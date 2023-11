[株式会社 グローバルエージェンツ]

株式会社グローバルエージェンツ(本社:東京都渋谷区、代表取締役:山崎剛)は、全国に6ブランド11棟1,200室のブティックホテル、ライフスタイルホテルを展開するLIVELY HOTELS(https://livelyhotels.com/)を運営しています。このたび、ライフスタイルホテル「THE LIVELY 大阪本町」にて、2023年11月25日(土)~26日(日)にアートワークショップ「ART× LIVELY×IDENTITY」を開催いたします。







ホテルを“自分をアップデートする場所”に





LIVELY HOTELSでは、従来型ホテルのただ寝る場所という機能的価値ではなく、滞在を通してゲスト自身に何らかのアップデートが得られる、「体験価値」の提供をブランドコンセプトとして掲げております。中でも、フラグシップブランドである「THE LIVELY」では、ホテルを「世界中から人と情報と機会が集まる場」と再定義し、訪れるたびに新たな発見に出合える刺激に溢れたゲストエクスペリエンスを提供することを目指しており、宿泊ゲストだけではなく、地域の皆様やホテルに興味を寄せてくださっている方にも気軽にお越しいただける機会を設けております。





ワークショップ5種が登場!ライフスタイルホテルで気軽にアート体験を





この秋は、色・形・線それ自体のもつ表現力を追求し、個性や感情を赴くままに表現する抽象画を描くアーティストを招いて、アートワークショップを開催いたします。アルコールインクを垂らして模様を描くアルコールインクアートや、絵の具とペーストを使用して質感を表現するテクスチャーアートなど、大阪を拠点に活躍する、THE LIVELYのブランドコンセプトに共感してくださったアーティスト5名を講師としてお迎えします。



イベント会場は1階のエントランスロビーエリア。アーティスト毎にエリアを設け、5種のワークショップを同時開催します。1回につき最多6名参加可能な少人数制で、15分から30分で気軽に体験できる、初心者歓迎・大人から子供まで楽しめるプログラムを複数ご用意しております。



芸術の秋に、デザイン性の高い非日常空間でのアート体験や参加者同士の交流など、THE LIVELY 大阪本町ならではの特別なひとときをお楽しみください。





飲むアート!イベント限定ドリンクも販売





ワークショップの他にも、イベント限定ドリンクをご用意。オリジナルのクラフトコーラシロップを使用したクリームソーダ「ライブリークリームコーク(500円税込)」は、お好みでコーラシロップを注いで味に変化をつけながらお楽しみいただけます。ラメの入ったシロップが流れきらきらと漂う様子がまるで抽象画のようで、視覚でも楽しめるひとつのアート体験に。

ソファーエリアやテラスは、お連れ様や参加者同士の交流の場としてもご活用いただけますので、ワークショップ前後にドリンク片手にゆっくりとお寛ぎいただけます。





イベント概要





イベント名:ART×THE LIVELY×IDENTITY

開催日時:2023年11月25日(土)~26日(日)

開催場所:THE LIVELY 大阪本町内1階 エントランスロビー

参加予約:<11/25> http://ptix.at/wmTAvg

<11/26>http://ptix.at/myqQF7

※お申込受付は先着順とし、定員になり次第締め切らせていただきます。当日空きがある場合はその場でご参加可能です。





ワークショップ・アーティスト紹介





■アルコールインクアート(あゆみる)

2019年アルコールインクアートがもつ繊細で鮮やかな世界に魅了され、アートの世界に飛び込む。アートを身近に感じることで、人生が変わる。愉しく、明るく、自分に自信が持てるようになり、たくさんの方にアートを愉しむきっかけを伝えていきたいと考える。大阪を中心に、アートレッスンやイベントへの出店、アートイベントの立ち上げを積極的に行っている。

Instagram:https://www.instagram.com/mil_inkart/



<ワークショップメニュー・参加費>

11/25-26 11:00~15:00

所要時間:20~30分

キーホルダー作り(1,000円)、ペーパー額縁(1,000円)、額縁(2,000円)





■テクスチャ―アート(Miyuki)

テクスチャーアートと出会い自分と向き合う余白時間の大切さを知りアートを通して心豊かになるこの波紋を広げたく

・アートを通して"今のわたし"を知り優しい余白時間を愉しむテクスチャーアートWS 大阪府枚方市で毎月開催中

・一般社団法人日本テクスチャーアート協会認定ディプロマイザー

Instagram:https://www.instagram.com/_myk_art_texture/



<ワークショップメニュー・参加費>

11/25-26 11:00~15:00

所要時間:30分

テクスチャーアート(7.5×7.5cmイーゼル付き)(1.500円)





