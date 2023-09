[サンエックス株式会社]

~リラックマ20周年を締めくくるイベント『Rilakkuma Anniversary A Special Day』~





サンエックス株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:千田 洋史)は、今年20周年を迎えたリラックマの日本全国を縦断する記念ツアー「アンサンブルツアー ~ 一緒に広げよう♪ごゆるりSDGs ~」の終着点のイベント『Rilakkuma Anniversary A Special Day』を、2023年12月16日(土)から12月26日(日)にかけて、東京タワーにて開催することをお知らせします。

本ツアーは昨年7月北海道エリアを皮切りに、東北エリア、関東エリア、九州・沖縄エリア、中国・四国エリア、中部エリア、甲信越エリア・関西エリアにて順に開催しており、今回はツアーを締めくくるフィナーレのイベントとなります。



(※)関西エリアでは9月29日~12月10日まで実施しております。

(9/29~12/10実施:関西エリア)https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/ensembletour/kansai.html





東京タワーは今年で開業65周年を迎え、20周年を迎えたリラックマと同じ記念イヤーとして、コラボが決定しました。

また、今回のイベントタイトル『Rilakkuma Anniversary A Special Day』には、

今日その日が特別な一日であり

これまでの日も、そしてこれからも特別な日でもあり

あなたがリラックマと過ごす特別な一日でありますように。

という想いが込められています。



▼『Rilakkuma Anniversary A Special Day』ティザーサイトはこちら

https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/ensembletour/tokyo_final.html



本イベントでは、東京タワー足元でのレッドカーペットセレモニーの開催や、東京タワーならではの特別企画、限定商品の販売など、様々なスペシャル企画を準備中です。

詳細は後日発表となりますのでぜひ続報をチェックしてください!



■リラックマ アンサンブルツアー特設サイト:https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/ensembletour/

■リラックマ アンサンブルツアー公式SNS:https://twitter.com/rk_ensembletour



~12月16日開催予定「レッドカーペットへセレモニー」へのご招待企画を実施!~





本イベントでは、12月16日に開催予定の「レッドカーペットセレモニー」へ特別参加できる応募企画を実施します。9月27日(水)から銀座三越にて開催中の催事「#くまフェス in 銀座三越 2023」と「全国のリラノワ認定店舗」で1,100円(税込)以上のリラックマ商品のお買い上げレシートの画像を送付で応募いただいた方から抽選で参加いただけます。



応募方法

●応募期間:2023年9月29日(金)~11月12日(日)

●応募方法:下記URL内の必要事項を記入いただき「#くまフェス in 銀座三越 2023」「リラノワ認定店舗各店」にて、リラックマ商品を税込1,100円以上お買い上げいただき、該当レシート写真を添付の上、ご応募ください。

●応募フォーム:https://ws.formzu.net/fgen/S588449567/

※応募に関する注意事項や、レシート対象期間についての詳細は下記サイトをご確認ください。

https://www.san-x.co.jp/blog/rilakkuma/2023/09/post-4783.html



▼「#くまフェス in 銀座三越 2023」についての詳細はこちら

https://www.san-x.co.jp/blog/rilakkuma/2023/09/-2023-1.html

▼リラノワ認定店舗についてはこちら

https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/rilanowa/list.html





ーーーーーーーーーーーーーー

~【Rilakkuma Anniversary A Special Dayに向けて“あなた”へのメッセージ】~



あなたのまちに、おじゃましました。

リラックマ20周年「ごゆるりと あなたのそばに。あなたと、あなたのまちで、一緒に」



ツアーを楽しんでもらえましたか?この想いをあなたに届けることはできましたか?

はじめてのことを全国のあなたと一緒に、リラックマらしい変わらない良さも、ほんのすこしの変化も、

いろいろなあなたの想いをのせて駆け抜けてきましたね。



ライブのように会場ごとにワクワクとドキドキを、会うたびに見つける新しい発見でいつも新鮮に、

でもほっとする落ち着ける場所をあなたに届けられましたか?



いまではあっという間と思うツアーも、多くの不安や壁があり、くじけそうになることばかりでした。



でも、いつだって「待ってるよ」「会いたいよ」「ずっと応援してます」「来てくれてありがとう」

そんなあなたの声と、励ましがツアーに力をくれたんです。



「みんなで一緒に(Ensemble)」

・・・リラックマを通じてこんなにも多くの人と一緒に作ることができたツアーはみんなの宝物ですよね?



あなたと、あなたのまちのみんなと、リラックマたちと

みんなで一緒に(Ensemble) つくる

新しい出会いの旅



リラックマの20周年を駆け抜けた

“リラックマアンサンブルツアー”

「また、会いましょう?きっとですよ。」

ーーーーーーーーーーーーーー



【9月29日(金)~12月10日(日)までリラックマが関西エリアへおじゃましています♪】

リラックマアンサンブルツアーは、リラックマ20周年を記念して、全国のみなさまのまちに会いに行くイベントで、昨年7月よりスタートしました。





関西エリアにお住まいのみなさまや関西エリアにお越しの際には、ぜひリラックマのもとにお気軽にふらっとお立ち寄りください!

