佐賀県は、情報発信プロジェクト「サガプライズ!」の事業の一環として、株式会社バンダイナムコエンターテインメントの人気ゲーム「パックマン」をはじめとした名作ゲーム5タイトル(パックマン・ポールポジション・ゼビウス・スカイキッド・ワルキューレの伝説)とコラボし、ゲームで佐賀県を遊んでもらうプロジェクト「佐賀ゲー」を公開しています。2月20日(月曜日)にコラボゲーム『パックマン佐賀県ver.』と名作ゲーム5タイトルとの「コラボGIFアニメ」の公開に合わせて、人気お笑い芸人 錦鯉のお二人をゲストとしてお招きし「佐賀ゲー」プロジェクト発表会を、渋谷ストリームホールにて開催しました。





佐賀ゲー目玉企画「パックマン佐賀県ver.」本日よりプレイスタート!!















「パックマン佐賀県ver.」は佐賀県と株式会社バンダイナムコエンターテインメントの代表的なアーケードゲーム「パックマン」とのコラボによって生まれたオリジナルゲームです。

ゲームには、パックマンに登場する「ゴースト」が、佐賀県唐津市呼子町の名物「呼子イカ」の姿に変身した「イカゴースト」となって登場します。

また、ステージごとに佐賀県の観光スポット・佐賀グルメ・伝統工芸品・ご当地キャラなど全20種がアイテムとなって登場。パックマンがアイテムをゲットすると、ステージクリア時に人気声優・古賀葵さんと西山宏太朗さんの掛け合いによる佐賀県アイテムの紹介を見ることができます。

発表会では、実際にゲームをプレイした長谷川さんが「家帰ってからもやります」とコメントし、プレイできなかった渡辺さんも「僕もやりたくなりました」とコメントするなど、佐賀ゲーに魅了されたご様子で、見所がたくさんのコラボゲームとなっていますので、ぜひ『パックマン佐賀県ver.』をプレイしてみてください。





ナムコレジェンダリー名作5タイトルとのコラボGIFアニメ公開!







全5タイトルとのコラボでは佐賀県のあの地域のものが登場!?

パックマン・ポールポジション・ゼビウス・スカイキッド・ワルキューレの伝説の5タイトルと佐賀県の唯一無二の地域資源がコラボし、ドット絵化してゲームの世界に登場。GIFアニメでは、ゲームの世界観ならではの、遊び心ある佐賀県を表現しています。まるで佐賀県に入り込んでゲームをしているような感覚でお楽しみいただけるGIFアニメとなっています。



左:パックマン〈佐賀県アイテム〉からつバーガー・佐賀牛(R)️・呼子イカ・佐賀酒・唐津くんち(5番曳山(鯛))

中:ポールポジション〈佐賀県アイテム〉吉野ヶ里歴史公園・ひみか、やよい・ウィントス・尾崎人形・鳥栖駅・エミュー

右:ゼビウス〈佐賀県アイテム〉有田ポーセリンパーク・有田焼・陶磁器製の鳥居(陶山神社)



左:スカイキッド〈佐賀県アイテム〉かちがらす・佐賀城跡(鯱の門)・筑後川昇開橋・バルーン・干潟・わらすぼ・むつごろう・シオマネキ・鍋島直正公の銅像

右:ワルキューレの伝説〈佐賀県アイテム〉嬉野茶・嬉野茶畑・シーボルトの湯・嬉野温泉・嬉野温泉湯豆腐・ゆっつらくん



発表会ではコラボゲーム「パックマン佐賀県ver.」を錦鯉 長谷川さんが体験!クリアした長谷川さんは「家帰ってからもやります」と佐賀ゲーに夢中!?グルメレポートも!









発表会の目玉企画 佐賀ゲー体験では、コラボレーションで制作した「パックマン佐賀県ver.」を長谷川さんにプレイいただきました。始まる前、どちらがプレイしますか?と聞かれると長谷川さんは「俺はやらない!」と一言。渡辺さんから「いや、やれよ」とつっこまれゲームプレイの準備に。アーケードゲーム世代にはクリアしやすいゲームとのことで「絶対にクリアしてみせますよ」と噛みながらも「ガメオベ(GAME OVER)にしないように頑張ります」と長谷川さんは気合い十分。渡辺さんに激励の言葉をかけられると「俺、パックマンに似ていると言われたことあります。クリアだー!」と気合い十分にプレイスタート。パックマンのゲームはかなり手慣れた様子で、アイテムを集めながら順調にステージクリア。次のステージでも次々にアイテムをゲットし、見事クリア。あっという間のクリアに対し、渡辺さんは「まさのりさんが何かを順調にやり遂げたことがなかったので、初めて見ました」と一言。長谷川さんは「家帰ってからもやります」とまだやり足りないご様子で、渡辺さんも「俺もやりたくなっちゃったな」と「パックマン佐賀ver.」にお二人とも魅了されたご様子でした。

