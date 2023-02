[佐賀県]

佐賀県がパックマンなどナムコレジェンダリーの名作ゲーム5タイトルとコラボレーション!人気声優 古賀葵さん/西山宏太朗さんが動画やゲーム内に登場!?



おすすめスポットやグルメが盛り沢山のコラボゲームで観光PR!プレイするほど佐賀県に行きたくなる「パックマン佐賀県ver.」は2/20(月)よりプレイスタート!





佐賀県は、情報発信プロジェクト「サガプライズ!」の事業の一環として、株式会社バンダイナムコエンターテインメントの人気ゲーム「パックマン」をはじめとした名作ゲーム5タイトル(パックマン・ポールポジション・ゼビウス・スカイキッド・ワルキューレの伝説)とコラボし、ゲームで佐賀県を遊んでもらうプロジェクト「佐賀ゲー」を開始します。これに伴い、2月13日(月曜日)より「佐賀ゲー」公式サイトをオープンいたします。また人気声優で佐賀県出身の古賀葵さんと、佐賀県に訪れたい佐賀県初心者である西山宏太朗さんの録りおろしボイスを収録した「佐賀ゲー」プロジェクトムービーを、公式サイト及びサガプライズ!公式Twitterアカウントにて公開いたします。









「佐賀ゲー」公式サイトURL:https://sagaprise.jp/sagagames/

サガプライズ!公式TwitterアカウントURL:https://twitter.com/sagaprise/









プロジェクト概要



全国的に観光への意欲が戻りつつあるこの機に、佐賀県の観光業をしっかりと盛り上げていきたいという想いのもと、ナムコレジェンダリーとのコラボ企画「佐賀を、遊びつくせ。『佐賀ゲー』」プロジェクトを発足いたしました。

このプロジェクトでは、様々な世代に長年親しまれている名作アーケードゲーム5タイトルとのコラボGIFアニメやパックマンとのコラボゲームを通じて、佐賀県を楽しんでもらうことで「佐賀県に行きたい!」という想いを創出していくことが狙いとなっています。

本企画には、大魚神社の海中鳥居・吉野ヶ里歴史公園などの観光スポット、呼子イカ・竹崎カキをはじめとした佐賀グルメ、佐賀インターナショナルバルーンフェスタといった佐賀県のイベントが、遊び心満載にアーケードゲームの世界観で登場。佐賀県が持つ多面的で豊富な魅力を紹介していきます。





コラボタイトルについて



本プロジェクトでコラボレーションするゲームは、「パックマン」、「ポールポジション」、「ゼビウス」、「スカイキッド」、「ワルキューレの伝説」の全5タイトル。各タイトルと佐賀県とのコラボGIFアニメをご用意いたしました。例えば“ゼビウス”のゲームプレイシーンの中に、有田焼が登場し、”ワルキューレの伝説”は、嬉野茶畑が舞台になっています。コラボGIFアニメは「佐賀ゲー」公式サイト及びサガプライズ!公式Twitterにて、お楽しみいただけます。

▶GIFアニメの公開日時:2023年2月20日(月曜日)



また “パックマン”については、コラボGIFアニメはもちろんのこと、WEBブラウザで遊べる「パックマン佐賀県ver.」もご用意しております。「パックマン佐賀県ver.」は「佐賀ゲー」公式サイトにてお楽しみいただけます。



〇パックマン







1980年にゲームセンターで稼働開始した“食べる”がコンセプトの日本を代表するアーケードゲーム。



〇ポールポジション





1982年にゲームセンターで稼働開始した後方視点且つ立体的な表現が特長のレーシングゲーム。



〇ゼビウス





1983年にゲームセンターで稼働開始したシューティングゲーム。隠れキャラやストーリー設定など後のビデオゲームに多大な影響を与えた。



〇スカイキッド





1985年にゲームセンターで稼働開始した2人同時プレイが楽しめる横スクロールのシューティングゲーム。



〇ワルキューレの伝説





1989年にゲームセンターで稼働開始した剣と魔法で冒険するアクションゲーム。





パックマン佐賀県ver.について



◎「パックマン佐賀県ver.」には佐賀県の観光地や特産品などがアイテムとして登場。

パックマンのキャラクターであるゴーストが呼子イカに大変身!?

