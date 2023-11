[株式会社ルックホールディングス]

株式会社ルックが展開するフィンランドのデザインハウス マリメッコ(Marimekko)では、クリスマスギフトにおすすめのアイテムを、ファッションアイテムからホームコレクションまで幅広く展開中。12月1日(金)からは、クリスマスフェアがスタート。全国のマリメッコストア及びマリメッコ日本公式オンラインストアにて、商品を税込16,500円以上ご購入の方に、マリメッコロゴ入りファブリックバッグをプレゼントいたします(数量限定)。







Marimekko holiday world - Boxful of party spirit

マリメッコ日本公式サイトでは、ホリデーシーズンスペシャルムービーを公開中。

ホリデーシーズンの華やかなパーティスタイルや遊び心あるテーブルセッティングなどのアイデア、最高のホリデー・セレブレーションを実現するための、マリメッコからのヒントをご紹介します。







A gift for you

12月1日(金)よりスタートするクリスマスフェアでは、商品を税込16,500円以上ご購入の方に、マリメッコロゴ入りファブリックバッグをプレゼントいたします(数量限定)。





About Marimekko

1951年より続く、プリント作りのアート

マリメッコは、独創的なプリントや色使いによって世界中に広く知られるフィンランドのデザインハウス。1951年、アルミ・ラティアにより創業。オリジナリティあふれるファッション、バッグ、小物からホームデコレーションまでを展開するライフスタイルブランドの先駆けとなる。マリメッコが創業当初から一貫して掲げてきたミッションは、時代に流されることのない機能的でわかりやすいデザイン。目にするだけで力が湧くような大胆なプリントと色使いで、毎日の暮らしに幸せと喜びをもたらすデザインを発信している。



