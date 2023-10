[ゼット株式会社]

https://zett.jp/thule/



ゼット株式会社(本社/大阪市天王寺区、代表取締役社長/渡辺裕之)が取り扱うスウェーデンのブランド『THULE』(スーリー)は、現代のアーバンライフに向けたサステナブルでモダンなバッグ「Thule Paramount (スーリー パラマウント)」をアップデートし、2023年10月に発売いたしました。27Lと24Lのバックパック、22Lトートの3サイズ、最大3色の展開です。







THULEの定番「Thule Crossover2シリーズ」「Thule Accentシリーズ」に並び広く愛用され、モダンなデザインで仕事から休日まで対応するアーバン向けコレクション「Thule Paramount」。ハイブリッドワークで作業場を移動したり、天気に応じて自転車や電車で通勤するなど、アクティブかつフレキシブルな働き方をする現代人のシティライフに最適なシリーズです。



よりサステナブルに、より都市型スタイルに

今回、日本のニーズを反映した高機能トートスタイルを国内初展開。新色はビジネスカジュアルにも、友人との待ち合わせにも馴染むモダンでジェンダーフリーなアースカラーを選択し、アーバンスタイルへより幅広く対応します。

バックパックはセキュリティを強化。ノートPCの取り出しはサイドアクセスからトップアクセスに変更し、不意なPCの落下を防止、さらにメインコンパートメント内へも同時にアクセスが可能となります。メインコンパートメント開口部の留め具はマグネットから、よりセキュアなフック式へ変更しています。

メイン素材は、環境に有害なフッ素化合物を使わないPFCフリーの撥水加工済み。労働者、消費者、環境の保護を保証する厳しい国際基準 ブルーサインプロダクト認証を取得し、サステナブルに生産された製品であることが証明されています。



現代のアクティブなシティライフをサポート

外観はモダンなデザインを使用し、細やかな整理収納でアクセス性の高い設計。厚手のパッド入りで保護力の高い専用ポケットで、ノートPCをしっかり保護します。また、メイン素材に急な⾬でも安心の耐水裏地付き生地*を、底部に汚れをさっと拭き取れるコーティング素材を使用しています。背面には隠しポケットがあり、混雑する都会や旅行時の貴重品の収納に最適です。自転車用テールライトアタッチメントや、スーツケースに固定するパススルーパネルで、街での多様な移動手段にも対応。デジタル機器の安全な持ち歩き需要が一層高まる現代ニーズに応える機能が揃います。

*完全防水ではありません。



Features



▲厚手のパッド入りで保護力に優れるノートPCポケット。





▲耐水性を高める素材。





▲都市での幅広い移動手段に対応。



Thule Paramount Backpack 27L

荷物の多い日常や短期旅行にも最適な27L。多彩な外部ポケットやスーツケース固定機能で、スピーディな移動時にも快適。













▲小物を整理するサイドのオーガナイザー。





▲貴重品やボトルをさっと取り出せる外部ポケット。





▲ソフトなクッション裏地付きでアイウェア等をさっと収納。





▲スーツケースに固定するパススルーパネル。



Thule Paramount Backpack 24L

1日の荷物が余裕で入る24L。ロールトップ開口やテールライト装着ループを備え、自転車通勤にも最適。













▲防水裏地と撥水加工を施した耐水生地と反射ロゴ。





▲テールライトを装着でき夜間のサイクリングでも安心。





▲ジャケットやU字ロックを出し入れしやすい大型フロントポケット。





▲通気性の高い背面設計と、安定感を生むチェストストラップ。



Thule Paramount Tote 22L

フォールドトップ開口で耐水性に優れる22L。パッド入りPC収納や充実した内外ポケットで、機能性とファッション性を両立。













▲PCとタブレットに対応するパッド入り専用収納部。





▲ジップ式大型メッシュポケットなどで小物を整理。





▲アクセス性の良い前面ポケットや、貴重品用の背面ポケット。





▲サイドポケット搭載で、ボトルや傘を収納。



開発チーム責任者コメント

『私たちは最近、人々の働き方や移動手段が大きく、かつ永続的に変化していることを目の当たりにしてきました。新しい「Thule Paramountコレクション」は、クリーンでモダンなTHULEらしい美しさを保ちながら、進化するダイナミクスに対応します』

-THULEグローバル・プロダクト・マネージメント・ディレクター/エイデン・ジョンソン







【ブルーサイン(R)とは】

ブルーサイン(R)はモノを製造する労働者、使用する消費者に対する安全性と、環境保護を目的とした繊維業界の自主基準です。世界最高レベルの厳格な基準に基づくブルーサイン認証システムによって、安全性および人と環境への影響が最小限に抑えられた素材、製品であることが証明されます。認証システムの原則は、素材の製造段階における水や土、空中への有害な成分の排出が最小限に抑制され、水などの資源消費が可能な限り削減されている事、製造、労働環境が健全かつ安全である事です。これにより、最終的な製品が厳格な安全要件を満たすだけでなく、消費者がサステナブルな製品を確信を持って購入することができます。

Thule Groupはブルーサインのパートナー企業として、サステナビリティへの取り組みをさらに強化し、より高い透明性を持って環境負荷の低減とお客様に対する安全性の保全を図ります。

https://www.bluesign.com/







1942年に設立されたTHULEは「Bring your life」をモットーに、アクティブな人々が、安全、簡単、スタイリッシュに大切な物を運ぶ為のプレミアムな製品を幅広く展開しています。

THULEはベースキャリア、ルーフボックス、サイクルキャリア、ウォータースポーツ、ウィンタースポーツキャリア、パソコン、カメラバッグ、アウトドアバックパックから、スポーツ用ベビーカー、自転車チャイルドシート、サイクルトレーラー等お子様関連の製品までをデザイン、製造し、その製品は世界140か国以上で販売されています。THULEはThule Group最大のブランドです。



THULEブランド公式サイト

https://zett.jp/thule/



SHOP IN SHOP

西武池袋本店本館8階(南B11)

東京都豊島区南池袋1-28-1

Tel:03-5949-5947

https://www.sogo-seibu.jp/ikebukuro/floor_guide/



公式インスタグラム @zett_thule

https://www.instagram.com/zett_thule/







消費者・読者からのお問い合わせ先

ゼット株式会社お客様相談センター

フリータ゛イヤル︓0120-276-010

E-MAIL︓custinfo@zett.co.jp

WEB︓https://zett.jp/thule/



お貸出し・取材に関するお問い合わせ先

spinlab inc. PR担当︓市川、夏坂、寺田

TEL:03-6721-0671

E-MAIL: info@spinlab.co.jp

WEB : https://spinlab.co.jp/







企業プレスリリース詳細へ (2023/10/17-19:16)