のエレガンスを体現した逸品へと昇華させました。



ご購入いただいた方には特別なノベルティとして、ジーンズのポケット内袋に使われるスレキを使用したガーメントケースをご用意。





J.M. WESTON PRE-ORDER







SNEAKERS : 89,100 (tax in)



1938年に展開されていたリモージュ工場製のキャンバススニーカーを復刻。継承されるクラフツマンシップによって現代的にアップデートされた〈1938 Tennis sneaker〉は、〈J.M. WESTON〉の定番シューズとして近年人気を集めています。今回はアッパー部分をキャンバスからスエードにトゥモローランドが別注。革靴と同じ工程でつくられている細身のフォルムが、シンプルなスニーカーを大人っぽく、上品に見せるエレガントなルックスにしています。シューズ内は湿度を効率よく逃すコルクインソールを採用。シューレースがラバー製のため、スリッポンのように簡単に脱ぎ履きが可能です。

トレンド感のあるチャコールグレー、ベージュのほかライトグレーやネイビーの展開もあるこの限定モデルを先行受注で承ります。





SPECIAL MAKE LIMITED BLAZER







JACKET: 88,000 (tax in)



〈Loro Piana〉の「ZELANDER」を使用したブレザーです。ニュージーランド産の高品質なメリノウールを使った平織素材で、しなやかな糸でありながら滑らかなタッチが特徴です。着心地が軽く、弾力性にも富んでおり、着用時のシワ軽減、回復力にも高い効果がある生地です。シングルは段返りの3つボタン、3パッチ、フックベントといった王道の要素で仕上げました。ダブルもご用意し、どちらもドロップ0シルエットが現代的なバランスに。

ボタンはアメリカの老舗メーカーである、〈WATERBURY〉を使用しています。コネチカット州にある1812年創業の同社は制服、軍隊用のボタンを作っていることで高名で、トラディショナルなブランドがこぞって採用する名門です。





TOMORROWLAND tricot







大人のワードローブを構築する高品質なニットコレクションです。トラディショナルマインドを大切にしながら、カジュアルからドレススタイルまで、エレガンスを新構築するオリジナルブランド。中でも糸の素材や色、編み方などの組み合わせ次第で無限の可能性を秘めたニットに特化したラインナップが〈TOMORROWLAND tricot〉です。表情豊かで奥深く進化を続ける定番アイテムはモノづくりの哲学を凝縮したトゥモローランドのルーツであり、象徴でもあります。





TOMORROWLAND PILGRIM







装うことを愉しむ男性のために、品格と遊び心を持ったドレスアップの価値観と可能性を提案するレーベルが〈TOMORROWLAND PILGRIM〉です。今回はフランスの名門〈DORMEUIL〉のファブリックを用いた新作のスーツやジャケットを中心に展開します。



この機会にぜひご来店をお待ちしております。





[開催期間・場所]



3月1日(水) ~ 3月7日(火)

伊勢丹新宿店1Fプロモーション

東京都新宿区新宿3-14-1 伊勢丹新宿店メンズ館1F

TEL : 03-5312-1272





[イベント特設サイト]



ISETAN MEN'S net :

lit link : https://lit.link/tmlisetanm





