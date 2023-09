[株式会社Another works]

株式会社Another works(本社:東京都港区、代表取締役:大林 尚朝)は、2023年9月29日、プロ野球独立リーグ・四国アイランドリーグplusに所属する野球チーム「香川オリーブガイナーズ」を運営する香川オリーブガイナーズ球団株式会社(本社:香川県高松市、代表取締役社長 福山 敦士)と連携し、本日より複業人材の募集を開始することをお知らせいたします。今回募集するのは、スポンサーセールスと広報の2職種です。



特設サイト:https://forseries.aw-anotherworks.com/oliveguyners







スポーツ市場の拡大を推進する人材を募集





スポーツを通じた健康長寿社会の実現、地域/経済活性化を目指し、2015年10月にスポーツ庁が設置されました。スポーツ庁は、2015年時点で5.5兆円のスポーツ市場規模を2025年までに15兆円に拡大することを目指しています。





スポーツ市場の拡大には、スポーツチームの経営力強化が必要不可欠です。そのために、マーケティングや広報、施設運営、イベント、興行などを担う人材強化が重要となっています。





そこでAnother worksでは、スポーツチームの人材不足解消のために、専門的なスキルをもつ複業人材とのマッチングを支援すべく、「複業クラウド for Sport」を提供しています。さらに、これまで働く場所や環境でスポーツチームに携わることを諦めていた人材とのマッチングも創出できるため、外部人材との相互のスキルシェアによる組織強化も実現します。





複業人材を2職種で募集開始





この度香川オリーブガイナーズにて、2職種で複業人材の公募を開始いたします。今回募集するのはスポンサーセールスと広報の2職種です。登用決定後は運営チームに参画し、チームのさらなる発展に向けサポートしていただく予定です。





Another worksは今後も、スポーツ業界への複業人材の登用を支援してまいります。さらに、スポーツ業界全体の活性化への貢献および複業の社会実装を推進すべく、事業を拡大して参ります。









募集概要





公募職種:

- スポンサーセールス

スポンサーとして賛同いただけるクライアント様を増やしていく必要がありますが、リソースが不足している現状があり、力を貸してくれる方を募集します。

https://talent.aw-anotherworks.com/projects/38393





- 広報(プロボノ案件)

弊社はSNS運用とコンテンツマーケティングを更に強化していくため、SNS運用とコンテンツマーケティングに関するご経験をお持ちの方の応募をしております。

https://talent.aw-anotherworks.com/projects/38411





公募期間:2023/9/29~

募集人数:数名

※複業クラウドへの登録後、ご応募ください

※詳しくは特設サイトをご覧ください





代表取締役社長 福山 敦士 氏からのメッセージ









弊社は、プロ野球独立リーグである四国アイランドリーグplusに所属する、香川オリーブガイナーズを運営する企業です。「社会のリーダーを輩出する」をビジョンに、球団運営の他に職業紹介事業や動画制作事業を展開しており、中でも大学生から社会人に向けたビジネス教育事業に注力しております。これらのビジョンの実現に向け、「複業クラウド for Sport」を通じて、地域社会の活性化に貢献し、共に働く仲間を募集しております。スポンサー営業及びSNS運用/コンテンツマーケティングを通じて、香川オリーブガイナーズと共に成長し、輝かしい未来を切り拓いていきましょう。



香川オリーブガイナーズ 概要





夢/感動/興奮とともに

香川で唯一のプロ野球球団・香川オリーブガイナーズは身近な親近感のある球団として、エンターテインメント性を追求し選手の「夢・感動・興奮・歓喜」のメッセージを皆様に伝えてまいります。





代表取締役社長:福山 敦士

所在地:〒760-0015 香川県高松市紫雲町8-20 サクセス紫雲ビル2F

URL:https://www.oliveguyners.com/







「複業クラウド for Sport」とは











スポーツチームが複業人材登用により経営強化が可能になるサービスです。スポーツ業界の慢性的な人材不足による課題も解決します。

サービスページ:https://forseries.aw-anotherworks.com/sports









株式会社Another works







「挑戦する全ての人の機会を最大化する」をビジョンに掲げるスタートアップ企業です。2019年9月に複業クラウドをリリースして以来、一部上場企業から自治体、スポーツチーム、教育機関など、あらゆる業種で複業人材の登用を後押ししてきました。サービス導入を検討されている担当者様は、ぜひお問い合わせください。





社名:株式会社Another works

代表取締役:大林 尚朝

所在地:〒105-0001 東京都港区虎ノ門5丁目13-1 虎ノ門40MTビル3階

HP:https://anotherworks.co.jp/

タレント向けページ:https://aw-anotherworks.com/

企業向けページ:https://cl.aw-anotherworks.com/







