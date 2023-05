[CHET Group]

「クリエイティビティ×テクノロジー」でIP開発を行う株式会社CHET Group(本社:東京都品川区 代表取締役CEO:小池祐輔)が展開するアジアIP特化レーベルCHET Asiaから、F.HEROとJV.JARVISの新曲「GUMMY YUMMY (feat. ShiGGa Shay & JP THE WAVY)」の日本配信を開始いたします。





「GUMMY YUMMY (feat. ShiGGa Shay & JP THE WAVY)」

▼各配信サイトリンクはこちら

https://linkco.re/0d317Bp5?lang=ja





「GUMMY YUMMY」は今年の夏を盛り上げるための陽気なナンバー。F.HEROは、夏のパーティーチューンを制作するべく、アジアのヒップホップラップスター3人をコラボに起用。タイのルーキーラッパー「JV.JARVIS」、シンガポールのラッパー「ShiGGa Shay」を起用し、中国語と英語の歌詞を組み合わせたオールドスクールなラップに、日本人ラッパーである「JP THE WAVY」の大胆なラップを見事にに融合させた1曲。



「GUMMY YUMMY (feat. ShiGGa Shay & JP THE WAVY)」 YouTube Official MV: https://youtu.be/EWSTgcMkqLM



アーティストについて







■【F.HERO (エフヒーロー)】 ※写真左から二番目

タイの人気ラッパーであり、音楽プロデューサー、作詞家として活動する傍ら俳優としても活動。音楽レーベル「What The Duck」に所属の後、2020年に自身のレーベルHigh Cloud Entertainmentを設立、Hip-Hopやラップなど、さまざまな音楽ジャンルと融合したオルタナティブな音楽を生み出し、作詞・作曲・プロデュース楽曲はタイの主要音楽チャートで1位を獲得し、2022年The Guitar Mag Awards のBest Collaboration Song of the Yearをはじめ、タイ国内外で様々な賞を受賞している。



■【JV.JARVIS (ジェイブイジャービス)】 ※写真右から二番目

2021年1月にデビューしたタイのラッパー。同年にリリースしたセカンドシングル「น้ำแดงน้ำส้ม ( NAM DANG NAM SOM )」が話題となり、YouTubeで9500万回以上の再生回数を獲得。



■【ShiGGa Shay (シガシェイ)】 ※写真左

シンガポールのラッパー。COLORSxSTUDIOS(世界中の優れた才能を紹介する音楽パフォーマンスプラットフォーム)で披露した最初のシンガポール人アーティスト。国際的な舞台にも立ち、特に2016年の「ホワイトハウス公式晩餐会のアフターパーティー」でのパフォーマンスは注目を集めた。



■【JP THE WAVY (ジェイピーザウェイビー)】 ※写真右

日本のラップシーンで最も急速に台頭しているアーティストの一人。彼のトラック「Bushido」は、映画『ワイルド・スピード/ジェットブレイク』の公式サウンドトラックとして、アジア人アーティストとして唯一選出され、フィーチャーされた。







■CHET Asiaについて



CHET Groupが、国籍やグループの枠にとらわれず全てのアジアアーティストの可能性を広げるために設立したレーベル。それぞれのアーティストのメイン市場と別のアジア諸国市場をクロスさせ、音楽配信、グッズ販売、イベント、ファンクラブ、メディア出演、SNSサポートなどの相互機会提供、アジア中の新しい才能を発掘するオーディションの企画を行う。



<会社概要>

会社名:株式会社CHET Group

代表者:代表取締役CEO 小池 祐輔

所在地:東京都品川区上大崎3-14-35山手ビル2F

設立:2020年5月

URL:https://chet.com

事業内容:株式等の保有を通じた企業グループの統括・運営、プラットフォーム構築・運営、IP管理・投資、企業投資、デジタルエージェント・クリエイティブ・プロダクション業務、海外展開支援



<本資料に関するお問合せ先>

株式会社CHET Group 広報担当

MAIL:pr@chet.co.jp



