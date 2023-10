[iMobie Inc.]

auは携帯会社大手キャリア3社中の1社として、多くのユーザーに愛用されています。毎年、Appleが新しいスマホを発売するたびに携帯電話の買い替えブームが起きています。機種変更するとき、キャリアとOSの違いにより、データ転送の不完全さ、操作上のトラブルが発生しやすいです。そこで、今回の記事はAndroidからauのiPhoneにデータを移行する方法を詳しくご紹介します。3つの方法がありますので、最適な方法を選ぶにはぜひ最後までご覧ください。

方法1.auの「データお預かり」アプリを通してiPhoneにデータ移行





「データお預かり」アプリはauスマホのアドレス帳、写真・動画、カレンダーの情報をauサーバーでお預かりするサービスです。 データをauサーバーに預けておけば、スマホが故障した際や機種変更時にかんたんにデータを元に戻すことができます。

それでは「データお預かり」でデータをバックアップと復元する手順をご紹介します。



Androidデバイスでバックアップする手順:

Step1.アプリストアで「データお預かり」をダウンロードして、インストールします。アクセス許可を与えます。

Step2.自分のau IDでログインして、自動お預かり設定を許可します。



Step3.データリストが表示されますので、バックアップしたいデータにチェックを入れて「預ける」をタップします。

Step4.バックアップが始まります。データ量によって保存時間が違いがありますのでお待ちください。



Step5.バックアップ完了の画面が表示されます。「完了」をタップします。



iPhoneでバックアップを復元する手順:

Step1.アプリストアで「データお預かり」をダウンロードして、インストールします。同じau IDでログインします。

Step2.次の画面で青い字の「こちら」をタップします。

Step3.すべてのアクセス権に許可を与えます。



Step4.復元画面で「戻す」をタップして、復元したいデータにチェックを入れます。再び「戻す」をタップします。



Step5.復元が開始されます。転送完了までお待ちください。



デメリット:

「データお預かり」のセキュリティ性が高いですが、一方、無料で保存できるデータ容量が少ない、格安スマホへ移行する場合は利用できないです。また、二つのスマホもアプリをインストール、ログイン、データ転送をしなければなりませんので、時間と手間がたくさんかかります。

次の方法はもっと簡単かつ早いです。

方法2.データ転送の専門ソフト「AnyTrans」でiPhoneにデータ移行





AnyTransはiOSデバイス向けの専門的なデータ転送ソフトです。27種類のデータを管理でき、日常生活に大切な全てのデータやファイルをデバイスとパソコン間で自由に転送できます。AnyTransのフォンスイッチャー機能は機種変更の場合に向けて、AndroidからiPhoneへのデータ移行は速くて、一括に完成てきます。ウイルス検査済みなので、安心してAnyTransの便利さを楽しんでください。

AnyTransでiPhoneに移行する手順:

Step1.パソコンでAnyTransをダウンロードして起動します。UBSケーブルでiPhoneとAndroidを同時にPCに接続します。

Step2.AnyTransのホーム画面で、「フォンスイッチャー」を選んで、「PhoneからPhoneへ」の「今すぐ転送」をクリックします。



Step3.デバイスが認識されたら、「次へ」をクリックします。



Step4.データのファイルがすべて表示されますので、移行したいデータのカテゴリにチェックを入れて、「次へ」をクリックします。転送が始まります。



しばらくすると、転送が完成します。



方法3.Appleの公式アプリ「Move To iOS」を通してデータ転送





「Move to iOS」はAppleの公式のAndroidからiPhoneへのデータ移行アプリです。このアプリを使ったら、連絡先、メッセージ、写真とビデオ、メールのアカウント、インストールした無料アプリなどをiPhoneに移行できます。

手順は以下のようになります。

Step1.Androidスマホで「Move to iOS」アプリをインストールします。

Step2.iPhoneで、画面の指示に従って設定を進んで、「Appとデータ」の画面で初期設定を進めます。「Androidからデータを移行」をタップします。



Step3.Androidで「Move to iOS」アプリを開いて、利用規約を同意します。画面の指示に従って操作して、「コードを検索」画面で右上の「次へ」をタップします。

Step4.iPhoneで「Androidから移行」が表示されますと、「続ける」をタップします。またiPhoneの10 桁または 6 桁のコードをAndroidに入力します。



Step5.Androidでデータリストが表示されますので、移行したいデータの種類を選択して、「次へ」をタップします。すると、移行が始まります。

「Move to iOS」は公式アプリとして安全性が高いですが、デメリットがあります。ミュージック、ブック、PDFなどは、手動で移動させる必要があります。使用する前に、iPhoneを初期化する必要もあります。使用する前にこれらの要素を考慮してください

関連情報:auのiPhoneに機種変更する手順





機種変更する際、現在利用中のスマホ、本人の運転免許証などの確認書類、支払情報とau IDが必要です。デバイスの受け取り後、場合によって電話回線の切り替えをすることが必要です。そして、iPhoneの初期設定とバックアップの復元を行います。機種変更が完了します。

まとめ





今回の記事はauのユーザーに向けて、機種変更する場合AndroidからiPhoneへのデータ移行を三つ紹介しました。いかがでしょうか。中では、方法2のAnyTransはスマホでアプリをダウンロードする必要はない、パソコンで数クリックだけで移行できますので、手順は一番やすいです。また、転送できるデータの種類は全面的で、強くおすすめします。

