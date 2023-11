[Mouser Electronics, Inc.]

半導体と電子部品の幅広い品揃え(TM)と新製品投入(New Product Introduction: NPI)のリーディング・ディストリビュータであるMouser Electronics(マウザー・エレクトロニクス 本社:米国テキサス州マンスフィールド、以下マウザー)は、受賞歴のある「Empowering Innovation Together(TM)(EIT)」技術シリーズの最新エピソードを公開しました。マウザーは、WiFi7とWiFi7がワイヤレス通信にどう革命を起こすかについて考察しています。







最新のエピソードの詳細

WiFi7の主な仕様には、直交振幅変調(QAM)、自動周波数調整(AFC)、マルチユーザーのマルチ入力マルチ出力(MU-MIMO)などの高度な機能が含まれ、現在のワイヤレスネットワークの速度、容量、信頼性を大幅に向上させます。WiFi7は、データ、ストリーミングサービス、オンラインゲーム体験へのこれまで以上に高速で信頼性の高いアクセスを提供して、他者とつながる方法を再構築すると期待されています。マウザーは、EIT技術コンテンツシリーズの記事、動画、および代表的なポッドキャスト「The Tech Between Us」などを通じて、この革新的なワイヤレス技術の背後にある技術に光を当てています。



マウザーのEMEAにおける技術コンテンツ担当ディレクターであり、ポッドキャスト「The Tech Between Us」のゲストホストであるマーク・パトリックは次のように述べています。「WiFi7は本当に期待できるものです。より高速なインターネット速度、より強力なネットワーク接続、より適応性の高いエクスペリエンスが約束されています。当社のEIT技術シリーズは、エンジニアが新たなトレンドを先取りするために必要な知識を提供することを目的としています。WiFi7はワイヤレス技術に驚くべき飛躍をもたらし、この技術が私たちを取り巻く世界にどのような影響を与えるかについての総合的な知見を提供できることを楽しみにしています。」



マウザーではさまざまな記事、ブログ、インフォグラフィック、動画、およびポッドキャスト「The Tech Between Us」を通じて、性能の向上、セキュリティ機能の追加、没入型技術機能、8Kストリーミングビデオ、WiFi7と5Gの関係など、この新技術に関連した利点に関する貴重な洞察を設計技術コミュニティに提供し、さまざまなアプリケーションでこの最先端技術を活用する方法について取り上げています。このEITソリューションは、マウザーの高く評価されているパートナーであるIntel、Broadcom、TE Connectivity、Taoglas、u-blox、Qorvo、TDK、およびKYOCERA AVXを含む大手の半導体メーカーから幅広い業界サポートを受けています。



2015年に始まったマウザーの「Empowering Innovation Together(TM)プログラム」は、業界で最も認知されている電子部品プログラムの1つです。詳細は、下記URLをご覧ください。

https://www.mouser.com/empowering-innovation/



マウザーの最新ニュースについては下記URLよりご覧いただけます。

https://www.mouser.com/newsroom/



マウザーは、グローバルな正規代理店として、最新の半導体と電子部品を世界最大級の規模で取り揃えており、すぐに出荷可能(TM)です。提携メーカーによる完全なトレーサビリティを実現した100%認定済みの純正品のみを迅速にお届けします。より迅速な設計開発のお役に立てるよう、当社のウェブサイトでは、テクニカルリソースセンター、製品データシート、メーカーリファレンスデザイン、アプリケーションノート、技術設計情報、エンジニアリングツール、その他にも便利な情報をとりまとめた豊富なライブラリを提供しています。



最新のエキサイティングな製品、技術、アプリケーションに関する情報を、マウザーの無料eニュースレターを通じてエンジニアの皆さまにお届けしています。マウザーの電子メール・ニュースやレファレンスの購読は、お客さまや購読者の変化するプロジェクト・ニーズに合わせてカスタマイズできます。エンジニアに提供する情報にこのレベルのカスタマイズと調整を可能にしている発信者は、ほかにありません。新しい技術や製品トレンドなどについての情報をお受け取りいただけるよう、今すぐhttps://sub.info.mouser.com/subscriber-jpでご登録ください。





マウザー・エレクトロニクスについて

バークシャー・ハサウェイ社のグループ企業であるマウザー・エレクトロニクスは、提携する大手メーカーの新製品のいち早い販売に尽力する、半導体と電子部品の正規代理店です。世界中の電子設計技術者とバイヤーに向けて、当社のウェブサイト mouser.com は、多言語・多通貨に対応し、1,200を超える取り扱い電子部品ブランドから680万点以上の製品を掲載しており、世界27カ所のサポート拠点には、現地の言語、通貨、時間帯で対応できる熟練したカスタマーサービスセンターを設置しています。また、米国テキサス州ダラスに、9万平方メートル(東京ドームの約2倍)におよぶ最新鋭の物流センターを整備し、223カ国65万人以上のお客様に向けて製品を発送しています。詳しくは、http://mouser.comをご覧ください。



商標

マウザーおよびMouser ElectronicsはMouser Electronics, Inc.の登録商標です。その他記載されているすべての製品名、ロゴおよび会社名は、それぞれの所有者の商標である場合があります。