「パックマン佐賀ver.」の体験後、見事ゲームをクリアした錦鯉のお二人には、佐賀県の名産品“呼子イカ”を贈呈し、その場で実食いただきました。長谷川さんは「透明なのわかる?」と会場にもイカを見せながら実食。渡辺さんは「本当に甘いですね」とコメントし、呼子イカのあまりのおいしさにお二人ともパクパクと箸が止まらないご様子で、長谷川さんは「ビール!」と一言、渡辺さんも「一杯みんなでやりましょうよ」とコメントしました。

本日の発表会の感想を聞かれると、長谷川さんは「吉野ヶ里歴史公園でできる勾玉作りや佐賀銘菓の丸ぼうろなど魅力いっぱいなのでぜひ遊びにいきたいと思います」とコメントし、渡辺さんは「正直佐賀のことあまり知らなかったんですけど、大変勉強になりました。家に帰ってパックマンやりたいと思います」と佐賀にも「パックマン佐賀県ver.」にも魅了されたご様子でした。最後に「まずはゲームを楽しんでいただいて、そのあとは佐賀にお越しいただければと思います」と佐賀県広報広聴課サガプライズ!プロジェクトリーダー柴田が締めくくり、発表会は終了しました。



佐賀県を堪能!?錦鯉 長谷川さん、渡辺さん佐賀県にまつわるトークセッションに注目









登壇者は全員、本プロジェクト「佐賀ゲー」のロゴマークが印象的なオリジナルTシャツの衣装でご登場。ゲストの錦鯉 長谷川さんによる「こーんにーちはー!」というお馴染みの挨拶で、会場からは笑いが。和やかなムードで発表会がスタートしました。

佐賀県の魅力を語るトークセッションでは、エピソードについて聞かれた渡辺さんが「お仕事では一度、佐賀県の鳥栖市に行ったことがあります。プライベートでは、まだ訪れることが出来ていないので今回を機に佐賀に遊びに行きたい思います。」とコメントしました。





さらに、佐賀県で行ってみたい場所や食べたいものについて聞かれると、「佐賀県はイカが有名ということで、ぜひイカを食べてみたいです。あとは、吉野ケ里遺跡に行って、金属探知機でお宝を探したい」と明かした長谷川さん。すかさず「ダメなんだよ!」というツッコミが会場に響き渡りました。また、同じく質問に答えた渡辺さんが「M-1の優勝商品として、佐賀牛を一頭いただきました。凄く美味しかったので、今度は佐賀県に行って佐賀牛を食べたい。あとは、嬉野あたりの温泉に行って日々の疲れを癒したいです」と、佐賀県に寄せる思いを語りました。





錦鯉さん「イカ好きの人、コンクリートジャングルに疲れた人」に佐賀をオススメ?!







質疑応答では、まず佐賀県に行ったことはあるかと聞かれると「ライブで鳥栖に行ったことはありますが、観光もできずに帰りました」と渡辺さん。「はなわさん、江頭さん、インパクトある芸人さんが多い印象ですね」と渡辺さんがコメントし、長谷川さんは、佐賀県といえば「がばいばあちゃん」と語りました。長谷川さんは(歯がないので)イカを食べられましたか?とが聞かれると「喉ごしがよかったです、歯がなくてもいけますね」とコメントし、会場はひと笑い。

続いて最近驚いたことについては渡辺さんが「ロケで、まさのりさんが子供達に「こんにちはー」とたくさん言ってて、いざカメラが回った瞬間に「どうも」と言ったこと」と長谷川さんの奇行について紹介。一方の長谷川さんは「タクシー乗る時にドアに頭ぶつけて、傷も残ってます。タクシー硬いんですよ!」と傷の残る頭皮を会場に見せてくれました。

最後に、ワーケーションの場所として佐賀はどうですか?と聞かれると、渡辺さんは「人によるんじゃないかと思います笑」と一言。長谷川さんは「実際行ってみたら生活してみたいと思うんじゃないかな」とコメントし、「住みやすさ、グルメ、子育ての点でも人気なんですよ」と柴田が紹介すると長谷川さんは「イカ好きの人は絶対移住した方が良い!東京のコンクリートジャングルに疲れた人はいいんじゃないですかね」と締めくくりました。フォトセッションでは「佐賀ゲー」と叫びながら目線を配り、錦鯉さんの新しいギャグが誕生?した発表会となりました。



