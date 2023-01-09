【バレー/Vリーグ】V1男子・サントリーがWD名古屋の13連…
［Vリーグ機構］
バレーボール国内最高峰リーグ V.LEAGUE【01月08日の試合結果】
・1月08日の公式帳票は下記よりダウンロードいただけます。
https://prtimes.jp/a/?f=d40680-20230108-14e0a9d6eceeea23db59087ae17448cc.pdf
※本票の著作権は、一般社団法人日本バレーボールリーグ機構に帰属します。
・星取表はこちらから
https://www.vleague.jp/round/detail/334
※個人成績(技術統計)は上記リンク「個人技術集計表」の「表示」よりご確認いただけます。
・1月08日の公式帳票は下記よりダウンロードいただけます。
https://prtimes.jp/a/?f=d40680-20230108-6b26d7040fb17ded19957d5b46a435d5.pdf
※本票の著作権は、一般社団法人日本バレーボールリーグ機構に帰属します。
・星取表はこちらから
https://www.vleague.jp/round/detail/333
※個人成績(技術統計)は上記リンク「個人技術集計表」の「表示」よりご確認いただけます。
・1月08日の公式帳票はこちらから
https://bit.ly/3WSs1Ll
※対戦カード右側の「REPORT-A」「REPORT-B」よりご確認いただけます。
・順位表と星取表はこちらから
https://www.vleague.jp/round/detail/336
※個人成績(技術統計)は上記リンク「個人技術集計表」の「表示」よりご確認いただけます。
・1月8日の公式帳票はこちらから
https://bit.ly/3k1mLpQ
※対戦カード右側の「REPORT-A」「REPORT-B」よりご確認いただけます。
・順位表と星取表はこちらから
https://www.vleague.jp/round/detail/335
※個人成績(技術統計)は上記リンク「個人技術集計表」の「表示」よりご確認いただけます。
・1月08日の公式帳票はこちらから
https://bit.ly/3k1Q3F6
※対戦カード右側の「REPORT-A」「REPORT-B」よりご確認いただけます。
・順位表と星取表はこちらから
https://www.vleague.jp/round/detail/337
※個人成績(技術統計)は上記リンク「個人技術集計表」の「表示」よりご確認いただけます。
企業プレスリリース詳細へ （2023/01/09-10:46）
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