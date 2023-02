[株式会社Tixplus]



電子チケット事業やチケット二次販売「チケプラトレード」、視聴PASS販売プラットフォーム「StreamPass」を運営する株式会社Tixplus(本社:東京都渋谷区、代表取締役:池田 宗多朗)は、DXTEEN初のファンイベントPredebut SP Event 「Hello! DXTEEN」ファンクラブ最速先行受付を開始し、また、チケプラの「顔写真付き電子チケットおよび顔認証入場システム」が本公演で採用されたことをお知らせいたします。



サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101」から誕生した大人気グローバルボーイズグループ、JO1・INIが所属するLAPONEエンタテインメントから、待望の新グループがデビュー!



「DXTEEN」(ディエックスティーン)は、大久保波留、田中笑太郎、谷口太一、寺尾香信、平本健、福田歩汰の6名で結成されたグローバルボーイズグループで、グループ名には夢(Dream)を目指し、一歩一歩、拡張(eXtention)・拡大(eXpend)しながら成長していき、努力と挑戦を重ねていく6人の青春(Teen)の“無限な可能性”を表現し、時間が経ち成長しても夢見る青春心を失わず、夢をさらに大きくしていくという意味が込められています。



JO1・INIに続き、日本のみならずグローバルな活動も注目される彼らのデビュー後初のイベント開催が決定しました!



なお、DXTEEN OFFICIAL FANCLUBでは、ファンクラブ最速先行を開始いたしました。プレミア公演必至となる本公演では、電子チケットサービス「チケプラ」が提供する「顔写真付き電子チケットおよび顔認証入場システム」の導入も決定しています。



本公演に採用された「顔写真付き電子チケット」は、購入者および同行者のスマートフォン端末で受取りを行うため、チケット忘れや紛失の心配もありません。

また、電子チケット券面に顔写真が表示されるため本人確認の証明となり、顔認証入場システムによりコロナ禍において非接触で安全・スムーズな入場ができるチケットとなっております。



■顔認証システムについて

弊社は、パナソニック コネクト株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役 執行役員 社長・CEO:樋口 泰行 以下パナソニック)の「顔認証クラウドサービス パートナープログラム」※1に加入しており、今回開発支援を受けながら顔認証クラウドサービス「KPASクラウド」※2とシステム連携しました。



KPASクラウドはパナソニックの世界最高水準※3の顔認証技術を活用した、アプリケーションの機能をクラウド上で提供する、既存のサービスに組み込みやすいクラウドサービスです。顔照合用のハードウェアを提供するパートナ―企業においても、様々なカメラ付きデバイスでの利用が可能となっています。(※照合用デバイスアプリはAndroid、iOS対応。Windowsはカスタム対応となります。)

KPASクラウドを用いた「顔画像」認証時に、登録されているチケット所有状況の照会をもって入場可否を判断します。正常に入場を許可されると着券処理がなされ、入場者データの更新とともにチケプラ電子チケットで表示されるお客様のチケット券面にスタンプが押印される仕組みとなっています。



※1 顔認証クラウドサービス パートナープログラム

https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services_facial-recognition-cloud-service_partner-program

※2 パナソニックの顔認証SaaSプラットフォーム KPASクラウド

https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services_facial-recognition-cloud-service

※3 2017年4月28日に公開されたNIST公式の評価レポート(IJB-A Face Verification Challenge Performance Report、IJB -A Face Identification Challenge Performance Report)において世界最高水準の評価を得ており、引き続きNIST「FRVT 1:1」(2021年9月10日発行)の「Ongoing Face Recognition Vendor Test」においても、世界最高水準の評価結果を獲得しました。



【公演詳細】

Predebut SP Event 「Hello! DXTEEN」



[公演日程]

2023年3月8日(水)18:00開場/19:00開演 都内某所



[チケット代]

無料 (ファンクラブ会員ご招待)



【DXTEEN OFFICIAL FANCLUB 最速先行】

受付期間:2023年2月13日(月)18:00 ~ 2月19日(日)23:59



▼お申し込みはこちら

https://dxteen.com/news/detail/2



○ DXTEEN OFFICIAL SITE

https://dxteen.com





■株式会社Tixplusについて

スマートフォン電子チケット(チケプラアプリ)やライブやイベントに行けなくなった時に、定価でチケットを譲渡できる主催者公認のチケット二次流通サービス「チケプラトレード」を運営。

電子チケットは、音楽以外でも、プロ野球などのスポーツ関連、遊園地などのレジャー/文化施設など、多数の導入実績を誇り、年間約200万枚へと発券枚数を大きく増加させており、電子チケット業界有数の規模となっております。



「チケプラトレード」は、個人間のやりとりがなく、定価で安全にトレードができるチケットの公式二次流通で業界に先駆け10年以上運営し、2019年6月からは資本業務提携を行った業界大手チケットプレイガイドの「イープラス」で購入したチケットもトレードが利用できるなど、対象のイベントを拡大しています。

今後は興行主催者や他のチケット販売事業者との連携も強化し、音楽ジャンルのみならず演劇、スポーツや各種イベント等のトレード対象チケットを増やし、業界の健全な発展に寄与したいと考えています。





会 社 名 : 株式会社Tixplus(ティックスプラス)

所 在 地 : 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル

代 表 者 : 代表取締役 池田 宗多朗

設 立 : 2018年12月18日

事業概要: 電子チケットに関連したシステムの開発、各種サービスの提供並びに運営

U R L : https://tixplus.co.jp/





【本件に関するお問合わせ・取材等のお申込み先】

株式会社Tixplus 広報担当

E-mail: press@tixplus.co.jp



※記載されている会社名及びサービス名/ロゴは、各社の商標または登録商標です。



