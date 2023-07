[株式会社デイトナ・インターナショナル]





ニューヨーク発の人気ブランド「Miles」と「HAYATO」によるPOP UPを2G POP UP STUDIOにて期間限定にて開催いたします。



ニューヨークのストリートブランド「Miles」からは、「車」をテーマにした2G POP UP STUDIO限定のカプセルコレクションを発売。オリジナルのグラフィックを落とし込んだTシャツ、キャップ、トートバッグをラインナップ。



対する「HAYATO」からは、ブランドのシグニチャーアイテムの一つとして、ミッドセンチュリーの象徴とも言えるVerner Pantonの代表作である作品”パントンチェア”から着想を得たパンツが登場します。



パントンチェアの一体成形による流線フォルムをステッチワークで表現。鮮やかなブルーのステッチカラーは2G POP UP STUDIO限定となります。今回のイベントでは新作を含めた計5型をご紹介いたします。



Miles for 2G / Auto Tee

Price:¥11,000(tax in)

Color:White

Miles for 2G / Auto Cap

Price:¥9,900(tax in)

Color:Black

Miles for 2G / Auto Tote Bag

Price:¥13,200(tax in)

Color:White

HAYATO / Panton Work Pants

Price:¥39,600(tax in)

Color:Silver

and more



販売開始日:2023年7月29日(土)12:00

POP UP開催期間:2023年7月29日(土)~7月30日(日)

場所:2G POP UP STUDIO

東京都渋谷区宇田川町15-1 渋谷PARCO 2F

TEL:03-6455-3003



Daytona Park 2G POP UP STUDIO ONLINE STORE

https://www.daytona-park.com/feature/detail.php?article_id=715891

販売開始日:2023年7月29日(土)12:00



2G TOKYO内で展開するPOP UP形式のコンセプトショップ。2Gのフィルターを通した才能ある世界中のブランドやアーティストのPOP UPイベントを不定期開催します。



株式会社デイトナ・インターナショナル





1986年創業。基幹事業となるセレクトショップの「FREAK'S STORE(フリークス ストア)」をはじめ、サステナブルをテーマにしたコンセプトストア「Firsthand(ファーストハンド)」やコミュニケーションメディア「FREAK(フリーク)」、セレクトショップ業界初となる協業規格住宅「FREAK'S HOUSE」などを手がける。FREAK'S STOREで培った「好き」や 「熱意」から生まれるコラボレーション企画や、イベント制作のノウハウを生かし、企業アライアンスやローカルプロモーションなど独自性のある企画内容で、SDGs関連の取り組みも推進している。



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/30-12:46)