冬の新作コレクションを先行販売するほか、イベント限定商品も発売!豪華なノベルティも



AnyMind Group株式会社(読み:エニーマインドグループ、代表取締役CEO:十河 宏輔、以下「当社」)は、女性アイドルグループ・乃木坂46の元メンバーで、モデル・女優・タレントとして幅広く活躍する「松村沙友理」プロデュースのD2Cアパレルブランド「Lantinam(ランティナム)」の、WINTER POPUP STOREを、2023年11月18日(土)~11月19日(日)の2日間、東京・明治神宮前にて開催することをお知らせいたします。 POPUP STORE入場チケットは2023年10月17日(火) 20:00より順次、Lantinam公式オンラインストア(https://lantinam.jp)にて販売開始いたします。







“Bloom Whenever / どんな瞬間でもその魅力を咲かせる、目が離せない存在”をコンセプトに、ある1日の時間軸と紐づけたストーリー設定を持ったアイテムをの展開するLatinam。



そんなLatinamの2023 Winter Collectionテーマは、「cherish」。

自分を大切に生きる女性像をテーマに、趣味を満喫して文化的に生きる日常シーンを描いたラインナップを展開。キービジュアルは、多色糸で織られたニュアンスカラーのニットトップスと、キラキラと光る素材が目を惹くスカートの、身に纏うだけでリュクスな存在感を放つコーディネート。そのほかにも、今シーズンのテーマフラワーである「シンビジウム」をあしらったワンピースや重厚感のあるボアアウターなど、冬らしい煌めきを取り入れたコレクションとなっております。



ポップアップストアでは、新作2023 Winter Collecitonの先行販売に加え、ここでしか手に入らない2種類の限定アイテムが登場。毎回即完売とご好評いただいているユニセックスアイテムからは、男女問わず着用できるハーフジップニットトップスを、Lantinamを代表するアイテムであるワンピースからはテーマフラワーをモチーフにしたツヤっと上品に光る秋冬らしい素材のプリーツドレスを、イベント当日限定で販売いたします。



さらに、豪華なノベルティもご用意。当日20,000円(税込)以上ご購入いただいたお客様にはプチギフトを、30,000円(税込)以上ご購入いただいたお客様にはPOPUPSTORE限定ノベルティの「Lantinam時計」を、ブランドディレクター松村沙友理より直接プレゼントいたします。



“cherish“をテーマにしたLantinamらしい特別な空間へ是非お越しください。





ポップアップストア概要





開催期間:2023年11月18日(土)~11月19日(日)

営業時間:11月18日(土) 10:00~20:00

11月19日(日) 10:00~19:00

開催場所:東京都渋谷区神宮前4-25-28 2F

MIL GALLERY JINGUMAE(ミルギャラリー神宮前)

アクセス:

東京メトロ 明治神宮前駅 徒歩3分

東京メトロ 表参道駅 徒歩7分

JR 原宿駅 徒歩8分

来場者特典:来場者全員に限定ポストカードをプレゼント



※オンライン決済(現金使用不可)

※商品は後日配送







入場チケット詳細





入場チケットは全2種類で、ご入場時間ごとの事前購入制となっております。

下記2日程で2種類/全ての時間帯のチケットを販売いたします。



[発売開始日時]

1.2023年10月17日(火)20:00

2.2023年10月21日(土)12:00



[入場チケット]

1.ーTicket with Fitting Room

試着付き入場チケット。全てのアイテムをご試着いただけます。

チケット価格:500円

購入ページ:https://lantinam.jp/products/2023winter-ticket-with-fitting-room



2.ーTicket

両日程の入場チケットです。雑貨 / アウター類のみご試着いただけます。

チケット価格:500円

購入ページ:https://lantinam.jp/products/2023winter_ticket





WINTER POPUPSTORE限定商品





Unisex Logo Charm Half Zip Knit



大人気ユニセックスシリーズから初となるニットトップスが登場。

ブランドロゴチャームがアクセントのハーフジップニットは、この1アイテムがあるだけでトレンドルックが完成します。



カラー:beige

サイズ:M / L

価格:15,000円(税込)



Cymbidium Ribbon Pleats Dress



2023 Winter Collectionのテーマフラワー「シンビジウム」をあしらったアイテムが登場。

冬らしい艶やかでなめらかなピーチサテンを使用したボウタイリボンのロングプリーツワンピースは、リボンを結んでフェミニンにも、タイにして大人っぽくにも、気分に合わせてお好みでアレンジしていただくことが可能です。



カラー:Navy

サイズ:S / M

価格:18,000円(税込)





POPUP限定ノベルティ







当日20,000円(税込)以上ご購入いただいたお客様にはプチギフトを、30,000円(税込)以上ご購入の方には限定ノベルティ「Lantinam時計」をブランドディレクター松村沙友理より手渡しでプレゼントいたします。

※プチギフトと時計の両方をご希望の場合は、合計50,000円(税込)のお会計が必要です。





松村沙友理からのコメント





寒いなぁと感じる日が増えてきました!

そんな季節にぴったりの

LANTINAM WINTER COLLECTIONを

店頭でご覧いただけるPOPUP STORE

開催します(ハート)

今回は

LANTINAMの象徴である時計を

特別なノベルティとして作っちゃいました(ハート)

ぜひこの機会に手に入れてください!

また皆さんとお会いできるの楽しみにしています(ハート)





Lantinam(ランティナム)とは







“Bloom Whenever / どんな瞬間でもその魅力を咲かせる、目が離せない存在”がコンセプトの、松村沙友理プロデュースのアパレルブランド。ある1日の時間軸と紐づけたストーリー設定で、具体的な着用シーンをイメージしてデザインするのが特徴。毎日をドラマティックに彩るデイリーウェアを提案する。



Brand Concept

今のわたしは

今しか見られない

わたしから目を離さないで

朝に 昼に 夕に

色とりどりの

花を咲かせる



公式サイト :https://lantinam.jp/

公式Instagram :https://www.instagram.com/lantinam_official/





松村沙友理プロフィール







1992年大阪生まれ。

女性アイドルグループ・乃木坂46の元メンバー。

現在は雑誌『BAILA』のレギュラーモデルを務める他、女優としてドラマや映画への出演やバラエティ番組に多数出演するなど幅広く活躍中。



Instagram :https://www.instagram.com/matsumura_sayuri_official/





商品に関するお問い合わせ





https://lin.ee/E4HGc2s





