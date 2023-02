[株式会社A3]

株式会社A3は、『シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK』の新作グッズ販売を開始いたしました。







“シノマス” の愛称で大人気のスマートフォン向けゲームアプリ『シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK』のオンラインくじ「eeoくじ」が、本日発売です!



“最胸”のシノビマスターを目指す女の子たちが「カワイイ!」とファンから人気の『シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK』は、2022年11月でリリースから5周年を迎えました。今回発売される「eeoくじ」の景品には、5周年を記念した新規描き下ろしイラストを使用しています!



キュートでゴージャス、そして忘れてはいけないお色気たっぷりのイラストを使用した景品の数々。さらに、ここでしか手に入らない購入特典など『シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK』のオンラインくじ「eeoくじ」のすべてをご紹介します!



開催情報

発売期間:2月6日(月)~3月5日(日)

販売価格:1回810円(税込)

お届け日:2023年4月中旬頃を予定しております。

決済方法:クレジット決済、キャリア決済、全額ポイント決済

開催場所:eeo Store(通販)



『シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK』の「eeoくじ」では5つの景品が登場!

本日2月6日(月)から販売がスタートした『シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK』の「eeoくじ」では、A賞からE賞までの5つの景品が登場です。



景品に使用している新規描き下ろしイラストは飛鳥、焔、雪泉、雅緋たち4人のドレス姿。

4人とも5周年記念にピッタリの華麗&ドキドキが止まらない大胆な衣装に身を包んだビジュアルになっています。



では、この描き下ろしイラストを使った景品がどのようになっているのか……ひとつずつ見ていきましょう!



【景品一覧】

A賞 キャンバスアート(3号Fサイズ)(全1種)

B賞 マグカップ(全1種)

C賞 コレクションスタンド(全4種)

D賞 アクリルカード(全5種)

E賞 缶バッジ(全8種)



※C、D、E賞はランダムで1つ当たります。



A賞 キャンバスアート(3号Fサイズ)





まさに永久保存版! キャンバスアートが『シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK』の「eeoくじ」で最もレアなA賞に登場です!!



サイズは3号Fサイズ(約27cm×22cm)。実際のキャンバス生地を使用していますので、イラストを最高級の品質でお楽しみいただけます。4つの勢力のリーダーが集まったデザインは圧巻……!



また1会計で100回購入いただくとA賞が確実に入手できます。詳細は画像をチェックしてください。



B賞 マグカップ





B賞は、いつものティータイムが華やかになるマグカップ! 陶器製で冷たい飲み物にも、熱い飲み物にもお使いいただけます。容量は、好きな飲み物をたっぷりと楽しめる350ml!!



マグカップとして使うほかに、飛鳥たち4人のイラストに包まれているのでインテリアとして飾って楽しむのもオススメ!



C賞 コレクションスタンド





お部屋の中に飾っておきたいコレクションスタンドがC賞に!



およそ縦12cm、横5cm、厚さ1cmのコレクションスタンドは、立体感のあるボトルの中にキャラクターのかわいさを詰め込んだ置き型アイテム。濃縮された飛鳥、焔、雪泉、雅緋のきらびやかな雰囲気を思う存分味わってください!



D賞 アクリルカード





約7cm×9cmで持ち運びしやすい! アクリルカードがD賞で登場です。



アクリルカードは4人がそれぞれ描かれたものに加えて、4人が1枚のアクリルカードに大集合したデザインの計5種類。背景が透けている仕様なので、お出かけ先の景色と一緒に写真を撮るのもオススメです!



E賞 缶バッジ





最後にご紹介するE賞の景品は、定番グッズでもある缶バッジ!



大きさおよそ65mmと缶バッジの中では大きめのサイズを採用しており、イラストがさらに見やすくなっています。またデザインは顔をアップにしたものと、上半身にフォーカスしたものの2パターンをご用意! どちらが当たっても嬉しいデザインになっています。



「eeoくじ」の購入限定特典も見逃せない!





『シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK』の「eeoくじ」をまとめて10枚ご購入いただくと、購入特典としてポストカードをプレゼント! ポストカードは4種類あり、ランダムで1枚お渡しします。

また数量限定で、なくなり次第配布終了となりますのでご購入はお早めに!



5周年にふさわしい飛鳥たち4人の艶やかなドレス姿、そしてゴージャス感にあふれた『シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK』の「eeoくじ」。豪華景品をゲットして、飛鳥たちと一緒に5周年を改めてお祝いしましょう!



(C)Marvelous Inc. (C)HONEY PARADE GAMES Inc.



eeo Store初のオンラインくじ「eeoくじ」





アニメファン、マンガファンの間で注目を浴びているオンラインくじ。eeo Storeからもついにオンラインでご購入可能な「eeoくじ」が登場します。



「eeoくじ」最大の特徴はその場で抽選結果を確認できるということ。



くじを引いた直後に獲得景品を確認できるので、SNSなどを通じてお友達と結果を共有しやすく、また景品を交換するなどの楽しみ方もできます。



さらに同じくじ商品に限り、同日中・同一配送先・同一名義のご注文が自動的に同梱され、2回目以降の送料は発生しないシステムになりました。



「eeoくじ」はスマートフォンやタブレットはもちろんのこと、パソコンからもご購入できます。

使いやすいデバイスからどうぞご購入ください!



【会社概要】

社名 株式会社A3(エースリー)

設立 2012年9月27日

所在地 東京都豊島区南池袋 1-11-22 山種池袋ビル2F

代表者 代表取締役 小澤隆史

HP https://athree3.com/

事業内容

・Joy Creation Platform eeo事業

・toBアライアンス事業

・Momentum Base事業



【Joy Creation Platform eeo事業について】

楽しむわたしを、好きになる



eeoは一人一人の価値観に合った「楽しむ機会」を提供し、

豊かなライフスタイルの実現を目的にしたプラットフォームです。

私たちは情報が多様化した世の中だからこそ、

「ほかの誰かが良いと思うものではなく、自分が良いと感じたものを大切にしたい」

と考えています。

eeoを通して、自分らしさを見つけたり、増やしていくことにより、

人生を楽しみ豊かにするお手伝いができたら。

そんな願いを込めて、eeoは楽しむ機会を提供し続けます。



