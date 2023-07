[株式会社つみき]

株式会社つみき(代表取締役社長:鈴木貴幸、本社:東京都目黒区)が運営する国内最大級の映画やドラマ、アニメのレビューサービス「Filmarks(フィルマークス)」は、サービス内のデータに基づいた「2023年上半期 ドラマランキング」を発表いたしました。





2023年(2023年1月1日から2023年6月30日までの間)に、国内で放送・配信されたドラマを対象に、Filmarksの★スコアデータをもとにした「2023年上半期 ドラマランキング」を算出しました。



2023年上半期 国内ドラマランキング





■1位:『ブラッシュアップライフ』★4.50/18,384 Mark![日本テレビ系列]

■2位:『美しい彼 シーズン2』★4.29/1,368 Mark![TBS系列]

■3位:『だが、情熱はある』★4.23/4,625 Mark![日本テレビ系列]



■4位:『すきすきワンワン!』★4.23/1,827 Mark![日本テレビ系列]

■5位:『THE DAYS』★4.22/3,604 Mark![Netflix]

■6位:『サンクチュアリ -聖域-』★4.20/15,730 Mark![Netflix]

■7位:『舞妓さんちのまかないさん』★4.12/6,912 Mark![Netflix]

■8位:『大奥』★4.09/1,410 Mark![NHK総合]

■9位:『エンジェルフライト 国際霊柩送還士』★4.05/2,136 Mark![Prime Video]

■10位:『日曜の夜ぐらいは...』★4.01/2,265 Mark![テレビ朝日系列]



2023年上半期の第1位に輝いたのは、安藤サクラ主演の『ブラッシュアップライフ』。

バカリズムが脚本を手がけた、不思議な日常を描く地元系タイムリープ・ヒューマン・コメディー。Tverで、2023年1月~3月期の再生数ランキングで1位を獲得するなど多くの人に支持されました。



続く2位は、凪良ゆうの大ヒット作を実写化した『美しい彼 シーズン2』。

萩原利久と八木勇征がW主演を務め、“陰と陽”正反対な2人の男子高校生のすれ違う恋心を瑞々しく、美しく描いたラブストーリー。23年4月には劇場版も公開されるなど、根強い人気を博しています。



3位には、オードリー若林正恭・南海キャンディーズ山里亮太の半生を描いた青春ドラマ『だが、情熱はある』がランクイン。

若林正恭役を高橋海人、山里亮太役を森本慎太郎が熱演し、特徴を捉えた演技が話題を呼びました。

鑑賞したユーザーからは「ぼろぼろになっても頑張ってる姿やその姿を見てまた違う人が頑張れるって言う連鎖

がすごい素敵だった、泣きながら見てました。」「こんなに胸が熱くなる実写ドラマに出会えて嬉しい。」といった熱いコメントが寄せられています。



4位以降には、岸優太が主演を務めたハートフルストーリー『すきすきワンワン!』のほか、荒くれ者の主人公が大相撲界でのし上がる姿を、痛快に描く人間ドラマ『サンクチュアリ -聖域-』、岡田惠和が脚本を手がけた『日曜の夜ぐらいは...』などがランクイン。日本テレビ系列、Netflixのドラマが最多の3作品ランクインする結果となりました。



2023年上半期 海外ドラマランキング





■1位:『THE LAST OF US』★4.33/2,845 Mark![U-NEXT]

■2位:『マンダロリアン シーズン3』★4.32/2,637 Mark![Disney+]

■3位:『クイーン・シャーロット ~ブリジャートン家外伝~』★4.25/1,364 Mark![Netflix]



■4位:『ザ・グローリー ~輝かしき復讐~ パート2』★4.22/13,187 Mark![Netflix]

■5位:『ジニー&ジョージア シーズン2』★4.17/1,838 Mark![Netflix]

■6位:『良くも、悪くも、だって母親』★4.15/1,841 Mark![Netflix]

■7位:『BEEF/ビーフ』★4.05/3,618 Mark![Netflix]

■8位:『ブラッドハウンド』★4.04/1,709 Mark![Netflix]

■9位:『ブラック・ミラー シーズン6』★4.03/1,563 Mark![Netflix]

■10位:『医師チャ・ジョンスク』★3.99/1,714 Mark![Netflix]



海外ドラマの第1位は、人気サバイバルアクションゲームが原作のドラマ『THE LAST OF US』。

感染症で文明崩壊したアメリカを舞台に、希望を求めて過酷な旅を繰り広げる、スペクタクルドラマ。鑑賞したユーザーからは「ゲームの内容を踏襲しつつも各キャラの背景を丁寧に作り込んでてめっちゃ良くできてる。ファンの事1番に考えてくれてるストーリー!」「原作ゲームの世界観まんま過ぎてマジで良かった、、、色彩感とか温度感、音楽、CGのどこを取っても良かった!!」など、原作ファンからも絶賛のコメントが寄せられています。



第2位は『マンダロリアン シーズン3』。

賞金稼ぎ“マンダロリアン”とフォースの力を秘めた子ども “グローグー”の冒険を描く実写オリジナルドラマシリーズの最新作が、第2位にランクインしました。



続く第3位は、『クイーン・シャーロット ~ブリジャートン家外伝~』がランクイン。

Netflixの人気シリーズ「ブリジャートン家」の前日譚。イギリス国王ジョージ3世に嫁ぎ、社交界を変えた若きシャーロット王妃の壮大な恋愛を描く。鑑賞したファンからは「まさかブリジャートン家シリーズで泣くなんて、、」「ブリジャートンの王妃とはイメージが覆って、まさかこんな大恋愛だったとは…最後の最後、純愛に涙が出ました。」と感動の声が寄せられています。



その他、衝撃の復讐劇サスペンス『ザ・グローリー ~輝かしき復讐~ パート2』や、スティーヴン・ユァンとアリ・ウォンが主演と製作総指揮を務める、エッジの効いたコメディドラマシリーズ『BEEF/ビーフ』など、Netflix配信作品が8作ランクインする結果となりました。



※上記は、2023年7月7日時点のMark!数が、800件以上投稿されているドラマ(単発ドラマは除く)を対象としたランキングです。※記事内の★スコアは2023年7月7日時点のものです。※★スコアは、鑑賞後に各ユーザーが★の数(5.0点満点)で評価をしたものです。 ※各作品の★スコアは、順位付けのため最大で小数点以下2桁まで表示しています。サービス内の正規表示は小数点以下1桁までです。※★スコアが同点の場合は、Mark!数が多い作品が上位となります。※レビュー投稿(Mark!)は、1作品につき1メンバー1件までです。



