2023年3月4日20時～『RakutenスーパーSALE』…
［株式会社CIO］
『RakutenスーパーSALE 』にて販売される、CIOブランドの人気ガジェットの一部をご紹介
株式会社CIO（所在地：大阪府守口市）は2023年3月4日（土）20:00～3月11日（土）01:59まで開催される楽天市場『RakutenスーパーSALE 』に参加いたします。CIO楽天市場店の人気製品が大特価にて多数登場いたします。
モバイルバッテリー「SMARTCOBY」、GaN対応急速充電器「NovaPort シリーズ」などを展開する株式会社CIOは「RakutenスーパーSALE」に向け同社人気製品など最大74%OFFにてセール販売いたします。実用性に優れたGaN対応急速充電器や、人気の超小型・高出力モバイルバッテリー、柔軟性に優れた絡みづらいシリコン充電ケーブル等多数の人気商品をラインナップいたします。
セール対象商品（GaN充電器 NovaPortシリーズ）
◆GaN充電器 「NovaPort Solo 45W」CIO-G45W1C
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-g45w1c/
USB-C 1ポート搭載。最大45W出力 世界最小級サイズ。
◆GaN充電器「NovaPort DUO 30W」CIO-G30W2C
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-g30w2c/
USB-C 2ポート搭載。単ポート最大30W出力 世界最小級サイズ。合計出力最大40W。
◆GaN充電器「NovaPort DUO 45W」CIO-G45W2C
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-g45w2c/
USB-C 2ポート搭載。最大45W出力 世界最小級サイズ。合計出力最大40W。
◆GaN充電器 「NovaPort Solo 65W」CIO-G65W1C-N
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-g65w1c-n/
USB-C 1ポート搭載。最大65W出力 世界最小級サイズ。
◆GaN充電器「NovaPort DUO 65W」CIO-G65W2C
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-g65w2c/
USB-C 2ポート搭載。電力自動振り分け機能"Nova Intelligence"対応。最大65W出力
◆GaN充電器「NovaPort Trio」CIO-G65W2C1A-N
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-g65w2c1a-n/
USB-C 2ポート・USB-A 1ポート搭載。電力自動振り分け機能"Nova Intelligence"対応。最大65W出力
◆GaN充電器「NovaPort Quad 65W」CIO-G65W3C1A-N
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-g65w3c1a-n/
USB-C 3ポート・USB-A 1ポート搭載。電力自動振り分け機能"Nova Intelligence"対応。最大65W出力
◆GaN充電器「NovaPort Trio 67W」CIO-G67W3CE
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-g67w3c/
USB-C 3ポート搭載。電力自動振り分け機能"Nova Intelligence"対応。最大67W出力
セール対象商品（GaN充電器 Lilnobシリーズ）
◆GaN充電器 「Lilnob 2C1A」CIO-G65W2C1A
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-g65w2c1a/
最大65W出力対応 GaN充電器。USB-C 2ポート・USB-A 1ポート 計4ポート搭載
◆GaN充電器 「Lilnob 3C1A」CIO-G65W3C1A
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-g65w3c1a/
最大65W出力 卵サイズの超コンパクト設計。USB-C 3ポート・USB-A 1ポート 計4ポート搭載
◆GaN充電器 「Lilnob 3C1A 100W」CIO-G100W3C1A
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-g100w3c1a/
最大100W出力対応 GaN充電器。USB-C 3ポート・USB-A 1ポート 計4ポート搭載
セール対象商品（USB充電器）
◆PD充電器 CIO-PD20W1C1A
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-pd20w1c1a/
超コンパクト設計、最大20W出力、USB-A・USB-C 各1ポート搭載
◆PD充電器 CIO-PD20W2C
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-pd20w2c/
超コンパクト設計、最大20W出力、USB-C 2ポート搭載
◆PD充電器 CIO-KJ-PD3
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-kj-pd3/
PowerDelivery3.0搭載。USB-C x1・USB-A x3 計4ポート充電器
◆QC/PD充電器 CIO-30WPDQC
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/30wpdqc/
PowerDelivery3.0・QuickCharge3.0対応・3ポート搭載
◆電源タップ cio-42w1c2a-tap01
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-42w1c2a-tap01/
iPhoneもPCも充電出来るマルチ電源タップ、30W出力対応。ケーブル収納可能
セール対象商品（モバイルバッテリー）
◆モバイルバッテリー SMARTCOBYPRO-30W
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/smartcobypro-30w-bk/
カードサイズ設計・最大30W出力対応・10000mAh・数値残量LED搭載。急速充電QC/PD対応
◆ACプラグ付きバッテリーチャージャー SMARTCOBYPRO-30W-PLUG
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/smartcobypro-30w-plug/
レッドドット・デザイン賞受賞・30W高出力・2ポート合計42W・大容量10000mAh搭載
◆モバイルバッテリー MB20W-10000
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-mb20w-10000-bk/