情報番組でも「佐賀ゲー」プロジェクトについて放送され話題化!佐賀県広報広聴課サガプライズ !プロジェクトリーダー柴田 晃典よりご挨拶







佐賀県広報広聴課サガプライズ!プロジェクトリーダー柴田晃典は、今回のプロジェクトの見どころについて聞かれると、「世代を超えて長年多くの方に親しまれてきた、名作アーケードゲーム「パックマン」をはじめとして「ポールポジション」、「ゼビウス」、「スカイキッド」、「ワルキューレの伝説」が佐賀県とコラボすることによって、今までにない世界観を楽しんでいただけるのではないかと思います。」とコメント。また、プロジェクトの概要や各ゲーム・GIFアニメ・プロジェクトムービーの説明を終えた後、「コラボした全てのコンテンツを皆さまにはお楽しみいただき、ぜひ、佐賀ゲーを遊びつくして、そのあとは佐賀県に遊びにきてください。」と熱い想いを語りました。





コラボゲーム「パックマン佐賀県ver.」について



◎「パックマン佐賀県ver.」について

佐賀県とパックマンがコラボした「パックマン佐賀県ver.」をご用意させていただきました。呼子のイカに扮したゴーストから逃げつつ、佐賀県のアイテムをゲットしていくことで、佐賀県情報にどんどん触れていく仕掛けとなっております。ぜひプレイして佐賀県をお楽しみください。

▶公開先:「佐賀ゲー」公式サイト

▶プレイ可能期間:2023年2月20日(月曜日)~3月31日(金曜日)



■操作について

・上下左右の4方向への操作で、追いかけてくる4匹のゴーストをかわし、クッキーとパワークッキーを食べるゲーム

■クリア条件、失敗条件について

・クッキー+パワークッキーを全て食べ尽くすとクリア

・残機3⇒0になるとゲームオーバー

・構成は全5ステージ。クリアするごとにゴーストの移動スピードが少しずつ速くなる仕掛け

■キャラクターと動きについて

・パックマンがパワークッキーを食べると、一定時間イカゴーストがイジケ状態になり、その間パックマンはイカゴーストをかじることができる

■アイテム等について

・クッキー、パワークッキーなど、佐賀県の特産品やアイテムが登場

■佐賀県アイテムの出現について

・佐賀県のアイテムはイカゴーストの巣の下通路に1度に1つずつ出現し、1ステージにつき最大4つのアイテムがランダムで出現します。ゲットした後、一定時間で出現する仕組みとなっており、ゲットしたアイテムはプレイエリア枠外の右下に表示されて、貯まってく



クリアすると遷移画面でゲットしたアイテムが紹介されます!!







◎パックマン佐賀県ver.でゲットしたアイテムからランダムで紹介されます!

佐賀県出身の古賀葵さんと佐賀県に訪れたい佐賀県初心者の西山宏太朗さんのお二人がクリア後の遷移画面で、ゲットしたアイテムについて紹介します。

登場するアイテムは、観光スポット・佐賀グルメ、工芸品、ゆるキャラなど全20種を紹介。佐賀県出身だからこその佐賀愛にあふれた古賀さんによる表現豊かな佐賀県アイテムの紹介と、初めて佐賀県について触れる西山さんの新鮮味のあるコメントが見どころになっています。







コラボゲーム「パックマン佐賀県ver.」に登場するアイテムたち



・佐賀インターナショナルバルーンフェスタ(佐賀市)

佐賀の秋の風物詩の一つであり、約80万人が訪れる佐賀のメインイベントアジア最大級の国際熱気球大会

・浜野浦の棚田(玄海町)

玄界灘に面した棚田。日々の天候に合わせて自然の景色を映し出す。5月上旬は幻想的な景色が見られる。

・有田ポーセリンパーク(有田町)

ツヴィンガー宮殿を忠実に再現した建物。園内では四季折々の花々と鮮やかな緑を楽しめる。

・Tea Tourism(嬉野市)

嬉野茶の唯一無二な体験ができる

・肥前びーどろ(佐賀市)

江戸末期から続く技術を受け継ぎ、オリジナル性の高いガラス食器が特徴。

・尾崎人形(神埼市)

