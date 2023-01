[テクバン株式会社]

テクバン株式会社(東京都港区、代表取締役:高松 睦夫※、以下テクバン)は、Cloud Backup for Salesforceの提供を開始いたしました。









■サービス提供の背景

Salesforceの標準機能では様々な制約があり、安全かつ効率的にバックアップを取得することが難しく、データを安全に管理することが課題であるといったお悩みを解決するため、テクバンではCloud Backup for Salesforceの提供を開始しました。



■Cloud Backup for Salesforceの概要

本サービスはSalesforce上の重要なデータを自動でバックアップし、保護できるAvePoint Japan株式会社の製品です。Salesforceの基本機能では足りないバックアップ機能をカバーし、失われたデータの復旧作業をスムーズに行うことができます。



■Cloud Backup for Salesforceの特徴

ワンクリックでSalesforce上に登録されているダッシュボードの復元、データの保護、復元を行います。



・様々なデータの保管

顧客データだけでなく、レポートやダッシュボードといったメタデータ(データを構成するためのデータ)も保管が可能です。



・サンドボックスシード

Cloud Backup for Salesforceによって取得したバックアップからサンドボックスや他の組織に環境、データを複製することが可能です。



・自動バックアップ取得

一度の設定で1日4回までのバックアップを自動実行し、手動でデータをエクスポートする手間を省くことができます。



・ウイルス対策

Microsoft Azure Encryption とユーザーセキュリティ設定によって、情報漏えいとランサムウェアを防ぐことができます。



■購入・お申込みについて

価格:別途見積

申込方法:お気軽にお問い合わせください。

▽詳細は下記のページをご覧ください

https://www.techvan.co.jp/solution/system/sfa/cloud_backup_for_salesforce/



■企業情報

テクバン株式会社

本社所在地:〒108-0022

東京都港区海岸3-20-20 ヨコソーレインボータワー4階

設立:1996年2月29日

代表者:代表取締役 高松 睦夫※

資本金:100百万円

事業内容:業務システム開発

ITインフラ・ネットワーク構築

マネージドサービス

ソフトウェア品質サービス

URL:https://www.techvan.co.jp/



■お問い合わせ先

URL:https://www.techvan.co.jp/contact/

※高松の高は梯子高