■クレイドレープアート(&,art)

一般社団法人日本アルコールインクアート協会の第二期生としてディプロマ取得。2022年にJR学研都市線住道駅近辺にアトリエをオープン。大東市を中心にイベント、マルシェでの販売・ワークショップを行なってます。

Instagram: https://www.instagram.com/and.art2951/



<ワークショップメニュー・参加費>

11/25-26 11:00~15:00

所要時間:15~20分

クレイドレープアート ミニキャンバス7.5cm×7.5cm(イーゼル付き)(1,200円)





■ギャラクシーアート(liberte)

alcohol ink artアーティストとして、大阪北摂を中心に活動しています。暮らしに気軽にアートを取り入れてほしい、そんな思いでアートを使ったインテリア小物を制作しています。今回のイベントでは、宇宙や夜空をイメージできるギャラクシーアートで参加します。この時期ならではのクリスマスオーナメント作りや、インテリアアイテムにもなるコースター作りをご用意します。あなただけの、キラキラ輝くギャラクシーアート作品を一緒に楽しく作りましょう。

Instagram: https://www.instagram.com/liberte.ink.art



<ワークショップメニュー・参加費>

11/25-26 11:00~15:00

所要時間:30分

クリスマスオーナメント(1,200円)、アクリルコースター(1,500円)





■チョークアート(IKUALOW)

3人目の子どもを保育園に預け、働き始めた高級食パン屋さんでPOPやメニュー表を描いた事が喜ばれ、子ども時代から図工、美術が得意だった事を思い出し、もっとお客様の目に留まる看板を描きたい!という思いがチョークアート、kitpasアートに出会うきっかけとなりました。元幼稚園教諭で子どもに教える事が大好き。大人も子どもも自分を表現する楽しさを知ってほしいとワークショップの講師もしています。イベントでは、チョークのグラデーションアート作りをご用意します。

Instagram: https://www.instagram.com/ikualow/



<ワークショップメニュー・参加費>

11/25 11:00~15:00 ※予約受付は14時まで

所要時間:20~30分

チョークアート(1,500円)







THE LIVELY について







LIVELY HOTELSにおけるフラグシップブランドで、東京、大阪、福岡にて展開中

ホテルを「泊まる場所」から「世界中から人と情報と機会が集まる場所」へ。近年のホテルの提供価値は急速に変化し、ホテルに来る目的は大きく多様化しました。ホテルはもはや「泊まる場所」にとどまらず、暮らす場所にもなり、仕事をする場所にもなり、食事やお酒を楽しむ場所にもなり、ファッションの発信場所にもなり、新しい文化が生まれる場所にもなり得る多様な存在になりました。 弊社は、ライフスタイルホテル市場のフロントランナーとして、さらに市場を牽引していくべく、ホテルを「世界中から人が集まり、情報が集まり、機会が集まる場」と再定義し、THE LIVELY をより自由で新たな発見に溢れるホテルにしていくことを目指します。



THE LIVELY 大阪本町 施設概要





施設名 THE LIVELY 大阪本町(ザ・ライブリー大阪本町)

所在地 〒541-0054 大阪府大阪市中央区南本町 1-5-11

アクセス 中央線・堺筋線「堺筋本町駅」駅より徒歩 1 分 5 番出口

中央線・御堂筋線・四つ橋線「本町」駅より徒歩 10 分

Web:https://www.livelyhotels.com/ja/thelivelyosaka/

Instagram: https://www.instagram.com/the_lively_osaka_honmachi/







新型コロナウイルスに関する感染対策について





詳細はこちら:https://www.livelyhotels.com/ja/about/hygiene/





株式会社グローバルエージェンツについて





会社名 株式会社グローバルエージェンツ http://global-agents.co.jp

代表取締役 山崎 剛

本社所在地 〒150-0041 東京都渋谷区神南1-20-13





グローバルエージェンツが手がけるライフスタイル事業





LIVE:ソーシャルアパートメント52棟約3,200室を運営 https://www.social-apartment.com/

STAY:ライフスタイルホテル11棟約1,200室を運営。 LIVELY HOTELS https://livelyhotels.com/

WORK:ホテル一体型ワークプレイス「.andwork」を運営 https://www.xandwork.com/

DINE:ソーシャルアパートメント・ホテル併設の飲食施設として12店舗を運営

WASH:ソーシャルランドリー「Sooo LIQUID」を運営

LEARN:弊社サービスの入居者や利用者に対して様々な成長や発見の機会を提供



