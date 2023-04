[琉球ゴールデンキングス]



Bリーグより発表がありました通り、「Jr.NBAクリニック powered by B.LEAGUE」がBリーグとNBAとが協力し開催されます。その一環として、4月23日(日)に、「Jr.NBAクリニック in 沖縄 powered by B.LEAGUE」を沖縄アリーナでも開催することが決定しました。





本クリニックは、地域におけるバスケットボールの普及と育成を促進するために、Jr. NBAプログラムを推進するNBAコーチおよびNBAでのコーチ経験者をお迎えし、14歳以下の男女を対象にキッズクリニックを実施。また、あわせて14歳以下の選手を指導するコーチを対象にしたコーチクリニックも行います。



▽Jr.NBAとは

Jr. NBAとはNBAが推進する子どもたちのバスケットボールへの参加とアクティブなライフスタイルを促進するNBAのグローバルな青少年育成プログラムです。



<コーチ紹介>

メルベン・ハント(Melvin Hunt)

アメリカ合衆国・ルイジアナ州出身、コーチ歴20年以上。数多くのNBAチームでスカウトやアシスタントコーチを経験。

・経歴:

1999-04 シーズン NBAヒューストン・ロケッツアシスタントコーチ・スカウト

2005-10シーズン NBAクリーブランド・キャバリアーズアシスタントコーチ

2010-15シーズン NBAデンバー・ナゲッツアシスタントコーチ

2015-18 シーズンNBA ダラス・マーブリックアシスタントコーチ

2018-21シーズン NBA アトランタ・ホークスアシスタントコーチ





カルロス・バロッカ (Carlos Barroca)

NBA Asia バスケットボールオペレーション・アソシエイト・バイス・プレジデント。

・経歴:

コーチ歴30年

元アメリカPace大学の監督

元ポルトガル男子代表U20監督

元ポルトガル男子代表U16&U18

・資格:

FIBAコーチレベル3





ナタリア・アンドレ (Natalia Andre)

NBA Asia バスケットボールオペレーション。

・経歴:

グラスルーツコーチ歴20年

元ポルトガル代表選手

元カーボベルデ共和国代表選手

元ポルトガルリーグ選手

・資格:

FIBAコーチ資格





