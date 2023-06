[日本電気株式会社]

~リアルとデジタルをつなぎ イノベーションでビジネスと社会の未来を描く~





NECは、2023年6月14日(水)~16日(金)に幕張メッセ(千葉県千葉市)で開催される「Interop Tokyo 2023」(https://www.interop.jp/)に出展します。

「リアルとデジタルをつなぎ イノベーションでビジネスと社会の未来を描く」をテーマとし、基調講演への登壇、展示ブースで各種ソリューション/製品紹介を行います。

更に、ShowNet(注1)にも参加し、会場内のネットワーク構築にも貢献します。



■NEC出展概要

◆基調講演

タイトル:「Improving Society with Innovation!~Beyond 5G/6G時代に向けて~」

講演番号:KA1-02

日時:2023年6月14日(水) 10:30-11:10

講演者:Corporate EVP 兼 テレコムサービスビジネスユニット長 木内 道男

参加登録:https://forest.f2ff.jp/introduction/7621?project_id=20230601



◆NECブース展示内容 小間番号:5B27

・APNを体感:NEC CONNECT Lab with IOWN

【光トランスポート製品】SpectralWave WXシリーズ

・見えてきた、ローカル5Gがひらく新たな未来

NEC Edge Platform(ローカル5G用UPF(MEC統合版))

・ネットワークのライフサイクルマネジメント

NEC サプライチェーンセキュリティマネジメント for ネットワーク

・インフラとの協調で支える、空と陸の次世代モビリティ

・Web3/メタバース時代のデジタルアシスタント

・IoTによるリアルタイム情報可視化ソリューション

~データを活用したコンテンツ生成でデジタルサイネージの運用自動化を実現~



その他基調講演、NECブース展示及びブース内セミナー詳細につきましては、以下URLをご参照ください。

https://jpn.nec.com/event/interop/



◆ShowNetへの出展製品

・【ローカル5G Sub6一体型基地局】UNIVERGE RV1200

・【アクセスルータ】UNIVERGE IX

・【LANスイッチ】UNIVERGE QX

・【光トランスポート製品】SpectralWave WXシリーズ

・【応急敷設用光ケーブル】光ポータブルPAC



<Interop Tokyo 2023開催概要>

■開催日時:2023年6月14日(水)~16日(金)

会場:幕張メッセ

※詳細はこちら:https://www.interop.jp/



(注1)<ShowNet開催概要>

出展社から提供された1500台以上の製品・サービスと、約400名ものトップエンジニア達により会場内にネットワークを構築するプロジェクトです。





◆◇本件に関するお客様からのお問い合わせ先◆◇

NEC テレコムサービス企画統括部

イベント・展示関連 E-Mail:wsbu-tenji@nwsbu.jp.nec.com

広報関連 E-Mail:contact@nwsbu.jp.nec.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/07-14:46)