グランプリに“山咲ひとみ”さん、“Bellチャン”さんが決定!



全国で開催する新時代のロールモデルを発掘するライブ配信コンテスト『MODECON』の運営、その他Z世代をターゲットとしたデジタル事業を手がける株式会社KIRINZ(本社:東京都目黒区、代表取締役CEO:鵜池航太)が主催する、ファッションに特化したコンテスト『GIRLS MODEL CONTEST by I-CONTEST』のグランプリに”山咲ひとみ”さん、『GIRLS MODEL CONTEST by THE CONTEST』のグランプリに、”Bellチャン”さんが選ばれました。本コンテストは、ライブ配信アプリ「HAKUNA」と「LINE LIVE」にてそれぞれ開催された、オンラインコンテストです。





<GIRLS MODEL CONTEST by I-CONTEST>





HP:https://kirinz.tokyo/icon/girl/

授賞式(3/31(金)19時より公開):https://youtu.be/nCNOSfrIRtc



<GIRLS MODEL CONTEST by THE CONTEST>



HP:https://kirinz.tokyo/contest/girl/

授賞式(3/31(金)18時より公開):https://youtu.be/dp972SRzKSI







GIRLS MODEL CONTEST





本コンテストは、“伝える力” “刺激を与える力” “影響力” の3要素を軸に、「モデルになりたい」「ランウェイを歩いてみたい」などの夢を持つ女性を発掘・育成することを目的としています。今回のテーマは「ファッション」。コンテスト上位入賞者は、人気ファッション雑誌にモデルとして起用され、また、アパレルブランド協力のもと開催した授賞式にてファッションショーのランウェイにも出演しました。



2023年3月に開催された授賞式では、コンテストのファイナリストが協賛5ブランド、「MAJESTIC LEGON」「NOBU」「ANDYOU」「RETROGIRL/ems」の洋服を着用しその姿をファンの方々に向けて披露しました。







グランプリ“山咲ひとみ”さんの紹介(GIRLS MODEL CONTEST by I-CONTEST)







趣味・特技:ダンス

将来の夢:いろんな国でいろんな人とふれあう

Twitter:https://twitter.com/hitomi897

HAKUNA:https://hakuna.live/ja/profile?hakunaId=20i5qi7pkyq4644





グランプリ“Bellチャン”さんの紹介(GIRLS MODEL CONTEST by THE CONTEST)







趣味・特技:ネイル

将来の夢:モデル

Twitter:https://twitter.com/yyyuuu3003

LINE LIVE:https://live.line.me/channels/14062732





『GIRLS MODEL CONTEST』 協賛企業



<MAGESTIC LEGON>





Lady in the next stage

GirlからLadyへ、次のステージへ踏み出す女性に向けて、憧れスタイルを実現できるリアルクローズ。

トレンドを取り入れたフェミニンなワードローブを提案します。

HP:https://store.cityhill.co.jp/majesticlegon/



<NOBU>





「毎日を自分らしくココロをうるおす」

Sサイズ専門のセレクトショップ【NOBU】

HP:https://nobu-fashion.com



<RETRO GIRL/ems>

・RETRO GIRL





・ems









more fun more cute

今をもっと楽しく、もっと可愛くしたい

女の子に向けたgirly cuteなブランド

HP:https://www.retro-girl.jp/



<AND YOU>





トレンド感のあるパーティドレスを取り揃えたレンタルストアのANDYOU DRESSING ROOM。

一度きりレンタルだから叶う華やかな装いが3泊4日4,950円~。

HP:https://and-u.jp/





「HAKUNA」について



HAKUNA Live"は既存のライブ配信サービスに双方向コミュニケーション機能を強化した"ゆるコミュライブ配信アプリ"です。誰でも気軽に配信ができ、いつでもビデオとラジオモードを切り替えられるのが特徴です。配信者とリスナーとでコミュニティを形成しながら、ともに配信を盛り上げることができます。



ホームページ:https://www.hakuna.live/ja

アプリダウンロードはこちらから▼

iOS:https://apps.apple.com/jp/app/hakuna-live-meet-and-chat/id1384325538

Android:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.movefastcompany.bora&hl=jp&pli=1





「LINE LIVE」について



「LINE LIVE」は、誰もが気軽にリアルタイムで動画配信を楽しめるライブ配信サービスです。何気ない日常トークをはじめ、音楽や歌などのパフォーマンスや声だけによる配信など、時間や場所に捉われないリアルタイムなコミュニケーションを楽しむことができます。

また、毎日開催されているオーディションには、数多くのライバー(ライブ配信者)が参加しており、視聴者はコメントやハート、応援アイテムを送って応援するなど、夢を叶えたいライバーと応援者が一緒に盛り上がれる空間を提供しています。

LINE LIVE:https://live.line.me/





株式会社KIRINZ(キリンジ)とは



「女子大生のマーケティング会社」として創業。「女子大生の生の声」をマーケットに届けるために、オンライン配信ミスコン『MODECON』運営事業を中心に、イベントプロモーション、ライバープロモーション、女子大生マーケティングなどの新しいPRのカタチをソリューションとして提供しています。「Hungry For New Heat. ~まだ見ぬ熱狂を追い求める~」というビジョンを掲げ、「新しく生み出す熱狂で世界を広げ、全ての人を夢中と出会わせる活動」を事業として推進していきます。





会社概要



名称:株式会社KIRINZ

代表:代表取締役CEO 鵜池 航太

所在地:東京都目黒区中目黒1丁目8-8 目黒F2ビル 1階

設立:2016年4月27日

URL: https://kirinz.tokyo/

MODECON : https://modecon.jp/

JOSHIME!! : https://joshime.com/

KIRINZライバー:https://kirinz.tokyo/liver/





<当コンテストに関するお問い合わせ先>

株式会社KIRINZ:朝井

TEL:03-6432-9675

MAIL:contest@kirinz.tokyo