「佐賀ゲー」プロジェクトの目玉企画は、「最も成功したアーケードマシン」としてギネス記録を持ち、日本を代表するゲーム・キャラクターとして世界中の人から愛されている「パックマン」とのコラボゲーム。誰でも無料でプレイでき、パックマンの世界に、佐賀県の観光地や特産品などが登場します。

ゲーム内では、古賀葵さんと西山宏太朗さんが全20種の佐賀県アイテムを紹介。お二人の楽し気な掛け合いによって、プレイすればするほど佐賀県に行きたくなるゲームです。



▶プレイ可能期間:2023年2月20日(月曜日)~2023年3月31日(金曜日)

▶ゲーム仕様:Webブラウザ版ゲーム(スマホ及びPCからプレイ可能)※公式サイト内に格納

※一部端末やブラウザでは操作に対応していない場合もございます。











プロジェクトムービーについて



◎2月13日よりプロジェクトムービー公開!佐賀県出身の古賀葵さんが「佐賀ゲー」の魅力を

佐賀弁を交えて紹介!?パックマンの食べっぷりに驚く西山宏太朗さんの様子にも注目!

本企画、「佐賀ゲー」の内容を紹介するプロジェクトムービーは2月13日(月曜日)より公式サイト及びサガプライズ!公式Twitterアカウントにて公開いたします。

丸ぼうろや竹崎カニだけでなく、吉野ヶ里歴史公園や大魚神社の海中鳥居など、佐賀県の名所まで食べるパックマン。その様子を冷静に解説する佐賀県出身の古賀葵さんと、驚きつつも佐賀県に興味津々の西山宏太朗さん。佐賀にまつわるここでしか聞けない掛け合いなど、人気声優お二人によるオリジナル録りおろしボイスをぜひお楽しみください。











声優プロフィール・コメント



◎古賀葵





■光栄な気持ちでいっぱい…ぜひこの機会に佐賀県に遊びに来てみんしゃいねー!

佐賀県出身の古賀葵です!今回、愛する故郷佐賀県を盛り上げる『佐賀ゲー』プロジェクトに参加させて頂けるということで、とっても嬉しく光栄な気持ちでいっぱいです!! しかも、名作ゲーム5タイトルとのコラボ企画!懐かしいドット絵で、見慣れた佐賀の風景や食べ物、イベントが細かく再現されていて感動しましたし、改めて佐賀県って良いところだなあとほっこりしました。録りおろしでボイス収録もさせて頂いたのですが、西山宏太朗さんと色んなキャラクターになりきって、楽しく収録ができた上に、西山さんから佐賀県への生の声をお聞きできたのも嬉しかったです。

私としては、佐賀弁を喋っているシーンもあるので、 佐賀の言葉も含めて「佐賀ゲー」をたくさん楽しんで頂けると嬉しいです!佐賀ゲーに出てくる場所や物以外にも、 佐賀には良いところや素敵なものがたーーくさんありますので、 ぜひこの機会に佐賀県に遊びに来てみんしゃいねー!よろしくお願いします。

■プロフィール

8月24日生まれ。佐賀県出身。

主な出演作は『古見さんは、コミュ症です。』(古見硝子役)、『ビルディバイド』(棟梨ひより役)、『賭ケグルイ双』(佐渡みくら役)など。



◎西山宏太朗





■古賀さんは説明上手!素敵な場所だらけの佐賀へ遊びに行ってみてください!

今回コラボさせていただいたゲームは世代ド直球というわけではないのですが、それでもどのゲームも不思議と馴染みがあって、そんな名作ゲームとコラボできたことが嬉しいです!収録では、佐賀出身の古賀さんが観光名所や特産物を紹介し、それに対して佐賀を訪れたことがない僕がリアクションをするという設定が、自由度も高くてとても楽しかったです。古賀さんの説明が上手なこともあり、素敵な場所だらけですぐにでも行きたくなってしまうので、是非皆さん佐賀へ遊びに行ってみてくださいね!

■プロフィール

10月11日生まれ。神奈川県出身。

主な出演作は『団地ともお』(イヌ先生役、『ハイキュー!!』(川島役、成田一仁役)、『探偵チームKZ事件ノート』(上杉和典役)など。ラジオ番組「アニ○ズのわいわいきゃいきゃい!」ではパーソナリティーを務める。





サガプライズ!について







2015年7月にスタートした、佐賀県の情報発信による地方創生プロジェクト。

企業やブランドとのコラボレーションにより生まれた情報や商品などを通じて

佐賀県の魅力を首都圏を中心とした多くの人に届け、得られた知見や事例を

県内にフィードバックし、地域資源の磨き上げや地域活性につなげています。

サガプライズ!公式サイト:https://sagaprise.jp/

サガプライズ!Twitter:https://twitter.com/sagaprise/

サガプライズ!Instagram : https://www.instagram.com/sagaprise/



PAC-MAN™, POLE POSITION™, XEVIOUS™, SKY KID™, THE LEGEND OF VALKYRIE™& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/13-18:46)