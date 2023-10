[株式会社Mizkan Holdings]

~大阪産(もん)のキャベツを使った「もったい鍋」を各回限定50食提供~



株式会社Mizkan(本社:愛知県半田市、代表取締役社長兼 CEO:吉永 智征、以下ミツカン)は、2023年11月11日(土)、12日(日)に開催される「Welcomingアベノ・天王寺 おおさかもん祭り ~Road to EXPO2025~」にて、「もったい鍋」の大試食会を実施します。







「もったい鍋」とは、2020年から京都市とミツカンで開発している、使い切るのが難しい旬野菜を新鮮なうちにおいしく食べつくす鍋のことです。今回は大阪府・JA全農大阪と連携し、大阪産(もん)を使った「もったい鍋」のレシピを開発しました。大試食会では、大阪産(もん)のキャベツを使った「もったい鍋」を提供いたします。なお、会場では「もったい鍋」のレシピ冊子の配布も行いますので、ご賞味いただき、是非ご自宅でも「もったい鍋」を作ってみてください。



「Welcomingアベノ・天王寺 おおさかもん祭り ~Road to EXPO 2025~」について





〈日時〉

2023年11月11日(土)から11月12日(日)

両日とも11時から17時まで(雨天決行、荒天中止)



〈場所〉

天王寺公園エントランスエリア「てんしば」 (大阪市天王寺区茶臼山町5-55)



〈内容〉

・大阪産(もん)・大阪産(もん)名品を使用したキッチンカー、飲食・物販ブース

・大阪産(もん)・大阪産(もん)名品を使用した体験、ワークショップ

・ステージ企画(「もったい鍋」大試食会など)

・2025年大阪・関西万博の機運醸成

など



〈参考〉

・Welcomingアベノ・天王寺おおさかもん祭り~Road to EXPO2025~(大阪府HP)

URL https://www.pref.osaka.lg.jp/brandsenryaku/osakamonmaturi/index.html

※イベント内容の詳細は上記サイトをご覧ください。



大阪産(もん)×株式会社Mizkan「もったい鍋」大試食会 概要





各回限定50食の提供となります。





「もったい鍋」関連情報





・京都市×ミツカン 「もったい鍋」キャンペーンサイト

URL https://get-cp.jp/html/mottainabe?utm_source=mizkan&utm_medium=osaka&utm_campaign=mottainabe



・環境省・消費者庁「令和5年度食品ロス削減推進表彰」「環境事務次官賞」を受賞!

URL https://www.mizkan.co.jp/company/news/detail/230929-90.html



・食の循環を目指した、ミツカングループと京都市との取り組み特設ページ

URL https://www.mizkanholdings.com/ja/vision/environment/kyoto/







