[京阪ホテルズ&リゾーツ株式会社]

~京都駅前から生物多様性の保全に貢献、SDGsの実現へ~



京阪グループのフラッグシップホテル「THE THOUSAND KYOTO (ザ・サウザンド京都)」(京都市下京区・総支配人:櫻井 美和)は、東本願寺の飛地境内地「渉成園(しょうせいえん)」の梅を漬けて作った「梅シロップ」と、ホテル屋上の都市養蜂プロジェクトで採取したはちみつを合わせたドリンクを本日2023年9月5日(火)より、ホテル館内のカフェ&バー「TEA AND BAR」にて販売いたします。







商品概要





THE THOUSAND KYOTOは、ホテルからほど近い東本願寺周辺の魅力再発見・地域づくりを行う「おひがしさん門前未来プロジェクト」に2022年より参画しています。この商品は、本プロジェクトとのコラボレーション企画により誕生しました。2023年5月29日にプロジェクトメンバーで渉成園での梅狩りを実施。計約100kgの梅を収穫し、そのうちの約40kgを当ホテルでシロップに加工しました。

また、当ホテルでは、2021年5月にホテル屋上にミツバチの巣箱を設置し、京都のホテルでは初の「都市養蜂プロジェクト」を行っています。ミツバチは半径2~3km圏内にある京都市内の樹木、植木、花など身近な蜜源から蜜を運ぶため、「渉成園」の梅の実も、当ホテルのミツバチの活動によって受粉が行われた可能性があります。

自然の循環の恵みであるはちみつと、渉成園の梅シロップのコラボレーションをぜひご賞味ください。



◆グリーンティー&プラムソーダ(ノンアルコール)

ホテル屋上で採取したはちみつを京都産の煎茶で溶かし、渉成園の梅で作った

自家製の「梅シロップ」とソーダを加えた”京都づくし”なオリジナルノンアルコール

カクテルです。

【提供期間】

2023年9月5日(火)~

※梅シロップ、はちみつがなくなり次第提供を終了いたします。

【提供価格】

1,800円

【提供場所】

カフェ&バー 「TEA AND BAR」

自家製梅シロップ×京都のクラフトソーダのドリンクも販売中









◆京の梅サワー(ノンアルコール)

渉成園の梅で作った自家製の「梅シロップ」と、京都産の柚子を使用したクラフトソーダを合わせ、すっきりとした味わいに仕上げました。

※こちらの商品には、はちみつは含まれません。

【提供期間】

2023年9月1日(金)~ 販売中

※梅シロップがなくなり次第提供を終了いたします。

【提供価格】

1,800円

【提供場所】

日本料理「KIZAHASHI」、イタリア料理「SCALAE」、

カフェ&バー 「TEA AND BAR」



関連URL https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/the-thousand-kyoto/plan/restaurant/plum-honey.html



※表示価格には、サービス料13%と消費税が含まれております。

※メニュー内容および食材の産地等は仕入れの都合により変更になることがございます。

※営業時間等は予告なく変更になることがございます。詳しくは公式HPをご確認ください。

※写真は全てイメージです。



■日本料理 「KIZAHASHI」 (THE THOUSAND KYOTO 2階)

【営業時間】

ランチ 11:30~15:30(14:30 L.O.)

ディナー 17:30~21:30(コース 20:00、アラカルト 20:30、ドリンク 21:00 L.O.)

【定休日】火曜日

■イタリア料理 「SCALAE」 (THE THOUSAND KYOTO 2階)

【営業時間】

ランチ 11:30~15:30(14:30 L.O.)

ディナー 17:30~21:30(コース 20:00、アラカルト 20:30、ドリンク 21:00 L.O.)

【定休日】水曜日

■カフェ&バー 「TEA AND BAR」 (THE THOUSAND KYOTO 2階)

【営業時間】

10:00~22:00(ケーキ提供 11:30~20:00、フード 21:00、ドリンク 21:30 L.O.)





THE THOUSAND KYOTO (ザ・サウザンド京都)

所在地:〒600-8216京都市下京区東塩小路町570番

アクセス:JR京都駅より東へ徒歩約2分

階 数:地下1階~地上9階 (客室:3階~9階 / 222室)

H P:https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/the-thousand-kyoto/



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/05-14:16)