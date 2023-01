[ヤーマン株式会社]

人気のヘアケア製品や業務用エステ機器の体験、デモンストレーションも実施



ヤーマン株式会社(代表取締役社長:山崎貴三代、所在地:東京都江東区)は、2023年2月6日(月)~8日(水)にマリンメッセ福岡 A館にて開催される「ビューティーワールド ジャパン 福岡」に出展いたします。







当社ブースでは、昨年9月に発売し反響をいただいている “ヴェール髪”を叶えるヘアケア製品『ヴェーダシャインプロ BS for Salon』をはじめとする販路限定モデルを展示いたします。業務用エステ機器の体験や、デモンストレーションも実施。サロン従事者様限定で当日の購入も可能です。皆様のご来場をお待ちしております。











ピックアップ製品



・ 『ヴェーダシャインプロ BS for Salon』(販路限定モデル)





パワーアップした超音波と熱の力でうるツヤ髪をサポート。ヘアサロンでも導入されている超音波トリートメントをご自宅で気軽にお楽しみいただける美顔器発想の超音波トリートメント機器です。従来製品に比べて出力が約1.7倍にアップ*1した超音波の振動と温熱により、トリートメント剤の浸透をサポートし、サロンのキューティクルマッサージのようなケアを体感いただけます。



・ 『ヴェーダスカルプブラシ BS for Salon』 (販路限定モデル)





独自のエレクトロカレントで頭皮を刺激し、顔のリフトケア*2や健やかな頭皮環境へのアプローチを叶えます。また、防水仕様*3のため、お風呂でのケアも可能。



・ 『クイーンリフト for Pro クリアプラス』(業務用)





1台で毛穴汚れとお顔のもたつきを徹底ケアできる、ヤーマン史上最高*4の業務用フェイシャルマシン。ヤーマンの独自技術を結集した4つのプローブを搭載。8種類もの機能が最適にプログラミングされ、効率重視のフェイシャルコースが可能に。





「YA-MAN PROFESSIONAL」のご紹介



美のプロフェッショナルを通し、お客さまの理想の美しさを叶える製品をご提供するサロン向けブランド。

施術用のプロユースの機器だけでなく、サロン仕様にスペックアップされた家庭用美容機器も揃え、お客さまの美をサロンの施術とホームケアの両面からサポートいたします。

ブランドサイト:https://www.ya-man.com/biz/professional/





イベント概要



名称:ビューティーワールドジャパン 福岡

会 期:2023年2月6日(月)~8日(水)

会 場:マリンメッセ福岡 A館

出展ブース:コスメティックゾーン ホール1-E002

開催時間:10:00~17:00

イベントURL:https://beautyworld-japan-fukuoka.jp.messefrankfurt.com/fukuoka/ja.html

*本イベントでは感染防止対策を徹底して実施しております。



*1 HC-21との比較。単位面積あたりの超音波の出力。

*2 機器を上へ動かすこと

*3 IPX5

*4 ヤーマン業務用機器として



