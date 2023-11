[株式会社 グローバルエージェンツ]

入場無料で気軽に参加可能。秋の旬食材を楽しめるイベント限定メニューも。



株式会社グローバルエージェンツ(本社:東京都渋谷区、代表取締役:山崎剛)は、全国に6ブランド11棟1,200室のブティックホテル、ライフスタイルホテルを展開するLIVELY HOTELS(https://livelyhotels.com/)を運営しています。このたび、「The Millennials 京都(ザ・ミレニアルズ京都)」にて、2023年11月24日(金)にイベント「ECHO HOURS」を開催いたします。







世界中から訪れる旅人と京都の魅力を共有するイベント「ECHO HOURS」





世界中から多くの観光客が訪れる京都に構えるライフスタイルカプセルホテル「The Millennials 京都」は、多くの世界中の旅人をお迎えしており、併設のコワーキングスペース「.andwork」には地元の方に多くご利用いただいております。





この秋は、世界中からの旅人と地域を繋ぐイベント「ECHO HOURS」を開催。世界中からの旅人やノマドワーカーが集結するThe Millennials 京都に地域の皆様にお気軽にお越しいただける機会となるよう、入場無料のイベントとして開催します。この機会に是非、ご家族やご友人を誘ってお立ち寄りください。



メインコンテンツには、地元人気の高いお店を招致したポップアップショップを開催。こだわりのワインとコーヒーを提供する京都市壬生にある京町家カフェ「ARCHI coffee and wine」が登場します。定番の人気メニュー「ナチュラルワイン」や「ドリップコーヒー」の他、本イベント限定メニューの、日本発のジン「HOLON」を活かしたコーヒーカクテル「コールドブリュー×ネグローニ」や、亀岡市から仕入れた京野菜を使用したタコスや秋の旬野菜さつまいもやかぼちゃのチップスをご用意します。ガイドブックや観光サイトには載っていない、The Millennials 京都おすすめのローカルに根付いた人気店を、ホテルラウンジという多種多様な人が交わるオープンな空間で気軽に体験できる機会をお楽しみください。





他にも、今年7月にスタートした、自分ではない誰かの目線で京都を見るオリジナルマップ製作プロジェクト「Someone’s Kyoto」も実施。京都出身のイラストレーターNatsumi Hasegawa氏によってデザインされたベースの地図に、参加者の皆さまによるスポットを追加して地図をアップデートします。第2回目となる今回は「通いたくなる心地よい空間」をテーマに皆様からスポットを募り、地図上で共有、参加者全員で地図を完成させます。自分の視点で京都の魅力を共有したい方、海外からのゲストとの国際交流を求めている方にぴったりのアクティビティです。参加者の皆さまによるスポットが追加された後はラウンジに展示、宿泊ゲストや訪れるゲストの皆様に新しい発見や情報をお届けします。



また、イベントでは、京都在住DJによるモダン・シティポップ、R&Bなどを中心としたDJプレイで心落ち着く空間を演出します。ドリンクや軽食を片手に、リラックスした雰囲気の中で、The Millennials京都ならではの、京都の魅力を再認識、共有できるコミュニケーションの場をお楽しみください。





<イベント概要>

イベント名:ECHO HOURS

日時:2023年11月24日(金)18:30-22:00(途中入退場可)

場所:The Millennials 京都 8階 ラウンジ

入場料:無料

申し込み:https://echohours-202311.peatix.com/view





ARCHI coffee and wine プロフィール







築80年の京町家を少しずつ自分たちで変化させ、昔と今の経年変化を楽しめるお店として2022年にオープン。古き良き京都の文化を感じることができる店内は、国内外問わず来る人たちを魅了している。コーヒー、ワイン、焼き菓子を提供する”カフェ”としてだけでなく、世代、性別、国籍の垣根を超えたコミュニティスペースとしても活用されている。

Instagram: https://www.instagram.com/archi_kyoto/



ポップアップショップ提供メニュー

・京野菜を使ったタコス6種(400円~600円)※イベント限定

・秋の旬の素材、さつまいもやかぼちゃを活かしたチップス(600円~700円)※イベント限定

・アイリッシュコーヒー(1,000円)

・コールドブリュー×ネグローニ(1,000円)※イベント限定

・ナチュラルワイン(1,000円)

・ドリップコーヒー(700円~750円)





The Millennials について





東京、京都、福岡にて展開中。ミレニアル世代によるミレニアル世代向けの未来型の宿泊施設として、日本発祥のカプセルホテルを進化させ高い居住性と機能性・エンターテイメント性を備えたライフスタイルホテル。ホテル面積の20%の面積を共用スペースとし、ラウンジやセルフキッチン、コワーキングスペースを配置。ゲスト同士のコミュニケーションが自然と生まれる毎夕のフリービールサービスなど、“眠るまでをホテルの共用部で過ごす”という滞在スタイルを提案しています。









The Millennials 京都(ザ・ミレニアルズ京都) 施設概要





所在地 〒604-8032 京都府京都市中京区山崎町235

アクセス 京阪本線 三条駅から 徒歩 5 分/阪急京都線 河原町駅から 徒歩 5 分、

地下鉄東西線 京都市役所駅から 徒歩 4 分

Web:https://www.livelyhotels.com/ja/themillennialskyoto/

Instagram:https://www.instagram.com/themillennials.kyoto/







新型コロナウイルスに関する感染対策について





詳細はこちら:https://www.livelyhotels.com/ja/about/hygiene/







株式会社グローバルエージェンツについて





会社名 株式会社グローバルエージェンツ http://global-agents.co.jp

代表取締役 山崎 剛

本社所在地 〒150-0041 東京都渋谷区神南1-20-13







グローバルエージェンツが手がけるライフスタイル事業





LIVE:ソーシャルアパートメント52棟約3,200室を運営 https://www.social-apartment.com/

STAY:ライフスタイルホテル11棟約1,200室を運営。 LIVELY HOTELS https://livelyhotels.com/

WORK:ホテル一体型ワークプレイス「.andwork」を運営 https://www.xandwork.com/

DINE:ソーシャルアパートメント・ホテル併設の飲食施設として12店舗を運営

WASH:ソーシャルランドリー「Sooo LIQUID」を運営

LEARN:弊社サービスの入居者や利用者に対して様々な成長や発見の機会を提供



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/14-17:46)