スパイダーマン シリーズ最新作『スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース』や、侍ジャパン世界一への軌跡を描いた『憧れを超えた侍たち 世界一への記録』などがランクイン



株式会社つみき(代表取締役社長:鈴木貴幸、本社:東京都目黒区)が運営する国内最大級の映画やドラマ、アニメのレビューサービス「Filmarks(フィルマークス)」は、サービス内のデータに基づいた「2023年上半期 映画ランキング」「「俳優、監督・脚本 人気ランキング」」を発表いたしました。







2023年(2023年1月1日から2023年6月30日までの間)に、国内の映画館で公開された映画を対象に、Filmarksのデータをもとにした「2023年上半期 映画ランキング」を算出しました。

また、海外俳優、国内俳優、監督・脚本家を対象に、2023年の上半期(1月1日から6月30日までの間)にFilmarksでFan!登録された人物と登録数をもとにした「俳優、監督・脚本 人気ランキング」を算出しました。



2023年上半期 映画ランキング





■ 映画満足度(★スコア)ランキング【レビュー数が1万件以上の作品】



1位:『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:VOLUME 3』★4.46/40,421Mark!



[2023年5月3日公開]



2位:『スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース』★4.35/26,445Mark!



[2023年6月16日公開]



3位:『BLUE GIANT』★4.26/38,573Mark!



[2023年2月17日公開]







(c) 2023 Marvel、(c) 2023 CTMG. (c) & (TM) 2023 MARVEL. All Rights Reserved.、(c) 2023 映画「BLUE GIANT」製作委員会 (c) 2013 石塚真一/小学館



レビュー数1万件以上の第1位は『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:VOLUME 3』。

本作が「ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー」シリーズ“最終章”となっており、鑑賞したユーザーからは「シリーズで一番登場人物の成長を感じれて、涙が止まらない場面がいくつもあった。」「動物愛、恋愛、友情愛、ファミリー愛、全ての愛を見せてもらいました。ほんと最高!!」といった熱いレビューが寄せられています。



続く第2位は、『スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース』。

新たなスパイダーマンの誕生を描いた映画『スパイダーマン:スパイダーバース』の続編。全米では、2023年の累計興行収入が第2位。日本でも前作の興行収入を上回る大ヒットとなりました。



第3位には、石塚真一の大ヒットコミックをアニメーション映画化した『BLUE GIANT』がランクイン。

ジャズに魅せられた少年が、世界一のジャズプレーヤーを目指す感動の青春ストーリー。映画音楽は、日本のジャズシーンのトップランナーであり、世界的ピアニストの上原ひろみが担当。サックスは馬場智章、ドラムは石若駿が演奏を担当し、ライブを体験しているかのような臨場感で多くの映画ファンを魅了しました。



■ 映画満足度(★スコア)ランキング【レビュー数が500-9,999件の作品】



1位:『アイカツ! 10th STORY ~未来へのSTARWAY~』★4.45/807Mark!



[2023年1月20日公開]



2位:『憧れを超えた侍たち 世界一への記録』★4.36/6,236Mark!



[2023年6月2日公開]



3位:『グリッドマン ユニバース』★4.34/4,879Mark!



[2023年3月24日公開]







(c) BNP/AIKATSU 10TH STORY、(c) 2023「憧れを超えた侍たち」製作委員会、(c) 円谷プロ (c) 2023 TRIGGER・雨宮哲/「劇場版グリッドマンユニバース」製作委員会



レビュー数が500-9,999件の1位に輝いたのは『アイカツ! 10th STORY ~未来へのSTARWAY~』。

「アイカツ!シリーズ」の10周年を記念し制作されたオリジナル新作ストーリー。鑑賞したユーザーからは「最終回の続き、まさか見れる日が来るとは思っていませんでした。」「いちごの最後の挨拶で自分に呼びかけられてる気がして、アイカツは人生だと改めて思った。」といった感動の声が寄せられています。



続く第2位は『憧れを超えた侍たち 世界一への記録』。

2023年3月に開催された「2023 WORLD BASEBALL CLASSIC(TM)」での優勝までの軌跡を貴重映像で振り返る完全密着ドキュメンタリー。当初、3週間限定での上映でしたが公開延長、上映館も拡大するなど人気を博しました。



3位は、TRIGGERがアニメーション制作を手がけた『グリッドマン ユニバース』。

『SSSS.GRIDMAN』、『SSSS.DYNAZENON』2作品のキャラクター、世界観が奇跡のクロスオーバーを果たした完全オリジナル映画です。



2023年上半期 俳優、監督・脚本家 人気ランキング







■ 俳優 人気ランキング



<海外>

1位:マッツ・ミケルセン/1,353件

2位:ティモシー・シャラメ/1,265件

3位:レオナルド・ディカプリオ/1,209件

4位:マーゴット・ロビー/1,141件

5位:ブラッド・ピット/1,231件

6位:アニャ・テイラー=ジョイ/1,099件

7位:トム・クルーズ/779件

8位:アン・ハサウェイ/722件

9位:トム・ハンクス/719件

10位:キアヌ・リーヴス/659件



<国内>

1位:安藤サクラ/1,496件

2位:岸井ゆきの/764件

3位:満島ひかり/749件

4位:有村架純/702件

5位:柳楽優弥/681件

6位:鈴木亮平/655件

6位:村上虹郎/646件

8位:山田裕貴/591件

9位:河合優実/538件

10位:松岡茉優/519件



■ 監督・脚本家 人気ランキング



<海外>

1位:クリストファー・ノーラン/1,573件

2位:ウェス・アンダーソン/1,516件

3位:ジョーダン・ピール/1,017件

4位:スティーヴン・スピルバーグ/918件

5位:クエンティン・タランティーノ/869件



<国内>

1位:是枝裕和/1,438件

2位:今泉力哉/1,036件

3位:バカリズム/649件

4位:宮藤官九郎/559件

5位:岩井俊二/558件



※Fan!数は、メンバー登録から一定期間Filmarksを利用しているユーザーから登録されたものを対象にしています。※俳優・監督としての役割がある方に関しては、どちらのランキングにも対象としています。



※記事内の★スコア、Fan!数は2023年7月7日時点のものです。※★スコアは、映画・ドラマ・アニメ鑑賞後に各ユーザーが★の数(5.0点満点)で評価をしたものです。 ※各作品の★スコアは、順位付けのため最大で小数点以下2桁まで表示しています。サービス内の正規表示は小数点以下1桁までです。※レビュー投稿(Mark!)は、1作品につき1メンバー1件までです。※★スコアが同率の場合は、Mark!数が多い作品が上位となります。



【Filmarks(フィルマークス)とは】

国内最大級の映画やドラマ、アニメのレビューサービス。作品のレビューを簡単にチェック・投稿できる機能をベースに「作品の鑑賞記録」や「観たい作品のメモ・備忘録」「作品の感想や情報をシェアして楽しむコミュニケーションツール」として、多くの方にご利用いただいています。



【サービス概要】

サービス名:Filmarks(フィルマークス)



価格:無料 WEB:https://filmarks.com



Filmarks公式Twitter:@Filmarks (https://twitter.com/Filmarks)







