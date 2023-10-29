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リテール総合研究所、『スーパーマーケット イノベーション研究…

リテール総合研究所、『スーパーマーケット イノベーション研究会』を発足

［株式会社くふうカンパニー］

2023年11月22日にキックオフイベントをお台場で開催

くふうカンパニーグループにおいて、小売・流通業界の課題解決・発展を支援するリテール総合研究所（以下「リテール総研」）は、「地域のライフラインであるスーパーマーケットの持続的成長と革新の共創」を目的に、『スーパーマーケット イノベーション研究会（以下「研究会」）』を立ち上げます。本研究会の発足に伴い、2023年11月22日（水）にキックオフイベントをヒルトン東京お台場で開催します。



研究会の発足背景　
昨今、スーパーマーケット業界を取り巻く環境は大きく変化しており、従来のビジネスモデルだけでは顧客のニーズに応えることが困難な傾向にあります。
こうした状況下、リテール総研では次世代のスーパーマーケットの姿について考えると共に、新たなビジネスモデルの創出を視野に入れた研究会を立ち上げます。
本研究会では、業界の第一線でご活躍されている皆さまと共に、スーパーマーケットの未来を考え、新たな価値の創造に取り組みます。
本研究会の発足に伴い、11月22日に業界のキーパーソンやプロフェッショナルが登壇する「スーパーマーケット業界が今向き合うべき課題」をテーマにしたキックオフ記念セミナーも開催します。


研究会の概要　
【目的】地域のライフラインであるスーパーマーケットの持続的成長と革新の共創
【期間】2023年11月～2024年9月（全10回程度のテーマ別研究会を実施予定）
【内容】
-大学教員や専門家を交え、スーパーマーケットの持続的成長に関する学びの場を提供する
-各社の成長・革新に向けたサービス開発を、研究会参加者と共創型で模索する
【場所】東京都内を予定（研究会テーマごとに変更する可能性あり）
【参加費用】
スーパーマーケット企業：無料
サプライヤー・パートナー：24万円/人（税抜）
※二人目以降の参加費用：18万円/人（税抜）
【ホームページ】https://retail-research.co.jp/sm-innovation-society

アドバイザー　
中央大学大学院 戦略経営研究科 教授 / 中央大学アジアショッパーインサイト研究会 代表
中村 博 氏

一般社団法人オムニチャネル協会 会長 / 株式会社デジタルシフトウェーブ 代表取締役社長
鈴木 康弘 氏

スーパーサンシ株式会社 専務取締役 / NetMarket事業本部長
高倉 照和 氏

三菱食品株式会社 経営企画本部 戦略研究所 所長
本田 裕之 氏

神奈川大学 経営学部 国際経営学科 准教授
中見 真也 氏

TORANOTEC株式会社　取締役シニアマネージングディレクター
藤井 亮助 氏

お申込み方法
下記研究会ホームページのお申込みフォームよりご登録ください
【ホームページ】https://retail-research.co.jp/sm-innovation-society

キックオフイベント　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
日時：2023年11月22日（水） 13時～19時（懇親会 17時30分～19時）
会場：ヒルトン東京お台場（東京都港区台場１丁目９−１）
( https://hiltonhotels.jp/hotel/kanto/hilton-tokyo-odaiba/access )
参加人数：80名想定 ※スーパーマーケット企業：50名、サプライヤー・パートナー：30名
【ホームページ】https://retail-research.co.jp/events/231122_kickoff
　※参加いただくには研究会への申込みが必要となります

＜基調講演＞
中央大学大学院 戦略経営研究科 教授 / 中央大学アジアショッパーインサイト研究会 代表 中村 博 氏
「デジタル時代の小売マーケティング戦略」

株式会社カスミ 代表取締役社長 山本 慎一郎 氏
「消費、生産、雇用マーケットの変化に対しスーパーマーケットが取組むべき価値創造の方向性」

一般社団法人オムニチャネル協会 会長 / 株式会社デジタルシフトウェーブ 代表取締役社長 鈴木 康弘 氏
「スーパー業態におけるDXトレンド」

株式会社バローホールディングス 取締役社長 兼 流通技術本部長 小池 孝幸 氏
「商品・顧客・社会を”繋ぐ”経営戦略（仮）」

※講演タイトルは講演者の都合で変更になる可能性があります

リテール総合研究所とは ( https://retail-research.co.jp/ ) 　
リテール総合研究所は「リテール業界の発展を支援する」をミッションに、2020年に発足しました。リテール業界に特化し、バーティカルメディア『リテールガイド』( https://retailguide.tokubai.co.jp/ ) の運営や、研究調査・コンサルティングを行っています。

会社概要
社名：株式会社ロコガイド（ https://locoguide.co.jp/
本社所在地：〒108-0073 東京都港区三田1−4−28 三田国際ビル23階
資本金：50百万円（2022年9月末時点）
設立年月日：2016年7月1日
主要事業：チラシ・買い物情報サービス「トクバイ」の運営、リテール総合研究所の運営

企業プレスリリース詳細へ （2023/10/29-04:40）

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