700年以上ものあいだ、復活・継承されてきた焼き物の人形。

・丸ぼうろ

400年以上前にポルトガルから伝えられた。地元から愛されている佐賀県を代表する銘菓。

・竹崎カキ(太良町)

カキ小屋発祥の地は太良町。そんな太良町のカキは成長が早く、栄養価が高く、太い、甘い、縮まない特徴を持っている。

・佐賀酒(嬉野市)

良質な米どころでもある佐賀県。芳醇な飲み口でお米の旨味を存分に感じられる味わいが特徴である。

・有明ガタゴロウ

有明海に住むムツゴロウの非公認キャラ

・大魚神社の海中鳥居(太良町)

干満差最大6mの有明海が織りなす景観の一つで、干潮時には一番奥の鳥居まで歩いて行けるほど潮が引く。

・吉野ヶ里歴史公園

弥生時代にクニの中心として発展した大環濠集落の遺跡を再現した場所。

・嬉野温泉(嬉野市)

日本三大美肌の湯と言われている温泉地で、全国からも多くの人が訪れる。

・虹の松原(唐津市)

全長約4.5km、幅約500mにわたって松が連なっており、約100万本が植えられていると言われている。日本三大松原の一つ。

・有田焼(有田町)

佐賀県有田町とその周辺で製造される磁器。400年間の伝統と技法が詰まっている。

・唐津焼(唐津市)

唐津の地域で始まったとされ、古くから茶道の世界で茶人たちから愛されてきた焼き物。

・竹崎カニ(太良町)

冬だけでなく、通年で獲れる竹崎カニ。濃厚なカニ味噌と、そのままでも美味しいカニ身は絶品。

・にじゅうまる

佐賀県が20年以上の歳月をかけて品種開発したかんきつ新品種。

・呼子イカ(唐津市)

コリコリとした食感と甘い身は一度食べたら忘れられない味わい。

・壺侍

佐賀県観光PRキャラクターの「壺侍」。有田焼の壺に入っており、困った人をみかけると「どがんしたと?」と声をかける。







『佐賀ゲー』スピンオフ企画:参加声優によるリアクションムービーを公開!







『佐賀ゲー』プロジェクトに参加した声優・古賀葵さんと西山宏太朗さんお二人によるスピンオフ企画「リアクションムービー」を制作しました。

今回登場する佐賀県の観光スポットや佐賀グルメなどに対して、ありのままに語っているムービーとなっており、台本ナシのぶっつけ本番で自然なリアクションをそのまま収録しています。

ムービーの中では、佐賀県出身だからこその佐賀愛あふれる古賀さんの語りと、佐賀県にいつか行ってみたいと思っている西山さんの新鮮な反応が、たまらなく心地よい掛け合いとなっており、聴くと佐賀県に行ってみたくなること必至のムービーとなっています。

▶公開先:サガプライズ!公式youtubeチャンネル( https://youtu.be/SsvSiowtTm8 )



登壇者情報







錦鯉

●長谷川雅紀(ハセガワマサノリ)

生年月日:1971年7月30日

出身地:北海道

●渡辺隆(ワタナベタカシ)

生年月日:1978年4月15日

出身地:東京都

2012年に錦鯉を結成。2020年からメディア露出を徐々に増やし「M-1グランプリ2020」で初の決勝に進出。

史上最年長ファイナリストとして4位という結果を残し、話題を集めた。2年連続で決勝に挑んだ「M-1グランプリ2021」、史上最多6017組がエントリ―の中、優勝を果たす。



「佐賀ゲー」プロジェクト発表会 実施概要



■日 時:2023年2月20日(月)11:00~12:00

■会 場:渋谷ストリームホール(〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-21-3)

■ゲスト:錦鯉さん

■内 容:主催挨拶 / ゲスト登場 / 新プロジェクトお披露目 / トークセッション /ゲーム体験コーナー / 質疑応答 /フォトセッション / 個別取材



サガプライズ!について







2015年7月にスタートした、佐賀県の情報発信による地方創生プロジェクト。

企業やブランドとのコラボレーションにより生まれた情報や商品などを通じて佐賀県の魅力を首都圏を中心とした多くの人に届け、得られた知見や事例を県内にフィードバックし、地域資源の磨き上げや地域活性につなげています。

・サガプライズ!公式サイト : https://sagaprise.jp/

・サガプライズ!Twitter : https://twitter.com/sagaprise

・サガプライズ!Instagram: https://www.instagram.com/sagaprise/

PAC-MAN™, POLE POSITION™, XEVIOUS™, SKY KID™, THE LEGEND OF VALKYRIE™& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.