入り口や撮影スポットで写真を撮ったり、グッズを手に取ったり、会場に隠された仕掛けを探したり…お楽しみいただける空間を準備してお待ちしています。



あなたと、あなたのまちのみんなと、リラックマたちと、みんなで一緒(Ensemble)につくる新しい出会いの旅。あなたも一緒に、ごゆるり参加しませんか?みなさまのご参加をお待ちしています。



詳しくはリラックマ アンサンブルツアー特設サイトをご覧ください。

可愛い仕掛けもあるので、ぜひ覗きにきてください!

https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/ensembletour/kansai.html





【リラックマアンサンブルツアーに関するお問い合わせ】

株式会社寺子屋 お客様相談室

0120-975-316

AM10時~PM17時(土日祝休)

info@telacoya.co.jp



「アンサンブルツアー ~ 一緒に広げよう♪ごゆるりSDGs ~」とは







(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000118.000018631.html)

本ツアーでは、リラックマをアイコンに、環境に配慮した素材のオリジナル商品や、各地のご当地デザイン商品などを販売します。

また、併設スペースでは、リラックマを通じたSDGs訴求活動を展開し、ツアーと連動したゴミ拾いイベントやこども食堂のサポートなど、様々なSDGsアクションを繰り広げながら、約1年半をかけて、北海道から沖縄まで全国各地を縦断しています。

リラックマは、「どんな個性も受けとめて肯定し、一緒にいてくれる、態度を変えないでいてくれる」というキャラクター性で、幅広い層に支持されている国民的キャラクターの一つです。

また、「すべての人が安心して自分らしく暮らせる世界をつくる」をビジョンステイトメントとしており、SDGsと通ずる部分が多くあります。

このようなことから、今回リラックマが2023年に20周年を迎えるのを記念し、リラックマ史上最大規模の「アンサンブルツアー ~ 一緒に広げよう♪ごゆるりSDGs ~」が企画され、現在各エリアにて実施しています。

リラックマを通じて、「だれひとり置いてけぼりにしない、優しい社会の実現にむけて、できるSDGsアクションをできるペースで続けよう」との思いを多くの人と共有することを目指しています。



「アンサンブルツアー ~ 一緒に広げよう♪ごゆるりSDGs ~」の概要





・期間:2022年7月13日~2023年12月

・開催場所:各エリアのイベント会場にて順次開催

・参加料:会場への入場は無料

・内容:

1)物販

アンサンブルツアー限定商品、りらっくま茶房・りらっくまの湯限定商品、リラノワ認定商品、既存ライセンシー商品、エコ素材の商品やご当地デザイン商品など

2)ごゆるりSDGsイベント

会場周辺でのゴミ拾い、こども食堂のサポートなど

視聴者と一緒にSDGsグッズを製作するオンラインライブ配信など

3)地方活性化を応援するご当地企画

日本各地の地場企業との商品化コラボなど

※内容は変更になる場合がございます。詳しくは特設サイトをご覧ください。

・特設サイトURL: アンサンブルツアー https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/ensembletour/

ごゆるりSDGs https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/sdgs/

・SNS:https://twitter.com/rk_ensembletour





■リラックマとは ~リラックマは今年で20周年!~

着ぐるみのクマ。

コリラックマやキイロイトリと一緒にOLのカオルさんの家でお世話になり続けている。

中に入っているのが誰かは不明。

リラックマの一番の関心事は、毎日のごはんとおやつ。

好きな食べ物はホットケーキ、オムライス、プリン、だんご。

チャイロイコグマははちみつの森に住むお友達。





▷もっと詳しく見るhttps://www.san-x.co.jp/rilakkuma/profile/







■サンエックスについて

(https://www.san-x.co.jp/company/)

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100%オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。

見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。





●リラックマの最新情報は各種SNSにて発信中

グッズやイベント情報を随時更新中!

▼リラックマごゆるりサイト(San-X ネット)

https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/

▼リラックマ公式SNS

https://twitter.com/rilakkuma_gyr





リラックマ20周年アニバーサリーサイトもお見逃しなく!~20周年の情報をぎゅっと詰め込んだ特別なサイト~





リラックマ20周年アニバーサリーサイトでは、感謝の気持ちを伝える「スペシャルムービー」や、ごゆるり更新される「リラックマヒストリー」などを紹介しています。

リラックマ20周年イヤーに行われる、様々なイベント情報も掲載しています。ぜひご覧ください!

リラックマ20周年アニバーサリーサイトはこちら

https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/20th_anniversary/





(C)2023 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/29-11:16)