軽量 小型 大容量 10000mAh タイプC スリムサイズでコンパクト。
◆モバイルバッテリー SMARTCOBY DUO
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-mb20w2c-10000/
1ポート最大20W出力・2ポート合計40W。LEDドット残量表示・急速パススルー対応。10000mAh搭載
◆モバイルバッテリー SMARTCOBY TRIO
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-mb65w2c1a-20000/
1ポート最大65W出力・合計出力最大95W対応。LEDドット残量表示・急速パススルー対応。20000mAh搭載
セール対象商品（ワイヤレス充電器）
◆ハイブリッドワイヤレスチャージャー CIO-W75W-MAS
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-w75w-mas/
iPhone12/13 マグネット充電・AppleWatch充電対応
◆ハイブリッドワイヤレス充電器 CIO-MB20W-5000-MAS
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-mb20w-5000-mas/
1台でiPhone12/13マグネット充電・AppleWatchの2つの充電に対応。パススルー・スタンド機能付き
セール対象商品（シリコン充電ケーブル）
◆充電ケーブル Android
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/android/
USB-A to USB-Cケーブル。3A、QC3.0対応
◆シリコン充電ケーブル CIO-SL30000
USB-C to Lightning
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-sl30000-cl/
USB-C to Lightning 柔軟性のあるシリコン素材を採用、高耐久設計、MFi認証品
USB-A to Lightning
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-sl30000-al/
USB-A to Lightning 柔軟性のあるシリコン素材を採用、高耐久設計、MFi認証品
USB-C to USB-C
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-sl30000-cc/
USB-C to USB-C 柔軟性のあるシリコン素材を採用、高耐久設計、PD100W対応
USB-A to USB-C
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-sl30000-ac/
USB-A to USB-C 柔軟性のあるシリコン素材を採用、高耐久設計、3A対応
◆L型シリコン充電ケーブル CIO-SLL30000
USB-C to USB-C
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-sll30000-cc/
しなやかで絡みずらいシリコン皮膜を採用。L型コネクタを採用し取り回しに便利。急速充電対応
USB-C to Lightning
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-sll30000-cl/
しなやかで絡みずらいシリコン皮膜を採用。L型コネクタを採用し取り回しに便利。MFI認証品
セール対象商品（生活家電・オーディオ関連・ゲーム周辺機器）
◆Bluetoothキーボード CIO-KB-I01
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-bk-i01/
iPad 第8世代やiPad 10.2インチ、iPad Air3、iPad Pro10.5インチに対応。最大3台のマルチペアリングに対応
◆Bluetoothキーボード CIO-KB-I02
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-bk-i02/
iPad Air4・iPad Pro11対応。最大3台のマルチペアリングに対応
◆超音波式コンパクト加湿器 cio-hmd01
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-hmd01/
容量280ml、連続10時間動作。USB充電タイプ
◆ワイヤレス充電対応 多機能デスクライト
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-qideskled/
ワイヤレス充電、USB出力ポート、調光・調色機能搭載
◆NintendoSwitchトランスミッター BT-TM700
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/bt-tm700/
オーディオをワイヤレス化、aptX LLコーデック採用・PD充電対応。NintendoSwitch/PS4対応
◆NintendoSwitchトランスミッター BT-TM800
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/bt-tm800/
オーディオをワイヤレス化、aptX LL、HDコーデック・超薄型設計。NintendoSwitch/PS5/PS4対応
セール対象商品（生活家電・オーディオ関連・ゲーム周辺機器）
◆Webカメラ各種
USBケーブルを挿すだけの簡単接続・マイク内蔵
CIO-WC720P3
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-wc720p3/
CIO-WC1080P2
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-wc1080p2/
CIO-WC1080P3
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-wc1080p3/
株式会社CIOとは
2017年に株式会社CIOを立ち上げ、『わくわくするような最新ガジェットをお届け♪』というコンセプトのもと、ただメーカ製品を輸入するという事はせず、日本のお客様向けに自社製品として新規製造する事にこだわり、開発しております。
日本ならではの、高品質と海外現地での製造で高コストパフォーマンス、そんな製品を今後もお客様のお手元にお届け出来るよう、日々注力してまいります。
株式会社CIO 公式ホームページ：https://connectinternationalone.co.jp
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企業プレスリリース詳細へ （2023/03/03-13:16）
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