アニソンダンスパフォーマー「REAL AKIBA BOYZ ※以下RABと略」(METEORA st.所属)、結成時からのメンバーで構成されたRAB ROOTSのワンマンライブ 『THE REAL AKIBA BOYZ ONEMAN LIVE 2023 LIVE”ROOTS” 2』が7月8日(土)に東京キネマ倶楽部にて開催され、

梅雨が開ける間近、夏空の下、圧倒的なエネルギーとパッションを持つ5人のダンサーたちによる、一夜限りの壮大なパフォーマンスが繰り広げられた。

RAB ROOTS(アールエービールーツ) は、涼宮あつき、けいたん、DRAGON、ムラトミ、マロンで構成された、RAB結成時からのオリジナルメンバー5人の総称。







RABは、アニソンでブレイクダンスを踊るエンターテインメント集団として、それぞれがブレイクダンスの日本代表や世界王者・実業家・漫画家等の多彩な経歴を持つアニソン×ダンスのパイオニア。

YouTubeのチャンネル登録者数は60万人以上、他TikTokやニコニコ動画などの動画投稿メディアに投稿された「踊ってみた」動画は数百万再生を連発。様々なメデイアやインターネットを通じ、オタク愛とダンスパフォーマンスを発信し続けている。



『THE REAL AKIBA BOYZ ONEMAN LIVE 2023 LIVE”ROOTS” 2』の開催される、東京キネマ倶楽部は、重苦しい湿度とは裏腹に、心躍るような熱気に満ち溢れていた。





まさか!の女性学生服風の姿でステージへ登場したRAB ROOTSの5人。現地会場、そしてオンライン視聴の「保護者」(※RABのファンの総称)たちが笑顔に包まれ、Twitterへは「ひどいw」(誉め言葉)など投稿される中、「五等分の気持ち」「僕らは今のなかで」そして、「おジャ魔女カーニバル!!」を踊り、ステージ上のメンバーそして保護者たちの気持ちが熱気に満ち溢れていく。



ムラトミがステージ上から言葉を伝える。



「LIVE”ROOTS” 2はっじまんぞー!!!!」



ステージ上に立つ5人のダンサー、涼宮あつき、けいたん、DRAGON、ムラトミ、マロン、それぞれが持つキャラクターとスタイルが融合し、空間全体が彼らのエネルギーで満たされる。それはまるで、初夏の空気が一瞬にして夏本番へと変わる瞬間のような、高揚感に満ちた時間。









ROOTSは進み続ける・・・









ダンサーのRABがマイクを取るオリジナル楽曲、「我が名はATM」が歌唱されると、会場で見守る保護者達が、これまでのライブで販売された様々なRABタオルを手に取り回し、会場は強い一体感に包まれた。続けて、オタクあるあるを歌にしてみた「オタクにありがっち」も披露する。



また、お知らせのコーナーでは RAB ESPICE TOUR「Trip×3」現地チケット完売・配信チケット発売中、 REAL AKIBA BOYZ コラボカフェ「オタクと夏祭り 2023」開催、 夏葉原 アキバ大好き!祭り 2023 応援大使就任、 ブラジル最大のア

ニメイベント「Anime Friends」への出演が告知された。



彼らのダンスは、まるで初夏の雨粒が夏の太陽に蒸発するかのように勢いを増し、最後は、「シュガーソングとビターステップ」「ヒトリゴト」「流星ダンスフロア」「Get Wild : 二人目のジャイアン」でワンマンライブを締めくくる。そして、RAB ROOTSの5人が手を取り「本日は本当にありがとうございました」とマイクを通さず、保護者達に伝え届けるように、ワンマンライブは幕を閉じた。









この日、梅雨の終わりを告げるかのような彼らのエネルギッシュなパフォーマンスは、保護者たちに新たな季節の訪れを感じさせ、同時に次なるステージへの期待感を膨らませるものとして、保護者達の記憶に刻まれた。









THE REAL AKIBA BOYZ ONEMAN LIVE 2023 LIVE”ROOTS” 2

セットリスト



1.五等分の気持ち

2.僕らは今のなかで

3.おジャ魔女カーニバル!!

4.VERSUS

5.ようこそジャパリパークへ

6.FUTURE FISH

7.クローバー♧かくめーしょん

8.ぼなぺてぃーと(ハート)S

9.とまどい→レシピ

10.三原色

11.世界は恋に落ちている

12.KUMAMIKO DANCING

13.金曜日のおはよう

14.第ゼロ感

15.君じゃなきゃダメみたい

16.ギガンティック O.T.N

17.我が名は ATM

18.オタクにありがっち

19.シュガーソングとビターステップ

20.ヒトリゴト

21.流星ダンスフロア

22.Get Wild : 二人目のジャイアン







