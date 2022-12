[株式会社GAORA]

GAORA SPORTSが、12月17日(土)に京都府・サンガスタジアム by KYOCERAで開催する「パルクール鬼ごっこ日本選手権2022」。この日、“大会にぎやかし三銃士”として、大阪プロレスからタイガースマスク・えべっさん・タコヤキーダーの3人が参戦!また、リングアナウンサー・宮尾信次郎さんもフィールド実況、大会応援隊長であるロッチ・中岡創一さんとともに、会場を盛り上げます。









当日は大会イベントとして、中岡さんと“大会にぎやかし三銃士”からなる中岡軍団が、子どもたちと真剣勝負をする「50人鬼ごっこ」を実施。また、“大会にぎやかし三銃士”がパルクールアスリート・山本華歩さんと対決するスペシャルマッチも!パルクール世界選手権フリースタイルで準優勝した実力者・山本華歩さんの、華麗な動きにも注目です。









【大阪プロレス(大会にぎやかし三銃士)コメント】



タイガースマスク:

いにしえより子どもたちに「鬼」と呼ばれてきたこのわたしが文字通り鬼となり、子どもたちを追い回し、本当の苦しみを教えてやる!



えべっさん:

ワシに捕まった子どもたちは、みんな商売繁盛!?



タコヤキーダー:

子どもの頃に大好きだった鬼ごっこ、大人になって本気でやる事になるとは思いませんでした…たこ焼き王子様に気をつけろっっっ\(^o^)/





当日は、GAORA SPORTS公式YouTubeチャンネルで、大会のライブ中継を配信予定。

「#パルオニ」ツイートで大会出場者やゲストへのエール・メッセージなどもお待ちしています。

(GAORA SPORTS公式YouTube:https://www.youtube.com/watch?v=Fd86uSpdY3M)



※このイベントは、今年度に京都府が実施した『サンガスタジアム by KYOCERAを活用したニュースポーツ・eスポーツ競技環境整備支援事業』に採択され、補助金を活用して行う事業です。





<大会概要>

パルクール鬼ごっこ日本選手権2022【京都府公認事業】

■開催日時:2022年12月17日(土) あさ9:00~午後5:00 (予定)

※雨天決行(雨天の場合は屋内で実施します。)

※個人戦・団体戦の開始時間等については大会特設ページをご確認ください。

■会場:サンガスタジアム by KYOCERA(〒621-0807 京都府亀岡市 亀岡駅北1丁目8番地2)

■大会入場費:無料・入場自由

■参加年齢:7歳以上12歳以下

■主催:株式会社GAORA

■放送・配信:GAORA SPORTS

■後援:京都府、亀岡市、亀岡市教育委員会、一般社団法人パルクール鬼ごっこ協会、一般社団法人日本パルクール普及連盟

■協賛:株式会社アイズプラス、株式会社アイ・エヌ・ジー・ドットコム

■協力:inゼリー、FILA、株式会社トリデンテ



<ゲスト>

ロッチ・中岡創一

大阪プロレス・タイガースマスク、えべっさん、タコヤキーダー、宮尾信次郎(リングアナウンサー)

パルクールアスリート・山本華歩

MCコウゼン



<大会特設ページ>

https://pk-oni.or.jp/1



