FM AICHIは、3月17日(金) 一日全ての生ワイド番組を通じて、持続可能でより良い社会の実現を目指す世界共通の目標「SDGs」を特集する、「FM AICHI SDGs SPECIAL~ACTION FOR THE FUTURE~」をお送りします。2030年の達成を目標に、「行動の10年」に突入した今、地域で活動している企業や団体などの取り組みをご紹介します。地球が抱える課題の目標達成に向けて、私たち一人ひとりにできることは何か、リスナーのみなさんと一緒に考えていきます。







■放送日時:2023年3月17日(金) 6:00~19:00

■タイトル:「FM AICHI SDGs SPECIAL ~ACTION FOR THE FUTURE~」

■内容:この日の全てのワイド番組で「未来に向けて、私たち一人ひとりにできるSDGs」をテーマに、「SDGs」特集をお送りします。名古屋大学大学院 環境学研究科 高野雅夫教授ご協力のもと、企業や団体が取り組んでいる事例を分かりやすく紹介し、より良い地球の未来のために、今できる身近なことをリスナーのみなさんに提案します。



〔各ワイド番組取材先〕

・「ONE MORNING AICHI」(6:00~8:00) / EARTH HOUR 2023

・「MORNING BREEZE」(8:20~11:00) /名古屋大学大学院 環境学研究科 高野雅夫教授

・「FRIDAY MAGIC」(11:30~14:55) / 一般社団法人 日本福祉協議機構、名古屋市環境学習センター エコパルなごや

・「COUNTDOWN FRIDAY」(15:00~19:00) / 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ、ブラザー工業株式会社



