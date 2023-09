[サンエックス株式会社]

サンエックス株式会社(本社:東京都千代田区)は、おもちゃの専門店「ヤマシロヤ」(東京上野)にて、新キャラクター「ぽかんとたん」の期間限定POP UP SHOP「ぽかんとSHOP in ヤマシロヤ」が2023年10月7日(土)~11月5日(日)まで地階売場で開催されることをお知らせします。

10月発売の各種新アイテムを取り扱うほか、上野ヤマシロヤ限定のノベルティも用意しています。







購入者特典





ぽかんとたんの商品を1点以上お買い上げのお客様に、「ダイカットステッカー」を1枚プレゼント♪

※数量限定のためなくなり次第終了となります。

※数量限定のため、お一人様1会計につき1点までのプレゼントとさせて頂きます。





ぽかんとたんの商品は、ぬいぐるみや文房具など多数ラインナップとなっています!



POP UP SHOP開催概要





「ぽかんとSHOP in ヤマシロヤ」

開催場所:東京・上野 ヤマシロヤ地階売場

開催期間:2023年10月7日(土)~11月5日(日)

時間:11:00~20:30(店舗営業時間に準じます)

※開催期間・営業時間は状況により変更される場合がございます。

公式HPをご確認の上おでかけください。



【本イベントについてのお問い合わせ】

ヤマシロヤ売場直通:03-3831-2415

ヤマシロヤ代表:03-3831-2320







■「ぽかんとたん」プロフィール



ぽかんとたんは、どこか抜けてるちょっぴり忘れっぽいうさぎ。

ぽかんとしちゃうことが多いけど「まぁ、いっか」。



「ぽかんとたん」のショートムービーはこちらからご覧いただけます。

https://www.youtube.com/watch?v=LBcZItQCpQw





●ぽかんとたんテーマ特設サイト

https://www.sanx.co.jp/pokantotan/campaign/pokantotan_debut/

ぽかんとたん公式X(旧Twitter)アカウント

@pokantotan_sanx

https://twitter.com/pokantotan_sanx



ぽかんとたん公式X(旧Twitter)ではQUOカードPayが当たるキャンペーンを実施!





9月29日(金)~10月12日(木)23:59まで、ぽかんとたん公式X(旧Twitter)をフォロー&キャンペーンの投稿をリポスト(RT)で、オリジナルQUOカードPay1000円分を計50名様にプレゼントします!



オリジナルデザインのQUOカードPay(下図)が当たるチャンスです!ぜひご参加下さい。



ぜひ皆様のフォローとキャンペーンへのご参加をお待ちしています!







■サンエックスについて

(https://www.san-x.co.jp/company/)

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100%オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。

見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいい

だけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。







(C)2023 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.



