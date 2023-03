[株式会社ギフティ]

eギフトプラットフォーム事業(※1)を展開する株式会社ギフティ(本社:東京都品川区/代表取締役:太田 睦、鈴木 達哉/以下、ギフティ)は、おやつのサブスク「snaq.me」を提供する株式会社スナックミー(本社:東京都中央区/代表取締役:服部 慎太郎/以下、スナックミー)との間で資本提携契約を締結し、スナックミーが実施した第三者割当増資を一部引き受け、2022年10月に出資を完了しました。また、事業面においても、eギフトサービスやCorporate Gift(※2)サービス領域で連携し、スナックミーが取り扱うおやつおよびおやつ体験をギフトとして流通させるべく、商品開発および販売、流通面で2023年3月より協業を開始しております。



ギフティは、『eギフトを軸として、人、企業、街の間に、さまざまな縁を育むサービスを提供する』というコーポレート・ビジョンのもと、eギフトの発行から流通まで一気通貫で提供するeギフトプラットフォーム事業を国内外で展開しています。主力サービスは、個人向けeギフト販売サービス「giftee(R)」(※3)、eギフトやチケットを発行し販売管理を行うシステムを提供するサービス「eGift System」(※4)、eギフトを活用した法人向けサービス「giftee for Business」(※5)であり、個人、法人を対象に広くeギフトサービスを提供しております。また、企業が取引先や顧客、従業員に対して関係性構築・関係性強化を目的として感謝の気持ちを表すために贈るCorporate Giftに特化した新サービスの提供を、2022年10月26日(水)より開始しております。



スナックミーは、2016年におやつのサブスクリプションサービス「snaq.me」を開始し、「おやつと世界を面白く」という理念(IDEAL)のもと、約7年間にわたり、人工甘味料、合成香料、合成保存料や漂白剤など不使用でナチュラル素材のみで作られているおやつの提供を行ない、2022年にはサブスクの累計会員数が15万人を突破いたしました。2021年末からは、銀座ロフト、ファミマ!!、CHOOSEBASE SHIBUYAなどオフラインでの展開も開始し、2022年は4月に清澄白河に直営店舗をオープン、2022年9月にはナチュラルローソンにて、プロテインバーブランド「CLR BAR(クリアバー)」の展開を開始しております。今後は、サブスクEC領域に留まらず、生活者とのあらゆる接点でおやつ体験を創造し提供する「おやつ体験メーカー」を目指すべく、オフライン事業(コンビニエンスストアをはじめとしたオフライン店舗や、常設直営店舗)、法人向け福利厚生事業(オフィス向け、リモートワーカー向けのおやつ提供)、コーポレートギフティング事業(イベント時やノベルティ/営業ツールとしてのおやつ提供など)を強化する予定です。



本資本提携は、ギフティが推進する成長戦略の一環であり、eギフトプラットフォームおよびeギフトの流通額を拡大し、プラットフォームの利用価値を高めるとともに収益の多様化を図ることを目的としています。ギフティは、これまでも、顧客の多様なギフトニーズに応えるべく、あらゆるモノをギフトとして贈れる世界を目指し、魅力的なギフトコンテンツの開拓を行って参りました。スナックミーとの協業により、おやつおよびおやつ体験をギフトコンテンツとして流通および販売することを視野に入れ、様々なシーンでおやつをギフトとして贈ることのできる機会の創出を目指します。



ギフティは、今後も顧客のあらゆるギフトニーズに応えるべく魅力的なギフトコンテンツの拡充に取り組みます。



(※1) eギフトプラットフォーム事業とは、ギフティが取り組むeギフトの生成から流通まで一貫して提供する事業です

(※2) Corporate Giftの登録商標を申請中です

(※3) giftee(R)︎とは、ギフティが運営するeギフトの販売WEB/アプリサービスです

(※4) eGift Systemとは、ギフティが法人向けに提供するeギフトおよびeチケット販売システムです。導入企業は、自社サイトでeギフト/チケットサービスを運用することができます

(※5) giftee for Businessとは、eギフトを活用した法人向けソリューションです。キャンペーンの景品やお客様への謝礼にeギフトをご利用いただけます



■ 株式会社スナックミーについて

「おやつと世界を面白く。」を理念とする当社は、おやつの可能性を信じ、探求する。おやつにもっとテクノロジーとアイデアを。おやつで社会をよくしていく。という考え方のもと、"お菓子"というモノではなく、"おやつ"という体験を提供するブランドを生み出していきます。デジタル発の新しいおやつメーカーとして、webサービスのようにお客様のフィードバックを活用し「永遠のβ版」としてサービス改善を続け、製菓業界の枠組みにとらわれない面白い挑戦を続けてまいります。



社名:株式会社スナックミー

所在地:東京都中央区日本橋箱崎町44-1 イマス箱崎ビル8F

設立:2015年9月

代表者:代表取締役社長 服部 慎太郎

事業内容:食品の開発・製造・販売

URL:コーポレートサイト https://snaqme.com/

Instagram https://www.instagram.com/snaq.me/

Twitter https://twitter.com/snaqme

snaq.me https://snaq.me/



■ 株式会社ギフティについて

社名:株式会社ギフティ

所在地:〒141-0022 東京都品川区東五反田2丁目10−2 東五反田スクエア12階

設立:2010年8月10日(サービス開始:2011年3月)

資本金:3,167百万円(2022年12月末時点)

代表者:代表取締役 太田 睦、鈴木 達哉

事業内容:eギフトプラットフォーム事業の展開(以下4サービス)

1. カジュアルギフトサービス「giftee」の運営

2. 法人を対象としたギフト販売システム「eGift System」サービスの展開

3. eギフトを活用した法人向けソリューション「giftee for Business」サービスの展開

4. 自治体・地域の課題を解決するデジタルプラットフォーム「e街プラットフォーム」サービスの展開

URL:

株式会社ギフティ https://giftee.co.jp

giftee https://giftee.com

giftee for Business https://giftee.biz/

e街プラットフォーム https://giftee.co.jp/service/emachi-platform



