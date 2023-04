[株式会社JTBパブリッシング]

JTBグループで旅行・ライフスタイル情報を提供する株式会社JTBパブリッシング(東京都新宿区、代表取締役 社長執行役員:盛崎 宏行)は、『るるぶラブライブ!サンシャイン!!』を2023年6月30日(金)に発売いたします。







<本件に関するプレスリリースPDF>

https://prtimes.jp/a/?f=d24732-20230418-80f51a0dcb9d22b3fbb373d6cdcba2af.pdf



2016年にテレビ放送された「ラブライブ!サンシャイン!!」から、2019年公開の劇場版「ラブライブ!サンシャイン!! The School Idol Movie Over the Rainbow」でのメインストーリー完結後も、絶大な人気を誇っている本シリーズは、本編の完結後もラジオやYouTubeなどいろいろなメディアを通じて9人のスクールアイドル「Aqours」の地元・沼津の魅力を発信し続けています。

また、本作の大きな特徴といえるのが舞台となった沼津の描写です。そんな作品の世界に触れたい、というファンが、聖地である沼津をこぞって訪れています。

本書は、その沼津を中心として、函館、東京、イタリアなどの作品に描かれたエリアを徹底的にご紹介するガイドブックです。



■主な掲載内容

★巻頭特集

声優の小林愛香さん、斉藤朱夏さん、降幡 愛さんが行く!沼津旅

Aqoursゆかりのスポットから、最新スイーツまで、沼津の魅力を3人とご紹介します。

★インタビュー企画

ラブライブ!シリーズの作詞を数多く手掛けてきた、作詞家・畑亜貴さんに聞く!沼津とAqoursの楽曲のリンク!

★沼津徹底ガイド

ラブライバーなら訪れたい!三津浜やあわしまマリンパークなどの聖地巡礼スポットを徹底紹介。

★「幻日のヨハネ」大解剖!

「ラブライブ!サンシャイン!!」スピンオフアニメとして2023年7月放送予定の「幻日のヨハネ」について、小林愛香さん、斉藤朱夏さん、降幡 愛さんへのスペシャルインタビューを掲載!最新の聖地巡礼情報も、詳しくご紹介します。



表紙はるるぶオリジナルの描き下ろしイラストを使用!作品のファン垂涎の付録にもご期待ください!!



詳しい内容は順次公開予定!

続報をお楽しみにお待ちください。





■予約販売開始

Amazon、楽天ブックス、セブンネットショッピングなどで販売予定。2023年 4月 18 日(火)から一部ショップでは販売予約を開始しています。

▼Amazon

https://www.amazon.co.jp/dp/4533155243

▼楽天ブックス

http://books.rakuten.co.jp/rb/17489938/



<書誌概要>

【書名】『るるぶラブライブ!サンシャイン!!』

【定価】1760円(10%税込)

【仕様】AB判、オールカラー、96ページ

【発売日】2023年6月30日(金)

【発行】JTBパブリッシング

【販売】全国の書店



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/19-13:46)