[パーソルイノベーション株式会社]

~『ぼいそーれ』所属ライバーの副音声と共に様々な映像が楽しめる!~



「はたらいて、笑おう。」をビジョンに掲げるパーソルグループのパーソルイノベーション株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:大浦 征也)が運営するバーチャル声優プロダクション『ぼいそーれ』は、O&P Media株式会社(東京都中央区新川2-13-11 内田ビル4階 代表取締役:堀 浩章)が運営する副音声プラットフォーム『not botti(ノットボッチ)』とのコラボレーション商品が本日2023年12月23日より正式に販売開始しました。





■コラボ内容について

副音声プラットフォーム『not botti』と、バーチャル声優プロダクション『ぼいそーれ』が特別なコラボレーションを実施します。『ぼいそーれ』に所属するバーチャル声優が『not botti』を通じて、アニメに対してオリジナルの副音声を録音・販売し、その副音声とともにアニメをユーザーが見ることでまるで推しと一緒にアニメを楽しんでいるような気分を味わうことができます。

また、それぞれのバーチャル声優が販売する副音声のセット商品を購入すると、『not botti』でしか手に入らない「コラボ限定シチュエーションボイス」をプレゼントします。





■『not botti』とは< https://notbotti.com/ >

『not botti』は、推しの副音声と共に、お気に入りのアニメや映画、ドラマやスポーツなど様々な映像作品が鑑賞できる、まったく新しい副音声プラットフォームアプリです。感想やリアクション、解説などの副音声を聞きながら映像作品を楽しむことができるので、いつもの何倍も、何回でも映像作品が楽しめます。





■『ぼいそーれ』とは< https://www.voice-ore.com/ >



『ぼいそーれ』は、2Dや3Dのアバターを使用したタレントが声優としてデビューをし、声優業界において活躍する「V声優(バーチャル声優)」をコンセプトにしたVTuberプロダクションです。「V声優」として売れることを

目指しデビューをしたタレントたちが一歩ずつ努力をし、時には挫折し、着実にスターダムへとのし上がっていく過程そのものをエンタメ化し、ファンの応援とともに成長していくコンテンツを目指しています。



“コンビニエンスストアの広告やYouTubeでの配信PR起用実績もある『ぼいそーれ』”

所属VTuberを起用した広告のご相談も受け付けています。配信だけに限らず、VTuberの活躍の場を広げることで、VTuberの認知度向上や文化醸成につなげます。





■コラボ作品一覧

・恋⽷りあ(こいと りあ)/【みけねこ!】

not bottiリンク:https://notbottiapp.page.link/pwm5QRkUM6YpbRJFA

対象作品:東京卍リベンジャーズ





・日向 こがね (ひむかい こがね)

not bottiリンク:https://notbottiapp.page.link/y1yQ2jVyWsaWwYW67

対象作品:SSSS.GRIDMAN





・浅葱 サキ (あさぎ さき)

not bottiリンク:https://notbottiapp.page.link/xnuRUudMQ4FqGQ34A

対象作品:ウマ娘 プリティーダービー Season 2





・千歳 もえ (ちとせ もえ)

not bottiリンク:https://notbottiapp.page.link/wmN15b9vCK9mXFY56

対象作品:僕のヒーローアカデミア





・佐熊すい(さくま すい)

not bottiリンク:https://notbottiapp.page.link/7ZqAfhjRrJf4B9aK9

対象作品:お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件





・紅樺 さくら (べにかば さくら)

not bottiリンク:https://notbottiapp.page.link/eD6GsZFRhthzeegf7

対象作品:名探偵コナン





・菫崎 リン (すみれざき りん)

not bottiリンク:https://notbottiapp.page.link/yP4Guq8XxMwu2vKT8

対象作品:ゆるキャン△





■O&P Media株式会社について< https://opmedia.co.jp/ >

O&P Media株式会社では、テクノロジーの力を信じ、その革新がエンターテインメントの世界を変革すると確信しています。テクノロジーの力で人々が互いに交流し、共感し、楽しむための新たな方法を提供することで、人と人とのつながりがより豊かで意義深いものになることを目指します。

会社名:O&P Media株式会社

所在地:東京都中央区新川2-13-11 内田ビル4階

代表者:堀 浩章

設立:2022年09月

事業内容:副音声プラットフォームアプリ『not botti』を始めとしたサービス運営、システム開発等

クリエイターへの申請やお問い合わせはこちら

▶︎公式Twitter:https://twitter.com/info_notbotti

▶︎メールアドレス:contact@notbotti.com





■パーソルイノベーション株式会社について< https://persol-innovation.co.jp/ >

パーソルイノベーション株式会社は、パーソルグループの次世代の柱となる事業創造を目的として、2019年4月に事業を開始しました。リスキリング支援サービス『学びのコーチ』や、新規事業創出プログラム「Drit(ドリット)」から創出された、コミック教材を活用した研修サービス『コミックラーニング』、副業マッチングサービス『lotsful(ロッツフル)』などを運営するとともに、新たな事業開発や、デジタルトランスフォーメーションを推進、パーソルグループのイノベーションを加速していきます。

パーソルグループは、「はたらいて、笑おう。」をグループビジョンに、人と組織にかかわる多様な事業を通じて、持続可能な社会の実現に貢献していきます。



