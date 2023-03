[株式会社ギフティ]

eギフトプラットフォーム事業(※1)を展開する株式会社ギフティ(本社:東京都品川区/代表取締役:太田 睦、鈴木 達哉/以下、ギフティ)は、英国発のナチュラルコスメブランド「LUSH」(ラッシュ)の国内販売を手がけるラッシュジャパン合同会社(本社:神奈川県愛甲郡/代表執行役員社長:ロウィーナ・ジャクリーン・バード/以下、ラッシュジャパン)にeギフト販売システム「eGift System」(※2)を提供し、全国77店舗の「LUSH」でのお買い物にご利用いただけるeギフトの販売をギフティが運営するWEBサービスおよびスマートフォン向けのアプリ「giftee(R)︎」(※3)で2023年3月7日(火)より開始いたしました。また、法人向けサービス「giftee for Business」(※4)においても2023年3月中旬頃より販売予定です。



ギフティは、『eギフトを軸として、人、企業、街の間に、さまざまな縁を育むサービスを提供する』というコーポレートビジョンのもと、eギフトの発行から流通まで一気通貫で提供するeギフトプラットフォーム事業を国内外で展開しています。主力サービスは、カジュアルギフトサービス「giftee(R)︎」、eギフトやチケットを発行し販売する「eGift System」、また、eギフトを活用した法人向けサービス「giftee for Business」、自治体・地域課題を解決するデジタルプラットフォームサービス「e街プラットフォーム(R)」の4サービスあり、個人、法人、自治体を対象に広くeギフトサービスを提供しております。



1995年に英国で誕生した「LUSH」は、新鮮なフルーツや野菜を使った100%ベジタリアン、約95%の商品がヴィーガン対応のナチュラルコスメブランドです。「ハッピー&ヘルシーライフを追求し、既成概念にとらわれることなく、化粧品業界の新たなカテゴリーのパイオニアとして境界線に挑み続ける。」をブランドビジョンに、サステナビリティのその先を目指し、商品開発や原材料、資材の調達において、リジェネラティブ(再生可能性)であることを最優先にあらゆる企業活動を行っています。



3月7日(火)より販売を開始するeギフトは、「giftee(R)︎」でご購入可能なデジタルチケットで、全国77店舗の「LUSH」でご利用いただけます。eギフトの種類は、店頭の全ての商品購入(ギフトカード・スパインビテーションカードを除く)に利用できる「ギフトカード」1,000円、2,000円、3,000円、5,000円(いずれも非課税)、店頭取り扱いのバスボム・バブルバー(入浴料)と引き換えができる「バスボム・バブルバーチケット」900円(非課税)で、購入された方は、ご家族やご友人にLINEやメールなどでお贈りいただけます。なお、eギフトのラインナップは今後も追加される予定です。



eギフトを受け取られた方は、対象店舗でのお会計時に、スマートフォンにeギフト券面を表示して「2次元コードをスキャンして利用する」ボタンを押下し、店頭に設置されたQRコードをレジで読み取った後、確認画面で「利用済みにする」ボタンを押下いただくことで、ご利用が可能になります。



ギフティは今後も、実店舗およびオンライン上で利用可能なeギフトの品揃えを強化し、「giftee(R)︎」サービスおよび「giftee for Business」サービスの充実を図ってまいります。また、企業へのeギフトサービスの導入・運営を推進するとともに、eギフトの普及を通し、日頃の気持ちを伝える手段として気軽にギフトを贈りあう習慣や文化の創出を目指します。



(※1) eギフトプラットフォーム事業とは、ギフティが取り組むeギフトの生成から流通まで一貫して提供する事業です

(※2) eGift Systemとは、ギフティが法人向けに提供するeギフトおよびeチケット販売システムです。導入企業は、自社サイトでeギフト/チケットサービスを運用することができます

(※3) giftee(R)︎とは、ギフティが運営するeギフトの販売WEB/アプリサービスです

(※4) giftee for Businessとは、eギフトを活用した法人向けサービスです。キャンペーンの景品やお客様への謝礼にeギフトをご利用いただけます



【「LUSH」eギフト概要 】

券面イメージ





引き換え可能商品イメージ





券種・価格

・「ギフトカード」1,000円、2,000円、3,000円、5,000円(いずれも非課税)

・「バスボム・バブルバーチケット」900円(非課税)

※仕様・注意事項はギフト券販売サイトをご参照ください

販売ページ

「giftee(R)︎」販売ページ:https://giftee.com/brands/1083

有効期限

発行日より5ヶ月後の月末

利用可能店舗

「LUSH」全国77店舗(2023年3月7日(火)時点)

https://weare.lush.com/jp/lush-life/our-company/storelist/



■ 株式会社ギフティについて

社名:株式会社ギフティ

所在地:〒141-0022 東京都品川区東五反田2丁目10−2 東五反田スクエア12階

設立:2010年8月10日(サービス開始:2011年3月)

資本金:3,167百万円(2022年12月末時点)

代表者:代表取締役 太田 睦、鈴木 達哉

事業内容:eギフトプラットフォーム事業の展開(以下4サービス)

1. カジュアルギフトサービス「giftee(R)」の運営

2. 法人を対象としたギフト販売システム「eGift System」サービスの展開

3. eギフトを活用した法人向けソリューション「giftee for Business」サービスの展開

4. 自治体・地域課題を解決するデジタルプラットフォームサービス「e街プラットフォーム(R)」サービスの展開

URL:

株式会社ギフティ https://giftee.co.jp

giftee(R) https://giftee.com

giftee for Business https://giftee.biz/

e街プラットフォーム(R) https://giftee.co.jp/service/emachi-platform



