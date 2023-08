[and factory株式会社]

and factory株式会社(本社:東京都目黒区、代表取締役社長:青木倫治、以下and factory)と、株式会社 小学館(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:相賀信宏、以下小学館)が共同運営するマンガアプリ「サンデーうぇぶり」において、夏の甲子園開幕を記念して3つの野球マンガ特集を実施いたします。

8月4日(金)から9月7日(木)までの期間に、合計600話以上を無料でお楽しみいただけます。



マンガアプリ 「サンデーうぇぶり」:

https://app.sunday-webry.com/app/web_share/









1. 小学館の野球マンガ大集結 第一弾





”名探偵コナン”の作者、青山剛昌の初期作品『青山剛昌短編集 4番サード』や不動の人気を誇る『MAJOR』などの野球マンガが集結!

期間:2023年8月4日(金)~8月24日(木)



<対象作品>

-アイドルA

-青山剛昌短編集 4番サード

-あの月に向かって打て!

-アノナツ-1959-

-ウインドミル

-鳳ボンバー

-逆境ナイン

-最後は?ストレート!!

-砂漠の野球部

-夏草ホームベース

-MIX

-MAJOR

-MAJOR 2nd(メジャーセカンド)

-湯神くんには友達がいない

-ラストイニング

-ワインド アップ!!

-ベー革



2. あだち充夏祭り2023





不朽の名作『タッチ』をはじめ、『クロスゲーム』『ラフ』などが無料に!

あだち充の全作品をサンデーうぇぶりでお楽しみいただけます。

また、本特集にあわせ、お楽しみコンテンツが8月6日(日)より登場します。

ぜひ、お楽しみに!

期間:8月6日(日)~8月22日(火)



<対象作品>

-クロスゲーム

-虹色とうがらし

-ショート・プログラム

-ショートプログラム~ガールズタイプ~

-ナイン

-KATSU!

-QあんどA

-アイドルA

-みゆき

-いつも美空

-ラフ

-MIX

-タッチ 完全復刻版

-H2

-実録あだち充物語

-冒険少年

-じんべえ

-SHORT GAME ~あだち充が短編で紡ぐ高校野球~

-陽あたり良好!

-スローステップ

-夕陽よ昇れ!!

-ああ!青春の甲子園



3. 小学館の野球マンガ大集結 第二弾





青春野球マンガ『最強!都立あおい坂高校野球部』や崖っぷち暴れん坊投手がメジャーに挑戦する『フォーシーム』が無料に!

期間:8月18日(金)~9月7日(木)



<対象作品>

-ああ!青春の甲子園

-クロスゲーム

-最強!都立あおい坂高校野球部

-ジャストミート

-タイフウリリーフ

-タッチ 完全復刻版

-ナイン

-夏空エンドラン

-なんしょんなら!!お義兄さん

-バッテリー

-フォーシーム

-フォーシームNEXT

-ぶっちぎり

-僕らはそれを越えてゆく~天彦野球部グラフィティー~

-やきゅうみようよ!

-やったろうじゃん!!

-WILD PITCH!!!



アプリ概要





《アプリ名》 サンデーうぇぶり

《ジャンル》 公式マンガアプリ

《内容》

・「少年サンデー」「ゲッサン」「サンデーGX」各誌掲載作品の話配信

・『サンデーうぇぶり』オリジナル作品の話配信

《価格》基本無料(一部アプリ内課金有り)

《対応プラットフォーム》 iOS / Android

▸DLリンク https://sundaywebry.page.link/eBxr

《公式サイト》https://www.sunday-webry.com/

《公式Twitter》https://twitter.com/SundayWebry



and factoryについて





and factoryは「日常に&を届ける」こと、つまり人々の生活を豊かにするサービスを提供することをミッションとしており、エンターテイメントに留まらない様々な領域で事業可能性に真摯に向き合っています。



【会社概要】

代表者 代表取締役社長 青木倫治

所在地 〒153-0042

東京都目黒区青葉台3-6-28

住友不動産青葉台タワー9F

設立 2014年9月16日

資本金 801百万円(2023年 5月末現在)

従業員数 120名(2023年 5月末現在)

証券コード 7035









企業プレスリリース詳細へ (2023/08/04-17:16)